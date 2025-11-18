MINISTAR GAŠIĆ: Obišao infrastrukturne radove u kasarni „Stefan Nemanja“ u Raški (VIDEO)

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić obišao je danas infrastrukturne radove na obnovi postojećih i izgradnji novih kapaciteta za smeštaj i rad pripadnika Vojske Srbije u kasarni „Stefan Nemanja“ u Raški.

Foto Tanjug/Vojska Srbije

Komandant 21. pešadijskog bataljona potpukovnik Aleksandar Simić referisao je ministru odbrane o nameni objekata na kojima se izvode radovi i njihovom značaju, kao i o zadacima i stanju u jedinici.

Tom prilikom, ministar Gašić sagledao je dinamiku i stepen realizacije infrastrukturnih projekata i istakao važnost ovakvih ulaganja.

- Realizacija infrastrukturnih radova u kasarni „Stefan Nemanja“ još jednom pokazuje posvećenost Ministarstva odbrane i Vojske Srbije unapređenju uslova života i rada naših vojnika. Ulaganjem u savremene smeštajne kapacitete i pouzdanu infrastrukturu stvaramo temelje za još snažniju, spremniju i efikasniju Vojsku Srbije – rekao je ministar odbrane.

Ministar Gašić obišao je objekte za smeštaj i rad pripadnika stalnog sastava i vojnika na služenju vojnog roka, na kojima su izvršeni radovi investicionog održavanja, kao i objekte na kojima su radovi u toku.

Radovi između ostalog obuhvataju kompletnu zamenu krovne konstrukcije, stolarije, zidnih i podnih obloga, uređenje sanitarnih čvorova, kompletnu zamenu vodovodnih, elektro i gromobranskih instalacija, klimatizaciju prostorija, kao i popravku trotoara oko objekata i izradu kanala za odvodnjavanje padavina.

U nastavku posete ministar odbrane obišao je radove na postavljanju objekata kontejnerskog tipa koji će dodatno unaprediti smeštajne kapacitete i poboljšati uslove za život i rad u jedinici.

Današnjem obilasku prisustvovali su vršilac dužnosti pomoćnika ministra za infrastrukturu i usluge standarda Boriša Roljić, zamenik komandanta Kopnene vojske brigadni general Vladan Milosavljević, šef Kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović, zamenik komandanta Druge brigade kopnene vojske pukovnik Zoran Jovanović i pripadnici Uprave za infrastrukturu.