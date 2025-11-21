„Gradska čistoća“ dodelila nagrade u Specijalnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju „Boško Buha“

ZAPOSLENI u Odeljenju za ekološku edukaciju i informisanje Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća“ Beograd su u četvrtak 20. novembra, kada se širom sveta obeležava Svetski dan deteta, bili gosti učenika i nastavnika Specijalne osnovne škole za učenike sa smetnjama u razvoju „Boško Buha“ .

Foto JKP Gradska čistoća

Povod je bio likovni konkurs „Prljavo ili čisto nije isto“, namenjen najmlađim Beograđanima, koje je ove jeseni Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ organizovalo kroz rad Odeljenja za ekološku edukaciju i informisanje, a u kojem su učestvovali i učenici ove škole.

Zaposlene u „Gradskoj čistoći“ izuzetno je obradovao visok odaziv beogradskih osnovaca svih osnovnih škola jer je u direkciju preduzeća pristiglo na stotine veoma kreativnih radova na temu ekologije i zaštite životne sredine.

Foto JKP Gradska čistoća

Pobedničke radove izabrala je komisija ovog Odeljenja, koja uopšte nije imala lak zadatak, i oni pripadaju najkreativnijim mladim autorima, a to su: Kasija Latinović, učenica V-2 razreda OŠ „Vuk Karadžić“, Andrija Jagodić, učenik VI-2 razreda OŠ „Jovan Sterija Popović“, Vuk Mitrović, učenik VI-1 razreda OŠ „Ljuba Nenadović“, Marija Magaraš, učenica V-1 razreda OŠ „Vojvoda Mišić“ i Luna Manojlović, učenica VI-2 razreda OŠ „Jovan Cvijić“, dok su pobednici iz OŠ „Boško Buha“ Stefan Lazarević, učenik VII-2 razreda i Damjan Mamić, učenik VII-1 razreda.

Foto JKP Gradska čistoća

Stefanu i Damjanu, autorima najuspelijih radova iz ove škole, zaposleni Odeljenja za ekološku edukaciju i informisanje „Gradske čistoće“ su dodelili zaslužene nagrade. Pored toga, zaposleni „Gradske čistoće“ su posebno uživali u druženju sa svojim domaćinima, školarcima i njihovim posvećenim i kreativnim nastavnicima.

JKP „Gradska čistoća“ se još jednom zahvaljuje svim učesnicima konkursa koji su se svojim talentom, znanjem i kreativnim radovima pridružili ovom značajnom edukativno-kreativnom projektu, čiji je cilj i osnovna poruka da samo zajedničkim snagama možemo ulepšati naš glavni grad i kroz solidarnost pokazati da svest o održavanju higijene prestonice nije samo naša obaveza već i kultura življenja.