TRAGIČAN KRAJ POTRAGE! Pronađeno telo muškarca koji je pre nedelju dana nestao u Laćarku

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 11. 2025. u 17:52

TELO deka Mate Arbanasa (92) iz Laćarka pronađeno je posle višednevne potrage.

Foto printskrin Laćaračke vesti

Potraga za Matom Arbanasom (1933. godište), koji je nestao 13. novembra oko 14 časova u ulici 20. jul u Laćarku, završena je tragično.

Nakon višednevne potrage, pronađeno je beživotno telo deka Mate.

Mate je bio nižeg rasta, u trenutku nestanka obučen u trenerku i sa kačketom na glavi.

Njegov nestanak je mobilisao veliki broj meštana, dobrovoljaca i komšija koji su danima pretraživali teren u nadi da će ga pronaći živog.

Nažalost, uprkos naporima porodice i celog sela, epilog potrage je tužan.

(Laćarske vesti)

