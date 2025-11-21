NASTAVLJENA ISPLATA 50 ODSTO IZNOSA ZA ŠKOLARINE: Uplaćeno 848.836.945 dinara za 18.785 studenata

MINISTARSTVO prosvete nastavilo je danas, na osnovu podataka koje je dobilo od visokoškolskih ustanova, isplatu sredstava samofinansirajućim studentima za pokriće 50 odsto troškova ukupnog iznosa plaćene školarine u školskoj 2024/2025. godini.

Foto M. Labudović

Isplata je danas izvršena za 18.785 studenata. Zaključno sa 13. novembrom 2025. godine ukupno je 107 visokoškolskih ustanova dostavilo neophodne podatke za isplatu pokrića 50 odsto plaćene školarine.

Ministarstvo prosvete podseća studente da, ukoliko ispunjavaju uslove za povraćaj sredstava za školarine, obavezno otvore studentsku karticu ukoliko već nisu, jer se isključivo putem nje vrši isplata sredstava. Prijave za studentsku karticu vrše se putem portala Uprave za trezor, na adresi https://zsk.trezor.gov.rs/.

Sredstva se isplaćuju studentima na osnovu podataka koje Ministarstvu dostavljaju visokoškolske ustanove.

Ministarstvo prosvete i Banka Poštanska štedionica nastaviće na nedeljnom nivou isplate sredstava studentima za pokriće 50% troškova ukupnog iznosa plaćene školarine u školskoj 2024/2025. godini. Sledećeg petka, 28. novembra 2025. godine biće isplaćena sredstva za samofinansirajuće studente, za koje su do juče u podne 112 visokoškolskih ustanova dostavile podatke, među kojima su i Državni univerzitet u Novom Pazaru, kao i fakultet sa najvećim brojem studenata Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Za isplatu povraćaja sredstava studentima za 50 odsto plaćenih školarina danas je uplaćeno ukupno 848.836.945 dinara. Ovo je četvrta po redu isplata, a za ove namene opredeljeno je ukupno 6 milijardi dinara u budžetu Ministarstva prosvete.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju predviđa da studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika, ako su državljani Republike Srbije, ostvaruju pravo na pokriće 50% svojih troškova po osnovu referentne školarine koju su platili u tekućoj školskoj godini, da pravo na pokriće troškova student ostvaruje po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine, za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao, odnosno za sve predmete koje je student prvi put upisao, kao i da pravo na pokriće troškova student može ostvariti samo za jedan studijski program na istom stepenu studija.

Spisak visokoškolskih ustanova koje su zaključno sa 13.novembrom 2025.godine dostavile nepohodne podatke za isplatu pokrića 50 odsto plaćene školarine studentima.