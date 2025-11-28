Društvo

STIŽU LEDENI DANI! Sledi nagli pad temperature, meteorolog Todorović objavio i detaljnu prognozu za decembar

V.N.

28. 11. 2025. u 07:48

DANAS će u Srbiji biti oblačno i hladno sa slabim snegom, u nižim predelima severne, istočne i jugoistočne Srbije i sa kišom i susnežicom, dok se u oblasti Homoljskih planina i u višim planinskim predelima jugoistočne Srbije očekuje i ledena kiša.

Foto: Printskrin RTS/Milena Anđela/ilustracija

Padavine će uglavnom biti slabe, a nešto veća količina očekuje se samo na istoku i jugoistoku Srbije. Vetar slab i umeren severozapadni. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja od 0 do 3 stepena, a na istoku zemlje i u Banatu od 4 do 6 stepeni.

Upozorenje RHMZ

U brdsko-planinskim predelima do subote, 29. novembra, očekuje se povremeno sneg jačeg intenziteta koji će usloviti smanjenu vidljivost, kao i zadržavanje snežnog pokrivača na kolovozu. Jači sneg očekuje se uglavnom u večernjim i noćnim satima i tada se može očekivati njegovo zadržavanje ponegde i u nižim predelima zapadne, centralne i jugozapadne Srbije.

U oblasti Homoljskih planina i u višim predelima jugoistočne Srbije u istom periodu prognoziraju se mešovite padavine (kiša i sneg), a usled niskih temperatura, kiša se mestimično može lediti na tlu. Oprez se savetuje svim učesnicima u saobraćaju.

Zbog najavljenih snežnih padavina RHMZ je upalio narandžasti meteo alarm na istoku, jugoistoku i jugozapadu Srbije, dok je žuti u Sremu, Beogradu, Pomoravlju, Šumadiji, na Kosovu i Metohiji i na zapadu Srbije.

Prognoza Nedeljka Todorovića

Metorolog Nedeljko Todorović otkrio je kakva nas vremenska prognoza očekuje u narednim danima:

- Ovo su samo pripreme za predstojeću zimu i vremenske prilike koje trenutno imamo potpuno odgovaraju novembru. U poslednjih deset dana beležimo pojavu snežnih padavina, ali ne i formiranje snežnog pokrivača, što je u skladu sa višedecenijskim prosekom. Prema stogodišnjim merenjima, prosečan datum prvih snežnih padavina je 24. novembar, dok su one ove godine stigle već 22. novembra. Podsetimo se, i prošle godine je sneg pao u sličnom periodu, od 22. do 24. novembra, a tada se snežni pokrivač formirao čak i nešto ranije od proseka. Dakle, ovakve vremenske prilike za ovaj period godine nisu neuobičajene - kaže Todorović.

Razvedravanje

- Danas će biti hladnjikavo, temperature ispod proseka, ali ne ispod nule. Prvih dana decembra ide toplije vreme i pri tom razvedravanju u jutarnjim satima bi bilo i mraza čak i u nižim predelima. Biće temperature u minusu. Dnevna temperatura bi u većini dana iznosila od 10 do 12 stepeni. To neće trajati ceo decembar. Te temperature su u redu što se tiče decembra i nije neobično. 

Todorović je govorio i o snegu koji pada ovih dana.

 - Oktobarski sneg je bio obećavajući, palo je mnogo snega u visokim planinskim predelima, ali nema nagoveštaja za ozbiljne padavine. Kada uđemo u decembar, taj sneg sa Zlatibora će se otopiti. Tek polovinom decembra možemo očekivati povratak. Granica ozbiljnih snežnih padavina bila je u zapadnoj Srbiji, dok ga u istočnoj skoro i nije bilo.

Prognoza za decembar

Kako Nedeljković tvrdi, decembar neće biti mesec obilnih padavina i mraza:

- U decembru retko kad ima velikih snežnih padavina, znači nema snega čak do 10. decembra. Posle toga, sredinom meseca, raste verovatnoća za padavinama u visokim predelima. Promenljivo je vreme i pitanje je kako može da zahladi. Mislim da će sredina decembra biti borba kiše i snega.

(Kurir)

