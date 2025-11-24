Društvo

U BEOGRADU OBLAČNO, TOKOM NOĆI STIŽE I KIŠA Hitno se oglasio RHMZ: Vremenske nepogode i u ovim delovima Srbije (FOTO)

В.Н.

24. 11. 2025. u 20:43

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom saju najnovijim saopštenjem.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

- Oblačno sa slabom kišom mestimično u Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji. Padavinska zona ima tendenciju premeštanja na istok, pa se slaba kiša uveče i tokom noći očekuje i ponegde u Banatu, centralnim i istočnim predelima. Vetar slab i umeren, u Banatu i jak jugoistočni, tokom noći u daljem pojačanju.

U Beogradu oblačno, tokom noći sa slabom, prolaznom kišom uz pojačanje jugoistočnog vetra.

SUTRA JOŠ TOPLIJE.
OD SREDE POSTEPENO ZAHLAĐENjE, U ČETVRTAK I PETAK U BRDSKO-PLANINSKIM PREDELIMA SLAB SNEG.

Sutra malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vetrovito i toplije. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar koji će na jugu Banata imati i olujne udare. Najniža temperatura od 0 na jugoistoku do 9 °S na severu zemlje, najviša dnevna od 14 do 18 °S, u Negotinskoj Krajini hladnije, oko 8 °S. Novo naoblačenje sa kišom koje će uveče zahvatiti zapadne i severne, tokom noći proširiće se i na ostale krajeve naše zemlje uz pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac.

Od srede do kraja sedmice hladnije i to posebno u četvrtak i petak. Tokom dana pretežno oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom koji se u četvrtak i petak ponegde očekuje i u nižim predelima. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: RHMZ printskrin

 

