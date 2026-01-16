STIŽE LEDENI TALAS IZ RUSIJE, "BATUT" UPALIO ALARME: Spremite zalihe hrane i lekova!
NOVI ledeni talas stiže u Srbiju za vikend, a zbog niskih temperatura Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" izdao je upozorenje.
U Srbiju, kaže najnovija vremenska prognoza, za dane vikenda ponovo stiže hladni talas i temperature u minusu, a u prvoj polovini naredne nedelje očekuju se jutarnji mrazevi koji će lokalno biti i jakog intenziteta. Meteorolozi najavljuju da će ledeni talas koji stiže iz Rusije temperature u većem delu dana zadržati ispod nule dok će subjektivni osećaj biti kao da je -10 stepeni Celzijusovih. Jače zahlađenje dolazi posle 24. januara kada će cela Evropa biti u novom ledenom periodu.
Institut za javno zdravlje "Batut" dao je preporuke građanima zbog najave talasa hladnoće od 15. do 24. januara. Lekari podsećaju da je sa aspekta zdravlja ljudi, po preporukama Svetske zdravstvene organizacije, talas hladnoće pojava od najmanje tri uzastopna dana kada je minimalna dnevna temperatura vazduha ispod definisane kritične vrednosti.
LEDENO OKO BOGOJAVLjENjA
- Na osnovu najnovijih prognostičkih produkata u narednih 10 dana postoje uslovi za pojavu talasa hladnoće od 18. do 21. januara u Raškom i Moravičkom okrugu, a od 20. do 22. u Zapadnobačkom okrugu, kao i od 21. do 24. januara u Severnobačkom okrugu - navode iz Instituta "Batut" i dodaju:
- Prognozirane vrednosti minimalne dnevne temperature vazduha biće u kategoriji veoma opasne pojave 24. januara u Severnobačkom okrugu, dok će u kategoriji opasne pojave one biti od 18. do 21. januara u Rraškom i Moravičkom okrugu, a od 20. do 22. januara u Zapadnobačkom okrugu, kao i od 21. do 24. januara u Severnobačkom okrugu, a 20. januara u Zlatiborskom okrugu, a 21. i 24. januara u Južnobačkom okrugu, dok će u kategoriji potencijalno opasne one biti od 18. do 24. januara na severu zemllje, kao i u delovima zapadne i centralne Srbije, a od 18. do 22. januara u većem delu zemlje.
Prema njihovoj najavi, prognozirane vrednosti minimalne dnevne temperature vazduha biće u kategoriji opasne pojave 18. i 19. januara u Raškom i Moravičkom okrugu, kao i 19. januara u Zlatiborskom okrugu, a u kategoriji potencijalno opasne pojave 17. januara u Raškom, Moravičkom, Borskom, Zaječarskom i Zlatiborskom okrugu, a 18. i 19. januara u većem delu Srbije.
ŠTA ZNAČI OPASNO VREME
Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima
Obezbediti zalihe hrane i lekova unapred
Nastaviti redovni kontakt sa osobama za koje znate da su potencijalno ugrožene od dejstva hladnoće
Uzeti u obzir informacije o najavi pogoršanja vremena u planiranju aktivnosti u narednim danima
Odevati se toplo, redovno konzumirati tople napitke bez kofeina, kontinuirano održavati određeni stepen fizičke aktivnosti u sladu s vremenskim prilukama
Ukoliko je neophodno izaći napolje preuzeti neophodne mere opreza
Nastaviti s proverom stanja osoba pod rizikom
KO JE NAJUGROŽENIJI
Najosetljivije grupe su novorođenčad i mala deca, starije osobe, hronični bolesnici, ljudi koji rade na otvorenom, kao i osobe koje žive u neadekvatnim uslovima. Dodatni rizik predstavlja konzumiranje alkohola, jer povećava mogućnost nastanka hipotermije.
OBLAČNO, HLADNO I VETROVITO
Prema vremenskoj prognozi RHMZ, temperatura će za vikend biti u padu, i u nedelju, 18. januara, najniža će biti između -7 i -2 stepena, a najviša od -2 do 4 stepeni.
Samo će na severu biti pretežno sunčano, dok će u ostalim krajevima biti promenjivo oblačno. Sunčani intervali se očekuju popodne.
U košavskom području duvaće umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni, jugoistočni vetar.
- U period od 19. do 23. januara, u šta spadaju i Bogojavlanje (19. januara) i slava Sveti Jovan (20. januar) biće umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. U Timočkoj i Negotinskoj Krajini ledeni dani, a mestimično slabe mešovite padavine očekuju se uglavnom sredinom sedmice. U košavskom području biće vetrovito sa umerenim i jakim jugoistočnim vetrom, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, krajem perioda prestanak košave – najavio je RHMZ.
JUTARNjI MRAZ DO -10 STEPENI
Meteorolog Ivan Ristić kaže za “Blic” da od nedelje, dan pre Bogojavljanja, idemo ponovo na zimske temperature i jutarnji mraz, dok će dnevne maksimalne biti oko 0 stepeni.
- Zahlađenje donosi suv vazduh sa istoka, tako da osim jake košave, uz vedru noć osetićemo jače zahlađenje, dok ćemo preko dana imati “zubato” sunce. U nedelju, ponedeljak i utorak očekuje nas gotovo identično vreme. Za Bogojavljenje i Svetog Jovana će biti hladno, vetrovito uz jutarnji mraz. Minimalne temperature će biti od -10 do -5 stepeni, a maksimalne dnevne od -3 do 3 stepeni, uglavnom oko 0 stepeni – kaže Ristić
Košava će, kaže meteorolog, prestaje 21. januar, a sneg očekuje 23. i 24. januara.
(Blic.rs)
