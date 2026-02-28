PROJEKTILI PADAJU NA DUBAI: Pogledajte neverovatan snimak, snažna eksplozija (VIDEO)
Dopisnici agencije AFP čuli su snažnu eksploziju u Dubaiju u subotu, a jedan od njih video je oblak dima kako se uzdiže iznad grada.
U Dubaiju su se čule eksplozije u nekoliko delova grada.
Eksplozije su usledile nakon sveobuhvatnih iranskih napada na region Zaliva, kao odgovor na američke i izraelske udare na Iran.
Na društvenim mrežama pojavio se neverovatan snimak iz Dubaija naa kome se vidi kako snažna eksplozija potresa grad, nakon što je viđen projketil kako pada na zemlju.
Fragmenti druge rakete pali su na stambeni kompleks Palm Džumeira u Dubaiju i izazvali požar.
Palma Džumejra je jedno od najprepoznatljivijih veštačkih ostrva na svetu, izgrađeno u obliku palme koje se proteže u Persijski zaliv. Ovaj luksuzni kompleks poznat je po ekskluzivnim hotelima, privatnim vilama i spektakularnim pogledima na more i panoramu Dubaija.
IRAN POKRENUO NOVI TALAS NAPADA: Rakete padaju na Dubai, pogođen aerodrom u Kuvajtu (FOTO/VIDEO)

28. 02. 2026. u 10:41 >> 18:57
IRAN POKRENUO NOVI TALAS NAPADA: Rakete padaju na Dubai, pogođen aerodrom u Kuvajtu (FOTO/VIDEO)
