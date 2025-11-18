SNEG NAPRAVIO HAOS U OVIM DELOVIMA SRBIJE: Zavejane ulice, pogledajte zimske prizore (VIDEO)

SNEG je večeras počeo da pada u Užicu, Novoj Varoši, selima pod Zlatarom, a na Zlatiboru se već stvorio i beli pokrivač. Tokom noći očekuje se da posle kiše i Prijepolje i Priboj zabele.

Foto: PrinskrinInstagram/ppmedia

Kiša koja je padala tokom dana večeras je prešla u sneg i već zabelila Novu Varoš. Ulice su pod belim pokrivačem.

- Pada duže od pola sata i već su obelele glavne gradske ulice. Ako ovim tempom nastavi da pada do ujutru, biće to onda ozbiljan snežni pokrivač - kaže Branko iz Nove Varoši.

Vozačima koji su na putu preko Borove glave i Zlatibora tokom večeri i noći savetuje se dodatan oprez i obavezno posedovanje zimske opreme na vozilima.

Snega pada u velikom delu Zapadne Srbije, vozačima se savetuje pažljiva vožnja i korišćenje zimske opreme.

Zabelelo se i u Čačku.

Kolaps je na putevima u Čajetini. Kamioni stoje na putu.

Upozorenje RHMZ

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) uključio je “žuti” i “narandžasti” meteoalarm i upozorava da će danas i sutra na području jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije pasti velika količina padavina.

Tokom noći oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima sa kišom, a u brdsko - planinskim predelima sa susnežicom i snegom.

U planinskim predelima istočne Srbije kiša će se lokalno lediti pri tlu.

Lokalno se očekuje da padne od 50 do 100 mm kiše za 48 sati i od 30 do 60 mm za 48 sati što je ekstremna količina i može izazvati niz problema.

- Poplave se mogu dogoditi svuda. Čak i vrlo mali potoci, rečice, kanali za odvod, ili kišni kanali, mogu izazvati poplave većih razmera. Poplave u ravničarskim krajevima se razvijaju polako, po nekoliko dana, dok se bujične poplave razvijaju veoma brzo, formiranjem opasnog i destruktivnog poplavnog talasa koji sa sobom nosi mulj, kamenje, granje i otpad – objavljeno je na sajtu RHMZ.