OVOG VIKENDA STIŽE PRVI SNEG U BEOGRAD: Evo kada će se tačno zabeleti, Đenevski ciklon donosi jako zahlađenje

OVE subote, 22. novembra, velike su šanse da se po prvi put ove sezone zabeli i Beograd! Prema rečima meteorologa Ivana Ristića, prve pahulje u prestonici mogu se očekivati tokom popodnevnih sati.

Sneg neće zaobići ni druge delove Srbije. Prema njegovim rečima, padavine će zahvatiti Šumadiju, zapadnu Srbiju, kao i Vojvodinu.

- Granica će biti tu do Novog Sada, a i tu se očekuje sneg - dodao je Ristić.

Đenevski ciklon Srbiji donosi vrlo nestabilno i hladno vreme

Prema prognozi meteorologa amatera Marka Čubrila, već sutra novi hladan front stiže do Alpa i usloviće formiranje zavetrinske depresije koja će do petka prerasti u Đenevski ciklon - sistem koji će nam doneti vrlo nestabilno i hladno vreme.

Tokom sutrašnjeg dana očekuje se postepeno povećanje oblačnosti, ponegde i kiša. Ipak, u istočnim i centralnim predelima, doći će do kratkotrajnog otopljenja i razvedravanja.

- Od petka pogoršanje sa padavinama i zahlađenje, deluje da su snežne padavine sve izvesnije nad zapadnim i planinskim predelim regiona, a hoće li ih biti istočnije zavisiće od toga koliko bi brzo ove oblasti ulazile u hladan sektor tog ciklona - najavio je Čubrilo.

U petak će se maksimumi u Srbiji kretati od 1 na zapadu do 12 na istoku, a za vikend će, prema Čubrilovoj prognozi, svuda biti hladnije uz maksimume od 0 do 7 stepeni Celzijusa.

Sneg već paralisao mnoge krajeve u Srbiji

Podsetimo, sneg je juče paralisao mnoge krajeve u Srbiji, pogotovo u zapadnom delu zemlje.

Veći broj domaćinstava ostao je bez struje, a neki i vode. Putari u Užicu imali su i neprospavanu noć za sobom, jer su do ranih jutarnjih sati čistili puteve kako bi se saobraćaj normalizovao.

Takođe, od popodnevnih časova juče, sneg je stvorio pokrivač od 20 centimetara u višim zonama Zlatibora.

Snimci i slike koje su vozači delili na društvenim mrežama pokazivali su da je vožnja značajno otežana.

