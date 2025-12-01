OTPREMNINE DELE PROSVETARE Poseban kolektivni ugovor daje veće privilegije članovima reprezentativnih sindikata

Udružena prosveta Srbije osudila je pokušaj institucionalne diskriminacije zaposlenih u obrazovanju, sadržan u dokumentu upućenom Ministarstvu finansija i Ministarstvu prosvete, kojim se implicira da isplata jubilarnih nagrada i otpremnina treba da zavisi od članstva u određenim sindikatima.

Foto Shutterstock

Udružena prosveta Srbije osudila je pokušaj institucionalne diskriminacije zaposlenih u obrazovanju, sadržan u dokumentu upućenom Ministarstvu finansija i Ministarstvu prosvete, kojim se implicira da isplata jubilarnih nagrada i otpremnina treba da zavisi od članstva u određenim sindikatima.

Ta organizacija podseća da je isplata jubilarnih nagrada i otpremnina zagarantovana Zakonom o radu i da ta prava pripadaju svakom zaposlenom u obrazovanju bez obzira na sindikalnu pripadnost, političku opredeljenost ili bilo koji drugi lični status.

Istovremeno, iz reprezentatovnih sindikata prosvete proručuju da ne postoji nikakav dodatni dokument koji je poslat ministarstvima finansija i prosvete, već da je na snazi Poseban kolektivni ugovor koji daje veća prava članovima reperezentativnih sidikata, što je praksa u celom svetu.

Mirjana Gašić, portparol Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije kaže nam da Poseban kolektivni ugovor ne ukida zakonska prava onima koji nisu članovi četiri reprezentativna sindikata.

- Po Zakonu o radu svi imaju pravo na jubilarnu nagradu i otpremninu, ali naši članovi imaju pravo na uvećan iznos - pojašnjava Gašićeva.

Ona ističe da postoje četiri reprezentativna sindikata i da kolege mogu da se učlane u bilo koji od njih i dobiju privilegije koje garantuje Poseban kolektivni ugovor.

- Članovi reprezentativnih sindikata imaju pravo na njih, jer se oni bore za prava svih zaposlenih u prosveti - navodi ona. - Mi rešavamo sporove sa direktorima, sa lokalnom upravom, državnim organima... Osim toga od plate nam se "odbija" određeni procenat za sindikalnu delatnost. Tako je i u regionu, a i u svetu i mi nismo nikakav izuzetak. Poseban kolektivni ugovor prošao je sva zakonodavna tela u državi i aktuelan je već deset meseci.

Inače, odmah nakon što je ovaj dokument usvojen pojavile su se kritike na njegov račun, a Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije obratio se Ustavnom sudu sa zahtevom za ocenu ustavnosti Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u prosveti. Osim Nezavisnog sindikata, istovetan zahtev uputilo je više drugih organizacija i pojedinaca, kao i Zaštitnik građana.

Gašićeva naglašava da oni imaju pravo da se obrate Ustavnom sudu i ukoloko se sud bude oglasio i naveo da ima neregularnosti, te stavke će se menjati.

- Ali, ukoliko se to ne dogodi odredbe Posebnog kolektivnog ugovora ostaće ovakve kakve jesu - poručuje ona.

Inače, prema Posebnom kolektivnom ugovoru poslodavac je dužan da prosvetarima koji su članovi reprezentativnih sidikata prilikom odlaska u penziju isplati tri prosečne zarade, dok Zakon o radu predviđa dve. Kada je reč o jubilarnim nagradama, Poseban kolektivni ugovor predviđa da se članovima sindikata za 10 godina radnog staža isplati pola prosečne zarade, za 20 godina jedna, za 30 godina jedna i po presečna plata, za 35 godina dve i za 40 godine dve i po prosečne plate. Onima koji nisu članovi sindikata isplaćuje se 50 odsto prosečne zarade.

Poziv nadležnim resorima Udružena prosveta Srbije zatražila je od ministarstava finansija i prosvete da se javno oglase i izjasne o ovom dokumentu i njegovim posledicama. Zahteva se i jasno uputstvo svim školskim ustanovama da se jubilarne nagrade i otpremnine obračunavaju i isplaćuju u skladu sa zakonom - bez izuzetka i da se pokrene nadzor postupaka protiv svih koji su pokušali da institucionalno legitimizuju diskriminaciju zaposlenih i eliminišu nezavisne sindikate iz javnog prostora.

A, udružena prosveta Srbije smatra da pokušaj da se zakonska prava pretvore u privilegije dostupne samo članovima pojedinih sindikata predstavlja grubo kršenje radničkih prava, pravnu samovolju i društveno opasnu praksu.

- Takvo postupanje urušava poverenje u institucije, produbljuje podele među zaposlenima i direktno ugrožava dostojanstvo prosvetnih radnika - navode oni.