POPODNE NAM STIŽE I OVA POJAVA: Vremenska prognoza do kraja sedmice

В. Н.

02. 12. 2025. u 15:31

MAGLOVITO vreme zadržaće se i tokom prepodneva. Posle podne očekuje se podizanje i razbijanje magle, ali i naoblačenje.

Tanjug

Jugoistočni vetar biće u pojačanju, na jugu Banata biće jak.

Maksimalna temperatura biće od 7 do 11 stepeni.

Prema prognozi Đorđa Đurića, u sredu ujutro oblačnost sa kišom zahvatiće jugozapadne, centralne i istočne delove Srbije, dok će sneg padati na višim planinama iznad 1.500 metara nadmorske visine, ujutro i na nižim visinama.

U predelima sa kišom očekuje se 5 do 10 litara kiše po kvadratnom metru, na višim planinama do 10 cm snega.

Jutarnja temperatura od 1 do 5°C, maksimalna dnevna od 6 na istoku do 12 stepeni na zapadu Srbije, u Beogradu do 11°C.

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima od 80 km/h.

U toku večeri delimično razvedravanje.

Od četvrtka do kraja sedmice ponegde slaba kiša, na višim planinama slab sneg.
Maksimalna temperatura u većini predela biće oko 10 stepeni.

