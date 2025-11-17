Društvo

UMRO IVAN GANIĆ

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 11. 2025. u 18:29

KRAGUJEVAC je ostao bez jednog od svojih najistaknutijih medijskih radnika – Ivan Ganić, glavni i odgovorni urednik Televizije Kragujevac, preminuo je u 52. godini života nakon kraće i teške bolesti.

Foto printskrin Jutjub/RTV Kragujevac

Ganić je novinarsku karijeru započeo u Radiju Kragujevac, gde je od 1996. do 2000. radio kao tonac. U ovoj medijskoj kući nastavio je 2017. godine, kada je imenovan za glavnog i odgovornog urednika Radija Kragujevac, a njegov profesionalni put kasnije ga je doveo na Televiziju Kragujevac.

Na televiziji je radio kao novinar, voditelj i autor brojnih emisija i serijala, a publika ga je posebno prepoznala kroz emisije "Mozaik" i autorsku emisiju "Majstori kuhinje". Kao reporter, pratio je najvažnije događaje u gradu, uvek prisutan među sugrađanima – i na terenu i pred kamerama.

Od 2024. godine obavljao je funkciju glavnog i odgovornog urednika Televizije Kragujevac, predvodeći redakciju posvećeno i profesionalno, jednako kako je činio tokom čitave svoje karijere.

Kolege ga pamte kao dobrog čoveka, izuzetno posvećenog novinara, vedrog duha i vernog prijatelja, čoveka koji je svoj posao obavljao sa puno ljubavi i poštovanja prema publici.

Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za kragujevačko novinarstvo i lokalnu medijsku zajednicu.

(Telegraf.rs/iKragujevac)

