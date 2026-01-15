IZNENAĐENJE ZA MNOGE: Danas će vreme biti neočekivano za ovo doba godine

VREME u Srbiji hladno jutro uz slab mraz, ponegde i maglu, a tokom dana pretežno oblačno i suvo vreme na severu i promenljive vremenske prilike sa sunčanim intervalima u ostatku zemlje.

Foto: Novosti

Vetar slab, južnih pravaca, dok će se temperature kretati u rasponu od minus tri do 12 stepeni.

Vreme u Beogradu

Umereno do potpuno oblačno, suvo i toplo za ovaj ovaj period godine, uz slab južni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 11 stepeni.

Vreme narednih dana

U narednih sedam dana na istoku Srbije biće oblačno i hladno, mestimično sa slabim snegom, a od subote se očekuje manji pad temperatura u celoj zemlji, u Timočkoj i Negotinskoj Krajini u osetnijem padu.

(Sputnjik)