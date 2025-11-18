Društvo

UPOZORENJE ZA VOZAČE: MAGLA! Stanje na putevima u Srbiji

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 11. 2025. u 17:35

JP PUTEVI Srbije posebnu pažnju poklanja organizaciji rada Zimske službe, održavanju prohodnosti puteva i obaveštavanju javnosti o stanju na putevima.

УПОЗОРЕЊЕ ЗА ВОЗАЧЕ: МАГЛА! Стaњe нa путeвимa у Србиjи

Foto: MUP

JP Putevi Srbije na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, obaveštava javnost da je stanje na putevima u Republici Srbiji, na dan 18.11.2025.g. u 17:12 časova, sledeće:

*Najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.

*Državni putevi II prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.

*Putni pravci III prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.

Napomena za Zaječar: Sitni odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).


MAGLA

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na sledećim putnim pravcima:
I B-21 Divljaka - Ivanjica
I B-21 Ivanjica - Javor
I B-23 Užice - Čajetina - Nova Varoš - Bistrica
I B-30 Buk - Radočelo
I B-30 Ivanjica - Buk
II A-180 Vučkovica - Ivanjica
II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo
II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica
II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica
II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana
II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo
II B-409 Kumanica – Gleđica

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

JP Putevi Srbije savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

JP Putevi Srbije apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TUŽILAC ARIFOVIĆ: Vreme da VST predvode ljudi koji će ojačati instituciju
Društvo

0 0

TUŽILAC ARIFOVIĆ: Vreme da VST predvode ljudi koji će ojačati instituciju

U PROTEKLOM mandatu Visokog saveta tužilaštva izostala je suštinska promena u sistemu vrednovanja rada tužilaca, zbog čega je došlo vreme da Savet predvode Ijudi koji će ojačati instituciju i uspostaviti sistem u kojem se rad, stručnost i rezultati prepoznaju i vrednuju, smatra javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru Edis Afirović.

19. 11. 2025. u 10:17

Politika
Tenis
Fudbal
AUDIO BM POKLANJA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata

AUDIO BM POKLANjA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata