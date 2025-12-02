POPODNE NAM STIŽE I OVA POJAVA: Vremenska prognoza do kraja sedmice
MAGLOVITO vreme zadržaće se i tokom prepodneva. Posle podne očekuje se podizanje i razbijanje magle, ali i naoblačenje.
Jugoistočni vetar biće u pojačanju, na jugu Banata biće jak.
Maksimalna temperatura biće od 7 do 11 stepeni.
Prema prognozi Đorđa Đurića, u sredu ujutro oblačnost sa kišom zahvatiće jugozapadne, centralne i istočne delove Srbije, dok će sneg padati na višim planinama iznad 1.500 metara nadmorske visine, ujutro i na nižim visinama.
U predelima sa kišom očekuje se 5 do 10 litara kiše po kvadratnom metru, na višim planinama do 10 cm snega.
Jutarnja temperatura od 1 do 5°C, maksimalna dnevna od 6 na istoku do 12 stepeni na zapadu Srbije, u Beogradu do 11°C.
U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima od 80 km/h.
U toku večeri delimično razvedravanje.
Od četvrtka do kraja sedmice ponegde slaba kiša, na višim planinama slab sneg.
Maksimalna temperatura u većini predela biće oko 10 stepeni.
(Telegraf)
