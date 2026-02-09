PREMINULA DEVOJČICA (4) NAKON OPERACIJE KRAJNIKA: Tragedija u Čačku
ČETVOROGODIŠNjA devojčica E.M. preminula je na Institutu za majku i dete nakon što je iz Opšte bolnice u Čačku transportovana za Beograd usled komplikacija nakon operacije trećeg krajnika, potvrđeno je nezvanično za medije.
Prema saznanjima, devojčici se pogoršalo stanje nakon operacije, a prilikom buđenja.
- Prilikom operacije je krvarenje bilo uobičajeno, a i nakon operacije krajnika nije bilo krvarenja. Anesteziološki nalaz je bio uredan. Međutim, u toku buđenja je došlo do brohospazma, odnosno stezanja mišića koji okružuju disajne puteve što je otežalo disanje. Iz tubusa je bila prisutna obilnija sekrecija - kaže izvor.
Devojčica je po prijemu u bolnicu imala uredan ORL nalaz.
- Nos i ždrelo su bili urednog nalaza, nije bilo nikakvih kontraindikacija za operaciju - kaže izvor.
(Blic)
