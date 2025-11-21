SRBIJA NA UDARU SNEGA UZ DOSTA NISKE TEMPERATURE Hitno se oglasio RHMZ: Najhladnija tačka od ovog datuma

PRED Srbijom je nestabilan kraj nedelje uz padavine, zahlađenje i prve ozbiljnije naznake zimskog vremena. Današnji dan obeležiće umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde praćeno maglom, dok se slaba kiša očekuje u Vojvodini, Mačvanskom okrugu i mestimično na jugoistoku i istoku zemlje, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Foto: Tanjug/Sava Radovanović/Profimedia/Ilustracija

Prema prognozi RHMZ, tokom prepodneva novo naoblačenje sa severozapada doneće kišu u zapadne krajeve Srbije, a zatim i u ostatak zemlje.

- Vetar će biti slab i umeren severozapadni i zapadni, na jugu i istoku južni. Najviša temperatura od 5 na severozapadu do 19 stepeni na jugoistoku Srbije - ističu.

Vremenska prognoza za Beograd

Na području Beograda jutro će biti maglovito, tokom dana oblačno, posle podne, uveče i noću sa kišom uz slab i umeren severozapadni vetar.

- Najtoplije biće ujutro, oko 8 stepeni, tokom dana temperatura u padu na 6, a uveče na 2 stepena - najavljuju iz RHMZ.

Kako temperatura bude opadala tokom noći, kiša će postepeno prelaziti u susnežicu i sneg, najpre u zapadnim i jugozapadnim krajevima, ali i ponegde u zapadnoj Vojvodini.

Vikend donosi naglo zahlađenje i sneg

RHMZ upozorava da će subota biti oblačna, hladna i mestimično kišovita, dok će jugoistok zemlje još kratko zadržati nešto toplije vreme.

- Sneg će padati u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije uz formiranje/povećanje visine snežnog pokrivača, ali i ponegde u nižim predelima zapadne, severne i centralne Srbije - napominju.

U nedelju se nastavlja hladno vreme uz mešovite padavine – kišu, susnežicu i sneg. U višim predelima očekuje se čisto snežan dan i novo povećanje snežnog pokrivača.

- Prestanak padavina očekuje se posle podne i uveče - zaključuju.

(Blic)