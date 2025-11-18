UPOZORENJE ZA VOZAČE: MAGLA! Stanje na putevima u Srbiji

JP PUTEVI Srbije posebnu pažnju poklanja organizaciji rada Zimske službe, održavanju prohodnosti puteva i obaveštavanju javnosti o stanju na putevima.

Foto: MUP

JP Putevi Srbije na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, obaveštava javnost da je stanje na putevima u Republici Srbiji, na dan 18.11.2025.g. u 17:12 časova, sledeće:

*Najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.

*Državni putevi II prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.

*Putni pravci III prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.

Napomena za Zaječar: Sitni odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).



MAGLA

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.



Magle ima na sledećim putnim pravcima:

I B-21 Divljaka - Ivanjica

I B-21 Ivanjica - Javor

I B-23 Užice - Čajetina - Nova Varoš - Bistrica

I B-30 Buk - Radočelo

I B-30 Ivanjica - Buk

II A-180 Vučkovica - Ivanjica

II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo

II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica

II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica

II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana

II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo

II B-409 Kumanica – Gleđica

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

JP Putevi Srbije savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

JP Putevi Srbije apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.