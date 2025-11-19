Društvo

TUŽILAC ARIFOVIĆ: Vreme da VST predvode ljudi koji će ojačati instituciju

В. Н.

19. 11. 2025. u 10:17

U PROTEKLOM mandatu Visokog saveta tužilaštva izostala je suštinska promena u sistemu vrednovanja rada tužilaca, zbog čega je došlo vreme da Savet predvode Ijudi koji će ojačati instituciju i uspostaviti sistem u kojem se rad, stručnost i rezultati prepoznaju i vrednuju, smatra javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru Edis Afirović.

ТУЖИЛАЦ АРИФОВИЋ: Време да ВСТ предводе људи који ће ојачати институцију

Foto: Privatna arhiva

On je u pisanom saopštenju ukazao da odluke o napredovanju, rasporedivanju i preuzimanju predmeta nisu bile dovoljno transparentne, niti zasnovane na jasnim i objektivnim kriterijumima, čime je, kako navodi, oslabljen integritet tužilačke organizacije i poverenje javnosti u rad javnog tužilaštva. 

- Smatram da je za jačanje javnog tužilaštva neophodno da se uspostavi sistem u kojem se rad, stručnost i rezultati prepoznaju i vrednuju. Tužilaštvo mora biti institucija koja dosledno štiti zakon, bez razlika, i u kojoj profesionalna odgovornost stoji iznad svakog drugog interesa - naveo je Arifović.

To, pojašnjava, podrazumeva i promenu načina rukovođenja i novi pristup organizaciji rada, zbog čega podržava izbor novih ljudi koji imaju kapacitet i volju da modernizuju rad tužilaštva, uvedu jasne standarde učinka, ojačaju javnu odgovornost i afirmišu tužioce koji svoj posao obavljaju predano i dosledno. 

- Smatram da Nenad Stefanović, (glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu) predstavija tu vrstu pristupa - aktivniji, otvoreniji pristup zasnovan na rezultatima i odgovornosti - naveo je Arifović. 

Mišljenja je da je vreme da Visoki savet tužilaštva predvode Ijudi koji će ojaćati instituciju, a ne samo održavati postojeće stanje.

- Samo tako možemo vratiti pun autoritet tužilaštva i opravdati poverenje građana u pravdu i zakon - napomenuo je tužilac. 

Istovremeno je ukazao da je potrebno voditi računa i o uravnoteženoj nacionalnoj zastupljenosti kroz čitavu tužilačku strukturu, od osnovnog do nivoa vrhovnog tužilaštva, ali ne po cenu zamene kriterijuma stručnosti i učinka.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUDIO BM POKLANJA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata

AUDIO BM POKLANjA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata