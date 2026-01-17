TEMPERATURA U SRBIJI PADA NA -15°C! Meteorolog otkrio koji je datum ključan u narednom period
NAREDNIH dana hladno ali suvo, u košavskom području vetrovito. Oko 24. januara sledi sudar hladog i suvog sa vlažnim i toplim strujanjem, a jače zahlađenje je za sada samo mogućnost, jer se putanja hladnog vazduha još određuje.
Narednih dana će ka nama po istočnoj periferiji anticiklona strujati suv i hladan vazduh. Preovlađivaće malo do umereno oblačno i umereno hladno ali suvo vreme. U košavskom području Srbije duvaće umeren i jak istočni ili jugoistočni vetar, piše Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi za Srbiju.
Noći i jutra hladni uz umeren, ponegde i jak mraz, najčešće od -15 do -6 stepeni Celzijusa. Tokom dana temperature vazduha od -5 do +2 stepena Celzijusa, što je u granicama proseka.
Oko 23. januara će se iz Sibira ka Evropi uputiti vrlo hladna vazdušna masa, dok će u isto vreme sa Atlantika prodirati vlažan i osetno toplji vazduh, stoji u prognozi.
Od načina kako će se te dve vazdušne mase kombinovati zavisi će i razvoj vremna posle 25.01. Trenutno su još uvek moguće sve opcije od hladne uz jako zahlađenje i sneg, do otopljenja uz uticaj Atlantika, do prolaznog otopljenja, a za tim zahlađenje i ova poslednja opcija je trenutmo najverovatnija, ali svakako će se proračuni još mnogo puta menjati.
- Sumirano, nema potrebe za obmanjivanjem ljudi i najavama sibirskih hladnoća, barem ne u ovom momentu, a u koliko se proračuni pomere ka tom signalu bićete na vreme obavešteni, a i onda nema razloga za paniku, zima je… šta je normalnije od snega i hladnoće? - pita Čubrilo.
On napominje da su svi izneti podaci i procene rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela, a da za zvanične informacije treba pratiti državne prognostičke zavode.
(Alo)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
NALjUTIO I RUSE: "Milanovićev komentar je vrlo provokativan u trenutnim okolnostima"
RUSKI ambasador nazvao je "provokativnom" ideju hrvatskog predsednika.
17. 01. 2026. u 11:32
Komentari (0)