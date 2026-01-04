Društvo

DANAS SLAVIMO ZAŠTITNICU ŽENA: Obavezno treba ispoštovati ove običaje

SRPSKA pravoslavna crkva danas, 4. januara, obeležava Svetu velikomučenicu Anastasiju.

ДАНАС СЛАВИМО ЗАШТИТНИЦУ ЖЕНА: Обавезно треба испоштовати ове обичаје

Sveta velikomučenica Anastasija došla je na svet u Rimu, a o njenom životu ne zna se mnogo, dok je većina priča o njoj nastala tek nakon njene mučeničke smrti.

Navodno je rođena u bogatoj paganskoj porodici, i to kao ćerka senatora, dok joj je majka bila hrišćanka, što je i ona postala krstivši se veoma mlada. Ipak, otac ju je, prema predanju, naterao da se uda za paganina Publija, uglednog vlastelina, a Anastasija je navodno po udaji odbijala da ima odnose s njim.

Zato ju je Publije mučio, zatvarao i izgladnjivao, što se pojačalo kada je saznao da Anastasija tajno posećuje hrišćanske mučenike. Njen muž je potom poslat u Persiju, a umro je tokom puta, nakon čega je Anastasija počela slobodno da pomaže hrišćanima i deli sirotinji milostinju od ogromnog nasledstva koje joj je ostalo od muža.

Potom se uputila u Makedoniju kako bi pomagala progonjenim vernicima, a postoji verovanje da je načelnik Ulpijan oslepeo i umro nakon što ju je poželeo. Veruje se da je Anastasija osuđena na smrt izgladnjivanjem, ali je preživela posle 30 dana u tamnici bez hrane. Zatim je s još nekoliko hrišćana odvedena na lađu koja je zatim potopljenja, ali ju je Gospod, veruje se, spasao.

Umrla je 204. godine u Sirmijumu, na prostoru današnje Sremske Mitrovice, a prema predanju je preminula nakon što je "vatrom privezana rukama i nogama na kočeve".

Sveta velikomučenica Anastasija kod Srba

Sveta Anastasija smatra se zaštitnicom žena, a Srpska pravoslavna crkva obeležava je 22. decembra po julijanskom, odnosno 4. januara po gregorijanskom kalendaru.

U srpskom narodu nema mnogo običaja na ovaj dan, a veruje se da bi na Svetu Anastasiju žene trebalo da izgovore sledeću molitvu.

- Ovčica Tvoja, Isuse, Anastasija, zove silnim glasom: `Tebe, Ženiče moj, ljubim i tražeći Te stradam, i raspinjem se i sahranjujem u krštenju Tvome. I stradam radi Tebe, da bih carstvovala s Tobom, i umirem za Tebe, da bih živela s Tobom. Primi me kao čistu žrtvu, s ljubavlju žrtvovanu za Tebe.` Njenim molitvama, kao Milostiv, spasi duše naše.

