UMRO IVAN GANIĆ
KRAGUJEVAC je ostao bez jednog od svojih najistaknutijih medijskih radnika – Ivan Ganić, glavni i odgovorni urednik Televizije Kragujevac, preminuo je u 52. godini života nakon kraće i teške bolesti.
Ganić je novinarsku karijeru započeo u Radiju Kragujevac, gde je od 1996. do 2000. radio kao tonac. U ovoj medijskoj kući nastavio je 2017. godine, kada je imenovan za glavnog i odgovornog urednika Radija Kragujevac, a njegov profesionalni put kasnije ga je doveo na Televiziju Kragujevac.
Na televiziji je radio kao novinar, voditelj i autor brojnih emisija i serijala, a publika ga je posebno prepoznala kroz emisije "Mozaik" i autorsku emisiju "Majstori kuhinje". Kao reporter, pratio je najvažnije događaje u gradu, uvek prisutan među sugrađanima – i na terenu i pred kamerama.
Od 2024. godine obavljao je funkciju glavnog i odgovornog urednika Televizije Kragujevac, predvodeći redakciju posvećeno i profesionalno, jednako kako je činio tokom čitave svoje karijere.
Kolege ga pamte kao dobrog čoveka, izuzetno posvećenog novinara, vedrog duha i vernog prijatelja, čoveka koji je svoj posao obavljao sa puno ljubavi i poštovanja prema publici.
Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za kragujevačko novinarstvo i lokalnu medijsku zajednicu.
(Telegraf.rs/iKragujevac)
