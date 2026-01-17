Društvo

TEMPERATURA U SRBIJI PADA NA -15°C! Meteorolog otkrio koji je datum ključan u narednom period

V.N.

17. 01. 2026. u 13:21

NAREDNIH dana hladno ali suvo, u košavskom području vetrovito. Oko 24. januara sledi sudar hladog i suvog sa vlažnim i toplim strujanjem, a jače zahlađenje je za sada samo mogućnost, jer se putanja hladnog vazduha još određuje.

ТЕМПЕРАТУРА У СРБИЈИ ПАДА НА -15°Ц! Метеоролог открио који је датум кључан у наредном период

Tanjug/AP Photo/Emrah Gurel

Narednih dana će ka nama po istočnoj periferiji anticiklona strujati suv i hladan vazduh. Preovlađivaće malo do umereno oblačno i umereno hladno ali suvo vreme. U košavskom području Srbije duvaće umeren i jak istočni ili jugoistočni vetar, piše Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi za Srbiju. 

Noći i jutra hladni uz umeren, ponegde i jak mraz, najčešće od -15 do -6 stepeni Celzijusa. Tokom dana temperature vazduha od -5 do +2 stepena Celzijusa, što je u granicama proseka.

Oko 23. januara će se iz Sibira ka Evropi uputiti vrlo hladna vazdušna masa, dok će u isto vreme sa Atlantika prodirati vlažan i osetno toplji vazduh, stoji u prognozi.

Od načina kako će se te dve vazdušne mase kombinovati zavisi će i razvoj vremna posle 25.01. Trenutno su još uvek moguće sve opcije od hladne uz jako zahlađenje i sneg, do otopljenja uz uticaj Atlantika, do prolaznog otopljenja, a za tim zahlađenje i ova poslednja opcija je trenutmo najverovatnija, ali svakako će se proračuni još mnogo puta menjati.

 - Sumirano, nema potrebe za obmanjivanjem ljudi i najavama sibirskih hladnoća, barem ne u ovom momentu, a u koliko se proračuni pomere ka tom signalu bićete na vreme obavešteni, a i onda nema razloga za paniku, zima je… šta je normalnije od snega i hladnoće? - pita Čubrilo.

On napominje da su svi izneti podaci i procene rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela, a da za zvanične informacije treba pratiti državne prognostičke zavode.

(Alo)

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OGLASIO SE PROFESOR PETROV: Odluka Ustavnog suda je konačna i obavezujuća za Visoki savet tužilaštva (VST)
Društvo

0 14

OGLASIO SE PROFESOR PETROV: "Odluka Ustavnog suda je konačna i obavezujuća za Visoki savet tužilaštva (VST)"

PROFESOR Pravnog fakulteta u Beogradu Vladan Petrov istakao je u izjavi za Tanjug da je svaka odluka Ustavnog suda opšteobavezujuća i da svi moraju da je poštuju, što važi i za Visoki savet tužilaštva (VST) i odluku koja je doneta povodom rešenja Saveta kojima su odbijeni prigovori izjavljeni u vezi sa tužilačkim izborima za nove članove VST.

17. 01. 2026. u 14:57

Politika
Tenis
Fudbal
POKOJNI LUIS DOBIO MURAL U NEGOTINU: Isplivale nove informacije o pevaču nakon 15 godina od smrti (FOTO)

POKOJNI LUIS DOBIO MURAL U NEGOTINU: Isplivale nove informacije o pevaču nakon 15 godina od smrti (FOTO)