Društvo

PREMINULA DEVOJČICA (4) NAKON OPERACIJE KRAJNIKA: Tragedija u Čačku

Ana Đokić

09. 02. 2026. u 16:21

ČETVOROGODIŠNjA devojčica E.M. preminula je na Institutu za majku i dete nakon što je iz Opšte bolnice u Čačku transportovana za Beograd usled komplikacija nakon operacije trećeg krajnika, potvrđeno je nezvanično za medije.

ПРЕМИНУЛА ДЕВОЈЧИЦА (4) НАКОН ОПЕРАЦИЈЕ КРАЈНИКА: Трагедија у Чачку

FOTO: Depositphotos

Prema saznanjima, devojčici se pogoršalo stanje nakon operacije, a prilikom buđenja.

- Prilikom operacije je krvarenje bilo uobičajeno, a i nakon operacije krajnika nije bilo krvarenja. Anesteziološki nalaz je bio uredan. Međutim, u toku buđenja je došlo do brohospazma, odnosno stezanja mišića koji okružuju disajne puteve što je otežalo disanje. Iz tubusa je bila prisutna obilnija sekrecija - kaže izvor.

Devojčica je po prijemu u bolnicu imala uredan ORL nalaz.

- Nos i ždrelo su bili urednog nalaza, nije bilo nikakvih kontraindikacija za operaciju - kaže izvor.

(Blic)

BONUS VIDEO:

UHAPŠENE DVE OSOBE ZBOG BACANjA BOMBE U BEOGRADU: Detalji akcije MUP-a i tužilaštva

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALJE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine
Politika

0 1

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALjE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.

09. 02. 2026. u 11:13

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAO DA SE NIŠTA NIJE NI DESILO: Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger objavama oduševili mnoge!

KAO DA SE NIŠTA NIJE NI DESILO: Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger objavama oduševili mnoge!