ZEMLJOTRES NADOMAK BEOGRADA: Evo gde se treslo tokom noći
TOKOM noći na teritoriji Pančeva zabeležen je slabiji zemljotres, javio je Republički seizmološki zavod Srbije.
Prema informacijama, potres jačine 1.9 stepena Rihtera dogodio se oko pola deset sinoć.
Epicentar je detektovan na dubini od četiri kilometara i to na sredini između Dolova, Banatskog Novog Sela i Vladimirovca.
S obzirom na intenzitet, ne postoji veća bojazan od pričinjene materijalne štete.
