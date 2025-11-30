SRPSKIM VOZAČIMA PRETE KAZNE DO 10.000 DINARA ZBOG SNEGA! Pre nego što sednete za volan, obavezno proverite 4 stvari
U BEOGRADU i pojedinim zapadnim krajevima naše zemlje od jutros provejava sneg, a na planinama već je formiran snežni pokrivač do 30 centimetara.
U ovom zimskom periodu na putevima Srbije često se viđaju vozila koja nisu očišćena od snega, a učestvuju u saobraćaju.
Iz Agencije za bezbednost saobraćaja navode da automobili koji se u saobraćaj uključi sa neočišćenim staklima ili nagomilanim snegom na krovu, ali i sa neočišćenim svetlima, retrovizorima, registarskim tablicama ili senzorima, ne samo da predstavljaju opasnost po bezbednost u saobraćaju, već je to i prekršaj kojim je propisana novčana kazna.
- Neočišćeno staklo smanjuje preglednost tokom vožnje, a najugroženiji u tom slučaju su pešaci, jer ih je na taj način teško uočiti. Neočišćen sneg sa krovova automobila se usled kočenja može sručiti na vetrobransko staklo i u potpunosti zakloniti pregled vozača, što može izazvati paničnu reakciju, a samim tim i saobraćajnu nezgodu.
KAZNA DO 10.000 DINARA
Pored toga, sneg se iz raznih razloga može razleteti i pasti na druga vozila te izazvati reakcije koje bi mogle završiti saobraćajnom nezgodom. Zato je preporuka da se iz kuće izađe par minuta ranije i vozilo očisti od snega dok se motor zagreva - poručili su ranije iz Agencije i naglasili da kazna propisana Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima za ovu vrstu prekršaja iznosi od 3.000 do 10.000 dinara.
Zamagljena stakla takođe predstavljaju veliku opasnost u vožnji, prilikom isparkiravanja i kod prestrojavanja na kolovozima sa više saobraćajnih traka.
STAKLA MORAJU BITI ČISTA
- Trudite se da sva stakla uvek budu čista, kako spolja, tako i iznutra jer prljavo staklo je znatno podložnije magljenju. U prodaji se nalaze razna sredstva protiv magljenja i uglavnom su prilično efikasna. Tu su i maramice i krpe za brisanje sa istom namenom. Ako automobil ima klima uređaj, iskoristite ga za borbu protiv magljenja. Neretko se vozači pitaju kakva je svrha korišćenja klima uređaja zimi, a tajna je u tome što on isušuje vazduh i sprečava zamagljivanje stakala - kazali su ranije iz Agencije za bezbednost saobraćaja.
U zimskom periodu pored čišćenja vozila vozač je dužan na vreme da proveri i akumulator, svećice, filtere i antifriz.
(Kurir.rs)
