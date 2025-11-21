„Gradska čistoća“ dodelila nagrade u Specijalnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju „Boško Buha“
ZAPOSLENI u Odeljenju za ekološku edukaciju i informisanje Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća“ Beograd su u četvrtak 20. novembra, kada se širom sveta obeležava Svetski dan deteta, bili gosti učenika i nastavnika Specijalne osnovne škole za učenike sa smetnjama u razvoju „Boško Buha“ .
Povod je bio likovni konkurs „Prljavo ili čisto nije isto“, namenjen najmlađim Beograđanima, koje je ove jeseni Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ organizovalo kroz rad Odeljenja za ekološku edukaciju i informisanje, a u kojem su učestvovali i učenici ove škole.
Zaposlene u „Gradskoj čistoći“ izuzetno je obradovao visok odaziv beogradskih osnovaca svih osnovnih škola jer je u direkciju preduzeća pristiglo na stotine veoma kreativnih radova na temu ekologije i zaštite životne sredine.
Pobedničke radove izabrala je komisija ovog Odeljenja, koja uopšte nije imala lak zadatak, i oni pripadaju najkreativnijim mladim autorima, a to su: Kasija Latinović, učenica V-2 razreda OŠ „Vuk Karadžić“, Andrija Jagodić, učenik VI-2 razreda OŠ „Jovan Sterija Popović“, Vuk Mitrović, učenik VI-1 razreda OŠ „Ljuba Nenadović“, Marija Magaraš, učenica V-1 razreda OŠ „Vojvoda Mišić“ i Luna Manojlović, učenica VI-2 razreda OŠ „Jovan Cvijić“, dok su pobednici iz OŠ „Boško Buha“ Stefan Lazarević, učenik VII-2 razreda i Damjan Mamić, učenik VII-1 razreda.
Stefanu i Damjanu, autorima najuspelijih radova iz ove škole, zaposleni Odeljenja za ekološku edukaciju i informisanje „Gradske čistoće“ su dodelili zaslužene nagrade. Pored toga, zaposleni „Gradske čistoće“ su posebno uživali u druženju sa svojim domaćinima, školarcima i njihovim posvećenim i kreativnim nastavnicima.
JKP „Gradska čistoća“ se još jednom zahvaljuje svim učesnicima konkursa koji su se svojim talentom, znanjem i kreativnim radovima pridružili ovom značajnom edukativno-kreativnom projektu, čiji je cilj i osnovna poruka da samo zajedničkim snagama možemo ulepšati naš glavni grad i kroz solidarnost pokazati da svest o održavanju higijene prestonice nije samo naša obaveza već i kultura življenja.
Preporučujemo
SNEG STIŽE I U BEOGRAD: Danas nas očekuje pravo zimsko vreme u Srbiji
22. 11. 2025. u 00:00
IZMENE I DOPUNE ZAKONA O VOJSCI SRBIJE: Rasprava u Skupštini u utorak
21. 11. 2025. u 22:11
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
SVEŠTENIK ŠOKIRAO HRVATSKU: Iza oltara skrivao mračnu tajnu
U MALOM mestu kraj Benkovca u Hrvatskoj župljane je najpre šokiralo privođenje župnika, a onda i nepravomoćna presuda za više kaznenih dela iz domene dečje pornografije i seksualnog iskorišćavanja maloletnika.
21. 11. 2025. u 13:24
Komentari (0)