ZEMLJOTRES NADOMAK BEOGRADA: Evo gde se treslo tokom noći

21. 11. 2025. u 07:27

TOKOM noći na teritoriji Pančeva zabeležen je slabiji zemljotres, javio je Republički seizmološki zavod Srbije.

ЗЕМЉОТРЕС НАДОМАК БЕОГРАДА: Ево где се тресло током ноћи

Foto: Novosti

Prema informacijama, potres jačine 1.9 stepena Rihtera dogodio se oko pola deset sinoć.

Epicentar je detektovan na dubini od četiri kilometara i to na sredini između Dolova, Banatskog Novog Sela i Vladimirovca.

S obzirom na intenzitet, ne postoji veća bojazan od pričinjene materijalne štete.

