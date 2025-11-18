UPOZORENJE ZA VOZAČE: MAGLA! Stanje na putevima u Srbiji
JP PUTEVI Srbije posebnu pažnju poklanja organizaciji rada Zimske službe, održavanju prohodnosti puteva i obaveštavanju javnosti o stanju na putevima.
JP Putevi Srbije na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, obaveštava javnost da je stanje na putevima u Republici Srbiji, na dan 18.11.2025.g. u 17:12 časova, sledeće:
*Najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.
*Državni putevi II prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.
*Putni pravci III prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.
Napomena za Zaječar: Sitni odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).
MAGLA
Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.
Magle ima na sledećim putnim pravcima:
I B-21 Divljaka - Ivanjica
I B-21 Ivanjica - Javor
I B-23 Užice - Čajetina - Nova Varoš - Bistrica
I B-30 Buk - Radočelo
I B-30 Ivanjica - Buk
II A-180 Vučkovica - Ivanjica
II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo
II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica
II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica
II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana
II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo
II B-409 Kumanica – Gleđica
Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.
JP Putevi Srbije savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.
JP Putevi Srbije apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.
