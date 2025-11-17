Društvo

(RADARSKI SNIMCI) OGROMNE PADAVINE STIŽU U SRBIJU: Sve kreće od ovog trenutka, sledi drastičan pad temperature, u ovom delu i do 30 cm snega

В.Н.

17. 11. 2025. u 17:00

UPOZORENjE za područje jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije na veliku količinu padavina sutra i u sredu, najnovija je objava na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

 Ali obrt kreće već danas po podne, izraženije večeras, tako da sa čak 24 stepena Celzijusovih, preko noći dolazi do vrtoglavog pada temperature, ali i obilnih padavina - puno kiše, a na planinama i do 30 cm snega! Evo kada sve tačno počinje. A iz Slovenije već dolaze slike "biblijskog potopa" - bujice nose puteve, odroni gutaju brda, most pukao usred noći - ljudi beže dok sve nestaje u blatu, scene su kakve u ovoj državi ne pamte.

Pre toga, najnovije upozorenje RHMZ glasi: U utorak (18.11) i sredu (19.11) biće oblačno i osetno hladnije sa kišom koja će na području jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije biti i obilnija pa se lokalno na području Kosova i Metohije očekuje od 50 do 100 mm za 48h (za dva dana), a u regionima jugozapadne i jugoistočne Srbije od 30 do 60 mm za 48h (za dva dana)

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), većim delom današnjeg dana očekuje nas oblačno i toplo vreme, uz pojačan vetar, a jače naoblačenje uslediće u popodnevnim satima i tokom noći koje će doneti kišu s lokalnim pljuskovima, osetan pad temperature, a na jugu Srbije i obilne padavine.

Dan jeste započeo sa neuobičajeno visokom temperaturom za ovo doba godine, maglom i niskom oblačnošću i jakim vetrom koji će se zadržati duže u toku dana. U 10 sati u Novom Sadu i Loznici izmereno je 20 stepeni, u Beogradu 18, u Valjevu 16 i to su bili najtopliji gradovi u zemlji.

Kako sati odmiču, na sajtu Vreme i radar može se videti da će temperatura rasti i na jugozapadu zemlje, te će u popodnevnim satima biti 18 stepeni u Kruševcu, 17 u Kragujevcu, 16 u Užicu, 13 u Novom Pazaru...

Duvaće umeren i jak južni vetar, u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno i sa olujnim udarima.

Sve kreće već oko 16 časova

Foto: vreme i radar / screenshot

 

Kako se može videti na fotografijama, već oko 16 sati kiša će zahvatiti jugozapadni deo naše zemlje, a u ostalim satima proširiće se prvo na zapadne delove zemlje, a zatim i na centralne.

Foto: vreme i radar / screenshot

 

Foto: vreme i radar / screenshot

 

Prema podacima RHMZ-a, jače naoblačenje tokom noći preći će u mestimičnu kišu i lokalne pljuskove, koji ponegde mogu biti praćeni i grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na umeren i jak severozapadni uz osetan pad temperature.

 

Foto: vreme i radar / screenshot

 

 

Foto: vreme i radar / screenshot

 

U utorak i sredu hladno, obilne padavine, na planinama sneg

U utorak i sredu oblačno i osetno hladnije, sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 stepeni. U utorak na severu, a u sredu na zapadu Srbije prestanak padavina, dok će u ostalim krajevima padati kiša, koja će u planinskim predelima jugozapadne i zapadne Srbije u utorak brzo preći u sneg uz formiranje snežnog pokrivača.

Na jugu i jugoistoku zemlje kiša će biti obilnija, u većini mesta od 30 do 60 mm, a na području Kosova i Metohije lokalno i preko 80 mm kiše.

Od četvrtka toplije, temperatura do 14 stepeni, uz povremeno naoblačenje s kišom.

Biblijski potop u Sloveniji

U Sloveniji kao da je biblijski potop - bujice nose puteve, odroni gutaju brda, most pukao usred noći - ljudi beže dok sve nestaje u blatu, scene su kakve u ovoj državi ne pamte.

Na Goriškom u Sloveniji obilne kiše poslednjih dana uzrokuju sve više problema: poplave, odroni i oštećena infrastruktura.

Objekti su poplavljeni, a na više lokacija pokrenuti su odroni. Najteže je pogođeno područje Goriških brda, ali probleme imaju i opštine Kanal ob Soči i Tolminsko.

(Blic)

