PUTEVI SRBIJE IZDALI HITNO SAOPŠTENJE ZA SVE VOZAČE: Upozoravaju na maglu, poledicu i zadržavanja na graničnim prelazima
PUTEVI Srbije oglasili su se tokom večeri sa hitnim informacijama koje stižu s putnih pravaca.
Njihove najnovije objave prenosimo u celosti:
Obilaznica oko Beograda, na oko 50 metara nakon izlaza iz tunela Straževica, u smeru ka Dobanovcima - u zaustavnoj traci nalazi se zaustavljeno putničko motorno vozilo.
Na putu Šabac-Loznica, u Zminjaku - na pružnom prelazu normalizovan saobraćaj nakon obustave saobraćaja zbog saobraćajne nezgode.
Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.
Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na pojedinim putnim pravcima.
Savetujemo maksimalan oprez pri vožnji, jer, zbog mogućih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima, postoji mogućnost pojave mestimične poledice na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima.
Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.
Prema informacijama Uprave granične policije u 17.15 časova:
- na graničnom prelazu Preševo, na ulazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 60 minuta, za putnička motorna vozila 60 minuta,
- na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 120 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
(Kurir)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
POJAČAN STEPEN ANGAŽOVANjA EKIPA ZIMSKE SLUŽBE: Oglasio se JKP Beograd put
04. 01. 2026. u 21:02
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
NALjUTIO I RUSE: "Milanovićev komentar je vrlo provokativan u trenutnim okolnostima"
RUSKI ambasador nazvao je "provokativnom" ideju hrvatskog predsednika.
17. 01. 2026. u 11:32
Komentari (0)