OVE POKLONE NIKAKO NE DONOSITI ZA ARANĐELOVDAN: Veruje se da donose nesreću domaćinu
IAKO se danas uglavnom poklanja ono što je praktično i lepo, postoje pokloni koji se, prema narodnim verovanjima, smatraju nesrećnim.
Srpska pravoslavna crkva i vernici 21. novembra proslavljaju Aranđelovdan, jednu od najrasprostranjenijih slava u Srbiji. Kako se smatra da veliki broj porodica slavi ovog svetitelja, tako da se u mnogim kućama danas dočekuju gosti.
A baš zato, mnogi počinju da razmišljaju šta poneti domaćinu. Iako se danas uglavnom poklanja ono što je praktično i lepo, postoje pokloni koji se, prema narodnim verovanjima, smatraju nesrećnim i koje bi trebalo izbegavati.
Ovo su najčešći “nesrećni pokloni” prema tradiciji:
1. Sat
U nekim kulturama simbolizuje prolaznost vremena i života. U istočnim tradicijama, reč za sat zvuči slično reči za „kraj“ ili „smrt“, pa se izbegava kao poklon.
2. Nož ili bilo koji oštar predmet
3. Crvene ruže bez trna
Iako deluju elegantno, u nekim običajima simbolizuju nestabilnu, prolaznu ljubav i ne smatraju se srećnim poklonom.
4. Beli ljiljani
Zbog toga što se često vezuju za pogrebne običaje, mnogi ih izbegavaju i smatraju neprimerenim za slavski dar.
5. Slike sa mračnim ili tužnim motivima
Umetnička dela koja nose sumornu simboliku ne preporučuju se kao poklon, naročito ako domaćin nema afinitet prema takvim temama.
Šta onda doneti za Aranđelovdan?
