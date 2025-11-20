ŠTA JE NA MENIJU U STUDENTSKOJ MENZI U NOVOM SADU: Evo šta jedu studenti u tom gradu

NA meniju studentske menze Studentskog centra Novi Sad je za sva tri obroka veliki izbor jela i namirnica, navode u toj ustanovi i u saopštenju podsećajući da se radnim danom doručak služi od sedam do devet časova, ručak od 11 do 15 a večera od 17 do 20 sati. Vikendom je doručak u istom terminu, ručak od 11 do 14.30 sati a za večeru se, u vreme ručka, deli suvi.

Arhiva SCNS

Budžetski korisnici doručak plaćaju 56 dinara, ručak 120, a večeru 90 dinara dok samofinansirajući studenti za doručak izdvajaju 138, ručak plaćaju 326 a večeru 262 dinara.

Za doručak je u ponudi više vrsta slanih i slatkih peciva, slatke i slane palačinke, krofne, mekike, jaja na oko, kajgana, gibanica, sendvič sa čajnom kobasicom ili šunkaricom, sendvič sa šunkaricom u integralnoj kifli, kačamak, pita sa krompirom, pita sa šampinjonima, posna pica, pita sa pirinčom, posna proja sa ajvarom, pečena slanina, pica, proja sa šunkom i krastavčićima, riba u koznervi, riblja pašteta, maslac, mini džem ili marmelada, eurokrem, musli sa jogurtom, čaj, mleko i sokovi.

Za ručak se služi više od 20 jela. Na meniju je više vrsta supa, čorbi i potaža, đuveč, bečka šnicla sa pire krompirom, juneće meso u umaku od kiselih krastavaca, pohovano ćureće belo meso, ćufte u sosu od paradajza, bečka šnicla sa varivom od boranije, graška ili mešanog povrća, bareno povrće, carska mešavina, gratinirani makaroni sa sirom, gust pasulj sa svinjskim pečenjem, slaninom ili rebrima, dinstani pirinač, musaka od krompira, panirani riblji file, prženi šaran, pastrmka, pečena krmenadla, svinjska vešalica, pečeni, pekarski krompir i restovani krompir, pohovano pileće belo meso, piletina u bešamel sosu, pileći batak sa karabatakom, rižoto sa šampinjonima, sarma od kiselog kupusa, svinjski gulaš, više vrste sezonske salate, dezert.

I za večeru je ponuda vrlo bogata i raznovrsna. Svinjsko pečenje, ražnjići, špageti bolonjeze, bečka šnicla sa pekarskim krompirom, krmenadla, pljeskavica, blitva, svinjska vešalica, više vrsta pica, varivo od kromipra i bundeve, pomfrit, bareni karfiol s bešamel prelivom, pohovani kačkavalj, varivo od graška, krompir pire, bečka šnicla, pileći batak sa karabatakom, musaka, topli sendviči, testo, rižoto sa šampinjonima, pohovano pileće belo meso, pileće belo meso u bešamel sosu, pileća vešalica, juneći gulaš, gratinirani makaroni sa sirom, ćevapi, ćureće belo meso, restovani krompir, bareni kukuruz, filet oslića, špageti bolonjeze, zapečena boranija sa jajima, pire krompir, više vrsta pita, više vrsta pica, topli sendviči, pomfrit, pohovani kačkavalj, pljeskavica, rizi-bizi, dve vrste sezonske salate, sok ili čaj. Utorkom i četvrtkom dezert se služi i tokom večere. Utorkom puding, sutlijaš i mafin, a četvrtkom tri vrste štrudle, sa makom, orasima i višnjama, a 27.11. u ponudi će biti i štrudla sa orasima i suvim šljivama.

Pored posnih namirnica i jela, koja se svakodnevno nalaze na jelovniku, 28, 29. i 30. novembra, isplaniran je poseban jelovnik, sa više posnih jela i namirnica za sva tri obroka. Uz riblje i biljne paštete, više vrsta mini džemova i meda, za doručak se služe posna proja sa spanaćem, pite sa krompirom, pirinčom ili šampinjonima, posna pica, posna proja sa ajvarom. Za ručak je u ponudi više vrsta posnih čorbi i potaža, više vrsta variva, više vrsta ribe, rižoto, riblji fileti i riblji štapići, posna sarma, više vrsta salata i posni dezert. A za večeru musaka od pečuraka, riblja i biljna pašteta, sardine, mini džem, voće, čaj i sokovi.