TUŽILAC ARIFOVIĆ: Vreme da VST predvode ljudi koji će ojačati instituciju
U PROTEKLOM mandatu Visokog saveta tužilaštva izostala je suštinska promena u sistemu vrednovanja rada tužilaca, zbog čega je došlo vreme da Savet predvode Ijudi koji će ojačati instituciju i uspostaviti sistem u kojem se rad, stručnost i rezultati prepoznaju i vrednuju, smatra javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru Edis Afirović.
On je u pisanom saopštenju ukazao da odluke o napredovanju, rasporedivanju i preuzimanju predmeta nisu bile dovoljno transparentne, niti zasnovane na jasnim i objektivnim kriterijumima, čime je, kako navodi, oslabljen integritet tužilačke organizacije i poverenje javnosti u rad javnog tužilaštva.
- Smatram da je za jačanje javnog tužilaštva neophodno da se uspostavi sistem u kojem se rad, stručnost i rezultati prepoznaju i vrednuju. Tužilaštvo mora biti institucija koja dosledno štiti zakon, bez razlika, i u kojoj profesionalna odgovornost stoji iznad svakog drugog interesa - naveo je Arifović.
To, pojašnjava, podrazumeva i promenu načina rukovođenja i novi pristup organizaciji rada, zbog čega podržava izbor novih ljudi koji imaju kapacitet i volju da modernizuju rad tužilaštva, uvedu jasne standarde učinka, ojačaju javnu odgovornost i afirmišu tužioce koji svoj posao obavljaju predano i dosledno.
- Smatram da Nenad Stefanović, (glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu) predstavija tu vrstu pristupa - aktivniji, otvoreniji pristup zasnovan na rezultatima i odgovornosti - naveo je Arifović.
Mišljenja je da je vreme da Visoki savet tužilaštva predvode Ijudi koji će ojaćati instituciju, a ne samo održavati postojeće stanje.
- Samo tako možemo vratiti pun autoritet tužilaštva i opravdati poverenje građana u pravdu i zakon - napomenuo je tužilac.
Istovremeno je ukazao da je potrebno voditi računa i o uravnoteženoj nacionalnoj zastupljenosti kroz čitavu tužilačku strukturu, od osnovnog do nivoa vrhovnog tužilaštva, ali ne po cenu zamene kriterijuma stručnosti i učinka.
