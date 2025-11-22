Društvo

U OVIM DELOVIMA SRBIJE VEJE SNEG: Evo gde se očekuju pahulje u nastavku dana

В.Н.

22. 11. 2025. u 09:20

OVOG jutra sneg veje na zapadu Srbijei u Podrinju, dok je susnežicom praćen u Bačkoj, Sremu, Mačvi i u u Kolubarskom okrugu. U ovim predelima snežna granica je na 200 metara nadmorske visisne, pa pada u svim brdovitim predelima i na Fruškoj Gori, dok je u najnižim predelima susnežica.

У ОВИМ ДЕЛОВИМА СРБИЈЕ ВЕЈЕ СНЕГ: Ево где се очекују пахуље у наставку дана

Foto: Tanjug

U ostalim predelima Srbije pada kiša, umerenog intenziteta u Pomorvlju.

U ostalim predelima Srbije je suvo, na jugoistoku i vedro.

Trenutne temperature kreću se od 1 u Podrinju do 11 stepeni na jugoistoku Srbije. Beograd, Kopaonik i Sjenica mere 2, a Zatibor -2°C.

U nastavku dana kiša će preći u susnežicu i sneg u svim predelima severne i zapadne Srbije i u brdsko-planinskim predelima centralne Srbije, dok će na jugu i jugoistoku biti kiše, ponegde i pljuskova sa grmljavinom.

Foto: zoomEarth

Maksimalna temperatura biće od 2 na severu i zapadu i u Beogradu do 12 stepeni na jugu Srbije.

Kada je reč o Beogradu, danas se očekuju kiša, susnežica i sneg. Sneg će biti rezervisan za više delove grada, kiša i susnežica za niže, dok se tokom večeri sneg očekuje na širem području grada, uz temperaturu oko 0°C.

(Telegraf.rs)

