ZEMLJOTRES NADOMAK BEOGRADA: Evo gde se treslo tokom noći

TOKOM noći na teritoriji Pančeva zabeležen je slabiji zemljotres, javio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Foto: Novosti

Prema informacijama, potres jačine 1.9 stepena Rihtera dogodio se oko pola deset sinoć.

Epicentar je detektovan na dubini od četiri kilometara i to na sredini između Dolova, Banatskog Novog Sela i Vladimirovca.

S obzirom na intenzitet, ne postoji veća bojazan od pričinjene materijalne štete.