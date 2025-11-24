ODBOR ZA NAUKU USVOJO DOPUNE ZAKONA O NAUCI I ISTRAŽIVANJIMA: Usklađivanje sa evropskom regulativom

ODBOR za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatio je na današnjoj sednici Predlog zakona o dopunama Zakona o nauci i istraživanjima koji je podnela Vlada i predložio Narodnoj skupštini da ga usvoji.

Foto: pixabay

Državna sekretarka u Ministarstvu za nauku, tehnološki razvoj i inovacije Marija Gnjatović je obrazlažući dopunu istakla da se ona odnosi na usklađivanje sa evropskom regulativom, dominantno na Evropski konzorcijum za istraživačku infrastrukturu (ERIK) odnosno uredbu saveta koja se tiče uređivanja pravnih okvira za osnivanje i rad u okviru ovog konzorcijuma.

"Ministarstvu nauke je veoma važno da otvori različite prilike za naučno-istraživačku zajednicu, da pristupa određenim klasterima, konzorcijumima i međunarodnoj saradnji. Iako je Srbija sporazumom o učešću u programu Horizont Evropa već stekla mogućnost da bude deo i učesnik ERIK konzorcijuma, sada to i pravno uređujemo kroz dopunu zakona o nauci i istraživanjima. Nakon realizacije i saradnje sa TAIEX ekspertima, predloženo je da je upravo dopuna postojećeg zakona najefikasniji i najbolji pristup u rešavanju ovog pravnog pitanja", rekla je ona.

Prema njenim rečima, razlozi za donošenje ove dopune su zapravo preporuke Evropske komisije iz godišnjeg izveštaja za 2024. godinu gde se navodi da bi u narednoj godini Srbija trebalo naročito da uskladi domaće zakonodavstvo sa uredbom o Konzorcijumu za evropsku istraživačku infrastrukturu.

"Drugi razlog je činjenica da je Srbija u okviru reformske agende za period do kraja 2026. godine u oblasti politike i razvoja privatnog sektora i poslovnog okruženja preuzela konkretne obaveze u okviru reforme 122. da je razvoj naučnog i inovacionog ekosistema za ekonomiju zasnovan na znanju. Jedan od ključnih koraka u realizaciji ove reforme jeste i usklađivanje pravnog okvira za učešće i osnivanje ERIK konzorcijuma u okviru naučno-istraživačke delatnosti", objasnila je Gnjatović.