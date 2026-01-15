GRIP HARA SRBIJOM! Oglasio se "Batut": Preko 13.000 obolelih za samo nedelju dana

INSTITUT za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objavio je danas da je na teritoriji Srbije od 5. do 11. januara zabeleženo više od 13.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Foto: Profimedia

Kako piše na sajtu Batuta, epidemiološki nadžor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadžornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu. U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja.

Oboljenja slična gripu

U toku 2. izveštajne nedelje, od 5.1.2026. do 11.1.2026. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadžoru zabeležen je ukupno 13.601 slučaj oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 204,08/100.000 stanovnika.

Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na srednjem nivou, iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući.

Kao i prethodnih izveštajnih nedelja, i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece. U uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine zabeležena stopa incidencije iznosi 760,40/100.000 stanovnika, dok se kod dece uzrasta od 5 do 14 godina registruje stopa incidencije od 394,60/100.000 stanovnika.

Akutne respiratorne infekcije

U toku 2. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadžora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 11.012 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 931,77/100.000 stanovnika.

Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadžora 2025/2026.

U 2. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani i A(H1)pdm09 sa teritorija grada Beograda, Južnobačkog, Zapadnobačkog, Južnobanatskog, Severnobanatskog, Braničevskog, Sremskog, Podunavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Pčinjskog, Pomoravskog, Šumadijskog, Raškog, Zlatiborskog, Nišavskog i Jablaničkog okruga.

Epidemiološka situacija u zemljama EU/EEA

Prema dostupnim podacima za 1. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 18, a stopa akutnih respiratornih infekcija je povišena u dve zemlje (Španija i Ujedinjeno Kraljevstvo). Aktivnost gripa na regionalnom nivou pokazuje znake stabilizacije, ali i dalje ostaje visoka i široko rasprostranjena imajući u vidu i smanjeno testiranje tokom nedavnog prazničnog perioda i značajne razlike među zemljama koje se nalaze u različitim fazama svojih sezonskih epidemija. Osobe starosti 65 godina i više i dalje čine najveći udeo hospitalizacija zbog gripa. Influenca tip A(H3) ostaje dominantni virus u cirkulaciji, ali je prisutan i A(H1).

U celom regionu procenat pozitivnosti sentinelnih uzoraka na grip prešao je epidemijski prag i u 1. nedelji iznosio je 36%. Na primarnom nivou zdravstvene zaštite svi detektovani virusi gripa bili su tip A, sa dominantnim učešćem A(H3) od 70% i A(H1)pdm09 – 30%.

Od 30 zemalja i teritorija koje su izveštavale o intenzitetu gripa, 19 je prijavilo srednji ili viši intenzitet, dok je 24 prijavilo regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa, piše na kraju saopštenja Batuta.

