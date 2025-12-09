MK GROUP I AIKGROUP IZDVOJILE 11,5 MILIONA DINARA ZA „PODRŠKU PORODICI”

Na tradicionalnom događaju kompanije su i ove godine nagradile sve zaposlene koji su se ostvarili u ulozi roditelja

FOTO: Promo

MK Group i AikGroup već devetu godinu zaredom organizovale su tradicionalni događaj „Podrška porodici”, u okviru koga nagrađuju svoje zaposlene koji se u aktuelnoj godini ostvare u ulozi roditelja. Ove godine za 170 novih beba izdvojeno je čak 11,5 miliona dinara, a za ovih devet godina trajanja programa nagrađeno je više od 1.000 porodica i ukupno 1.800 beba iznosom od preko 81,5 miliona dinara. Na događaju je prisustvovao veliki broj zaposlenih sa svojom decom, koja su uživala u zabavnom programu i animacijama koje su pripremljene za njih. Pored toga, kompanije su obezbedile i novogodišnje vaučere za svu decu zaposlenih, u vrednosti većoj od 35,5 miliona dinara.

Na događaju za zaposlene, Aleksandar Kostić, predsednik MK Group i potpredsednik Odbora direktora AikGroup, najavio je i značajna povećanja finansijskih sredstava koja će od sledeće godine biti izdvojena za buduće bebe zaposlenih.

„Iza svake od 170 beba rođenih ove godine u porodicama naših kolega stoji priča o novom početku, radosti i nadi. Upravo zato smo ponosni što smo ih dočekali uz podršku od 11,5 miliona dinara, sa iskrenom željom da prve dane njihovog života učinimo lakšim i lepšim. U proteklim godinama kroz program „Podrška porodici” pružili smo pomoć porodicama naših zaposlenih i pokazali da smo uz njih, ne samo kada ostvaruju poslovne uspehe, već i kada se ostvare u najvažnijoj životnoj ulozi, ulozi roditelja. Nastavićemo da ulažemo u ljude i zajednice u kojima poslujemo, jer verujemo da je upravo podrška porodici najvažnija investicija u budućnost”, rekla je Aleksandra Stojanović, članica Odbora direktora MK Group.

„Na svakom tržištu na kojem poslujemo, naša je odgovornost da gradimo okruženje u kojem ljudi imaju uslove da napreduju. Zato podršku počinjemo od nas samih, od naših zaposlenih i njihovih porodica, kao jasnu poruku da su ljudi naš najvredniji kapital. To je investicija u zajednicu i budućnost kojoj pripadamo”, rekla je Aleksandra Babić, članica Izvršnog odbora AikGroup zadužena za poslove upravljanja rizicima.

Program „Podrška porodici” pokrenut je 2017. godine kao interni program, sa željom da se nagrade zaposleni koji u tekućoj godini dobiju prinovu. Vremenom se rodila ideja i želja da se on proširi eksterno, darivanjima kojima je širom Adria regiona pružena podrška merama porodične politike, roditeljima, deci i mladima. Zajedničkim snagama MK Group i AikGroup realizovale su niz donacija u zemljama u kojima posluju, u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sloveniji. Tokom prethodnih godina realizovane su donacije za sedam porodilišta ukupne vrednosti 570.000 evra, 20 vrtića dobilo je 680.000 evra, dok su četiri studentska doma dobila ukupno 350.000 evra. Kompanije će i u narednim godinama nastaviti sa svojim uspešnim društveno odgovornim aktivnostima.