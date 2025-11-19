TRAGIČAN KRAJ POTRAGE! Pronađeno telo muškarca koji je pre nedelju dana nestao u Laćarku

TELO deka Mate Arbanasa (92) iz Laćarka pronađeno je posle višednevne potrage.

Foto printskrin Laćaračke vesti

Potraga za Matom Arbanasom (1933. godište), koji je nestao 13. novembra oko 14 časova u ulici 20. jul u Laćarku, završena je tragično.

Nakon višednevne potrage, pronađeno je beživotno telo deka Mate.

Mate je bio nižeg rasta, u trenutku nestanka obučen u trenerku i sa kačketom na glavi.

Njegov nestanak je mobilisao veliki broj meštana, dobrovoljaca i komšija koji su danima pretraživali teren u nadi da će ga pronaći živog.

Nažalost, uprkos naporima porodice i celog sela, epilog potrage je tužan.

(Laćarske vesti)