DANAS BEZ STRUJE OVA NASELJA U BEOGRADU: Proverite da li ste na spisku
ELEKTRODISTRIBUCIJA Beogradža danas je planirala radove na elektromreži u delovima ove beogradske opštine.
Čukarica 08:00 - 18:00
Rakovica 10:00 - 14:00
LUKE VOJVODIĆA: 12-18G,77A-77G,
Obrenovac 09:00 - 17:00
Naselje Brović: 12.OKTOBRA: 16,36,60, BROVIĆ SELO: 10, DRAGOLjUBA P PETROVIĆA: 81A, KEDIĆ KRAJ: 17, MIŠIĆA KRAJ: 54, VALjEVSKI PUT: 8,18-18,26-26A,30,36,40-42,48-54A,60,82,336,1,9,23,27,33,85, Naselje PIROMAN: 12.OKTOBRA: 0,40-42,50,56,74,78,84,94A-100,104,114,21,33-37,85, BRANKA TOMIĆA: 22,48-50,62,72-76,7,47,65-67,73-75, BROVIĆ: 0,24, DRAGUTINA ĐURĐEVIĆA: 4,38,126,5,13,17,37,41,61,69, KOD DOMA: 59,255,1111, KOD GROBLjA: 28,68,11,15,51,83, KOD RADIO STANICE: 41A-41B, KOD ŠKOLE: 1, MILETE ERAKOVIĆA: 20,28,190,206,218,5,13,29,171,195, MILUTINA ERAKOVIĆA: 22,38,48-48B,54-54A,64A,70,76-76A,104,110,118,222-224,232,240-242,246-250,1-3,15,19,27-29B,101,131,231,263, MIRKOVIĆA KRAJ: 0,24,272A,280B,564,1A,21-23,233,259A-261A, PREDRAGA MARKOVIĆA-ALIMPIJE: 2,34,44,50,136,216,220,1,11A,15-21A,29,37-39,43-47,57-59, SELO: 242,5,81, TOMIĆA KRAJ: 20A,34A,58,66A,82-82A,158,1,17,35-37,45A,55,63,67,83,127,159, VALjEVSKI PUT: 4,8-8A,16,20,26,34,38-40A,44-48,52-54A,64,68B,108,142,252,3,7-9,13-17,29,37-37,43-45,49,139-141,145,263, Naselje Stubline: KOD POŠTE: 402,504-506A, KOD RADIO STANICE: 140,523, KOD ZDRAVSTVENE STANICE: 0,262,526,503,511, STUBLINE: 38A,128,146,242,506-508,512,516-518,87,225,261,507,511,515-519A,525,613, VALjEVSKI PUT - CENTAR: 140-142,164A,176,222A,516-518A,522-522C,534-534G,505A,513-519B,523A,527B,541.
