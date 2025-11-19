TRAGIČAN KRAJ POTRAGE! Pronađeno telo muškarca koji je pre nedelju dana nestao u Laćarku
TELO deka Mate Arbanasa (92) iz Laćarka pronađeno je posle višednevne potrage.
Potraga za Matom Arbanasom (1933. godište), koji je nestao 13. novembra oko 14 časova u ulici 20. jul u Laćarku, završena je tragično.
Nakon višednevne potrage, pronađeno je beživotno telo deka Mate.
Mate je bio nižeg rasta, u trenutku nestanka obučen u trenerku i sa kačketom na glavi.
Njegov nestanak je mobilisao veliki broj meštana, dobrovoljaca i komšija koji su danima pretraživali teren u nadi da će ga pronaći živog.
Nažalost, uprkos naporima porodice i celog sela, epilog potrage je tužan.
