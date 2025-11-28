DANAS SLAVIMO SVETE MUČENIKE GURIJA, SAMONA I AVIVA: Ove reči izgovaramo za spasenje od nesreće

SVETI mučenici Gurije, Samon i Aviv su hrišćanski svetitelji i mučenici s početka IV veka.

Piksabej

Izvorna žitija mučenika Gurija, Samona i Aviva je napisana na sirijskom jeziku.

Njihovo mučeništvo dogodilo se tokom progona hrišćana od strane careva Dioklecijana i Maksimijana. Gurije i Samon su živeli gradu Edesi. Svojim hrišćanskim životom mnoge su naveli da prime hrišćanstvo. Doznavši za to predstavnik rimskih careva, vojvoda Antonin, naredio je da ih zarobe zajedno sa svim hrišćanima koje zateknu sa njima. Stavljeni su na teške muke. Pošto nisu pristali da se odreknu hrišćanske vere i da prinesu žrtve paganskim idolima osuđeni su na smrt i posečeni mačem na gori Vetilavikla, u okolini Edese.

Nakon više godina car Likinije, odvojivši se od Konstantina Velikog, započeo je novi progon hrišćana u istočnom delu Rimskog carstva a iz Nikomidije gde je bilo njegovo sedište. U to vreme u gradu Edesi, u kome su postradali sveti mučenici Gurije i Samon, živeo je đakon, po imenu Aviv. On je javno propovedao i širio Jevanđelje. Među prvima je uhapšen i nateran da prinese žrtvu idolima i milom ili silom odvrati od Hrista i privoli svoje prijatelje hrišćane na idolopoklonstvo. Nakon dugog i teškog mučenja i odbijanja da se odrekne hrišćanske vere ubijen je na mestu gde i mučenici Gurije i Samon. Zajedno sa njima je i sahranjen i zajedno sa njima se i slavi.

Podignut je hram u Edesi u znak sećanja na tri sveta mučenika i u slavu Božju. Ostala su zabeležena mnoga čuda koja su se dešavala nad čudotvornim moštima svetih mučenika Gurija, Samona i Aviva.

Pravoslavna crkva proslavlja svete mučenike Gurija, Samona i Aviva 15. novembra po julijanskom, odnosno 28. novembra po gregorijanskom kalendaru.

Molitva

"Čudesa svetih Tvojih, kao stenu neoborivu si nam darovao Hriste Bože: njihovim molitvama savete zlorečitih razori, osnaži silu carstva, kao jedini Blag i Čovekoljubac".

BONUS VIDEO