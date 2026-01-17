PUTEVI SRBIJE IZDALI HITNO SAOPŠTENJE ZA SVE VOZAČE: Upozoravaju na maglu, poledicu i zadržavanja na graničnim prelazima

PUTEVI Srbije oglasili su se tokom večeri sa hitnim informacijama koje stižu s putnih pravaca.

Foto N. Fifić

Njihove najnovije objave prenosimo u celosti:

Obilaznica oko Beograda, na oko 50 metara nakon izlaza iz tunela Straževica, u smeru ka Dobanovcima - u zaustavnoj traci nalazi se zaustavljeno putničko motorno vozilo.

Na putu Šabac-Loznica, u Zminjaku - na pružnom prelazu normalizovan saobraćaj nakon obustave saobraćaja zbog saobraćajne nezgode.

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na pojedinim putnim pravcima.



Savetujemo maksimalan oprez pri vožnji, jer, zbog mogućih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima, postoji mogućnost pojave mestimične poledice na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima.

Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema informacijama Uprave granične policije u 17.15 časova:

- na graničnom prelazu Preševo, na ulazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 60 minuta, za putnička motorna vozila 60 minuta,

- na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 120 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

(Kurir)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde