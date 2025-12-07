OVAJ DATUM JE PREKRETNICA: Meteorolog otkrio kada stiže prava zima

DA li ćemo do kraja godine osetiti pravu zimu?

Nenad Živanović

Republički hidrometeorološki zavod najavio je da se danas očekuje oblačno i hladnije vreme nego juče, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotajno i sa slabim snegom.

- Na jugu i jugoistoku uglavnom suvo. U brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije veći deo dana magla, a povremeno i slab sneg. Vetar slab, promenljiv, u košavskom području još ujutro i pre podne umeren istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 7 do 10 °C - javlja RHMZ.

U Beogradu oblačno i hladnije, povremeno sa slabom kišom. Vetar ujutro i pre podne umeren jugoistočni, posle podne u slabljenju. Temperatura bez većeg kolebanja od 6 do 8 °C.

Kakvo će vreme biti narednih dana

- Početkom sledeće sedmice razvedravanje u planinskim predelima, gde se smanjena vidljivost zadržava sve do ponedeljka posle podne i uveče. Istovremeno, magla i niska oblačnost postaće češća pojava po kotlinama i nizijama (naročito u večernjim, noćnim i jutarnjim satima), ali uz sunčane periode tokom dana.

A meteorolog amater Marko Čubrilo kaže da će za vikend biti oblačno i da se kiša očekuje danas na zapadu i severu regiona. Zatim sledi jačanje anticiklona.

- Sledi duži period dominacije anticiklona uz suvo, stabilno i relativno toplo vreme. Samo pojava temperaturne inverzije i magle može nizijama doneti lažnu zimu, dok bi na planinama bilo sunčano i toplo.

Dugoročan ECMWF promenu sinoptike koja bi nas mogla uvesti u zimski tip vremena počinje simulirati tek posle 28. 12, kaže Čubrilo.

Dakle, izgledi za pravu zimu naziru se oko novogodišnjih praznika.

Kad stiže prava zima u Srbiju

Evo kako Čubrilova prognoza izgleda detaljinije.

- Još danas će na vreme nad nama uticati ciklon nad Egejskim morem donoseći dosta oblaka i slabu kišu ponegde, više na zapadu i severu regiona. Od danas vetar bi bio slab i malo hladnije vreme uz maksimume od +4 do +9 stepeni Celzijusa.

- Od nedelje će iz zapadnog Atlantika ka zapadnoj, severnoj i delu središnje Evrope stizati serija jakih ciklona forsirajući jako zonalno stujanje i jasno je da u takvom postavci vazdušnog pritiska nad Evropom nema prave zime. Naš deo kontinenta zahvatiće anticiklon donoseći stabilizaciju vremena uz otopljenje, posebno na 850Hpa. Kod statičnog, zimskog, vremena vrlo je česta pojava temperaturne inverzije kada se hladan, teži vazduh iz viših oblasti atmosfere spusti u niže i iz nižih istisne topliji u više slojeve. Ova pojava se naziva temperaturna inverzija i nizijama zna doneti seriju maglovtih, tmurnih i relativno hladnih dana, dok bi na planinama iznad inverznog sloja bilo sunčano i toplo. Ne radi se o nikakvoj veštačkoj pojavi, izazvanoj zagađenjem, već u čestom stanju statične atmosfere u toku zime. Problem je kada se u magli zarobe zagađujući gasovi industrije, ložišta, saobraćaja i tada se stvara gradska magla (smog) koja jeste šetna po ljude, ali za taj proces smo krivi samo mi. Magla je sama po sebi normalna pojava.

Veći deo sledeće nedelje obležiće ovakvo stanje atmosfere, te će u nizijama biti sve više maglovitog i tmurnog, a na planinama sunčanog i neobično toplog vremena. Deterministički modeli ovu pojavu neće pokazati jer oni čitaju temperaturu na oko 1.500 mnv (oko 850Hpa), a tamo će biti znatno toplije od proseka. U maglovitim predelima tih dana temperatura od 0 do +4 stepena Celzijusa, a u mestima bez magle maksimumi i oko +17 stepeni Celzijusa.

- Promenu sinoptike koja bi nas konačno uvela u zimu srednjeročni, mesečni, ECMWF počinje videti tek oko 28. 12. i ukoliko je u pravu, decembar prolazi bez prave zime - zaključuje Čubrilo.