Svet

PROJEKTILI PADAJU NA DUBAI: Pogledajte neverovatan snimak, snažna eksplozija (VIDEO)

Новости онлине

28. 02. 2026. u 16:42

Dopisnici agencije AFP čuli su snažnu eksploziju u Dubaiju u subotu, a jedan od njih video je oblak dima kako se uzdiže iznad grada.

ПРОЈЕКТИЛИ ПАДАЈУ НА ДУБАИ: Погледајте невероватан снимак, снажна експлозија (ВИДЕО)

Foto: Iks Printksrin

U Dubaiju su se čule eksplozije u nekoliko delova grada.

Eksplozije su usledile nakon sveobuhvatnih iranskih napada na region Zaliva, kao odgovor na američke i izraelske udare na Iran.

Na društvenim mrežama pojavio se neverovatan snimak iz Dubaija naa kome se vidi kako snažna eksplozija potresa grad, nakon što je viđen projketil kako pada na zemlju.


Fragmenti druge rakete pali su na stambeni kompleks Palm Džumeira u Dubaiju i izazvali požar.

Palma Džumejra je jedno od najprepoznatljivijih veštačkih ostrva na svetu, izgrađeno u obliku palme koje se proteže u Persijski zaliv. Ovaj luksuzni kompleks poznat je po ekskluzivnim hotelima, privatnim vilama i spektakularnim pogledima na more i panoramu Dubaija.

Pratite uživo dešavanja na Bliskom istoku klikom OVDE.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MORGAN: Najveći Trampov rizik
Svet

0 0

MORGAN: Najveći Trampov rizik

BRITANSKI voditelj Pirs Morgan oglasio se na društvenoj mreži Iks, komentarišući trenutnu politiku američkog predsednika Donalda Trampa prema Iranu.

28. 02. 2026. u 19:01

IRAN POKRENUO NOVI TALAS NAPADA: Rakete padaju na Dubai, pogođen aerodrom u Kuvajtu (FOTO/VIDEO)
Svet

0 35

uživoIRAN POKRENUO NOVI TALAS NAPADA: Rakete padaju na Dubai, pogođen aerodrom u Kuvajtu (FOTO/VIDEO)

IZRAEL i SAD izvele su napad na Iran. U Teheranu su odjeknule detonacije, a kasnije su čule i u drugim mestima. Kako je rečeno, cilj napada je eliminisanje neposrednih pretnji koje dolaze od iranskog režima. Operacija bi, prema pisanju medija, mogla da traje nekoliko dana. U celoj zemlji proglašeno vanredno stanje. SAD su operaciju nazvale "Epski bes".

28. 02. 2026. u 10:41 >> 18:57

Politika
Tenis
Fudbal
PRODATE SVE KARTE OD 80 I 100 HI-LJA-DA DINARA! Crvena zvezda zove na malo finale!

PRODATE SVE KARTE OD 80 I 100 HI-LjA-DA DINARA! Crvena zvezda zove na "malo finale"!