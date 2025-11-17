(RADARSKI SNIMCI) OGROMNE PADAVINE STIŽU U SRBIJU: Sve kreće od ovog trenutka, sledi drastičan pad temperature, u ovom delu i do 30 cm snega
UPOZORENjE za područje jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije na veliku količinu padavina sutra i u sredu, najnovija je objava na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).
Ali obrt kreće već danas po podne, izraženije večeras, tako da sa čak 24 stepena Celzijusovih, preko noći dolazi do vrtoglavog pada temperature, ali i obilnih padavina - puno kiše, a na planinama i do 30 cm snega! Evo kada sve tačno počinje. A iz Slovenije već dolaze slike "biblijskog potopa" - bujice nose puteve, odroni gutaju brda, most pukao usred noći - ljudi beže dok sve nestaje u blatu, scene su kakve u ovoj državi ne pamte.
Pre toga, najnovije upozorenje RHMZ glasi: U utorak (18.11) i sredu (19.11) biće oblačno i osetno hladnije sa kišom koja će na području jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije biti i obilnija pa se lokalno na području Kosova i Metohije očekuje od 50 do 100 mm za 48h (za dva dana), a u regionima jugozapadne i jugoistočne Srbije od 30 do 60 mm za 48h (za dva dana)
Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), većim delom današnjeg dana očekuje nas oblačno i toplo vreme, uz pojačan vetar, a jače naoblačenje uslediće u popodnevnim satima i tokom noći koje će doneti kišu s lokalnim pljuskovima, osetan pad temperature, a na jugu Srbije i obilne padavine.
Dan jeste započeo sa neuobičajeno visokom temperaturom za ovo doba godine, maglom i niskom oblačnošću i jakim vetrom koji će se zadržati duže u toku dana. U 10 sati u Novom Sadu i Loznici izmereno je 20 stepeni, u Beogradu 18, u Valjevu 16 i to su bili najtopliji gradovi u zemlji.
Kako sati odmiču, na sajtu Vreme i radar može se videti da će temperatura rasti i na jugozapadu zemlje, te će u popodnevnim satima biti 18 stepeni u Kruševcu, 17 u Kragujevcu, 16 u Užicu, 13 u Novom Pazaru...
Duvaće umeren i jak južni vetar, u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno i sa olujnim udarima.
Sve kreće već oko 16 časova
Kako se može videti na fotografijama, već oko 16 sati kiša će zahvatiti jugozapadni deo naše zemlje, a u ostalim satima proširiće se prvo na zapadne delove zemlje, a zatim i na centralne.
Prema podacima RHMZ-a, jače naoblačenje tokom noći preći će u mestimičnu kišu i lokalne pljuskove, koji ponegde mogu biti praćeni i grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na umeren i jak severozapadni uz osetan pad temperature.
U utorak i sredu hladno, obilne padavine, na planinama sneg
U utorak i sredu oblačno i osetno hladnije, sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 stepeni. U utorak na severu, a u sredu na zapadu Srbije prestanak padavina, dok će u ostalim krajevima padati kiša, koja će u planinskim predelima jugozapadne i zapadne Srbije u utorak brzo preći u sneg uz formiranje snežnog pokrivača.
Na jugu i jugoistoku zemlje kiša će biti obilnija, u većini mesta od 30 do 60 mm, a na području Kosova i Metohije lokalno i preko 80 mm kiše.
Od četvrtka toplije, temperatura do 14 stepeni, uz povremeno naoblačenje s kišom.
Biblijski potop u Sloveniji
U Sloveniji kao da je biblijski potop - bujice nose puteve, odroni gutaju brda, most pukao usred noći - ljudi beže dok sve nestaje u blatu, scene su kakve u ovoj državi ne pamte.
Na Goriškom u Sloveniji obilne kiše poslednjih dana uzrokuju sve više problema: poplave, odroni i oštećena infrastruktura.
Objekti su poplavljeni, a na više lokacija pokrenuti su odroni. Najteže je pogođeno područje Goriških brda, ali probleme imaju i opštine Kanal ob Soči i Tolminsko.
(Blic)
Preporučujemo
TRI PODRUČJA NA UDARU OBILNIH PADAVINA: RHMZ izdao upozorenje
17. 11. 2025. u 11:48
HLADNI TALAS STIŽE U SRBIJU: Promena već večeras - Najpre kiša i grmljavina
17. 11. 2025. u 08:13
"TI SI KRETEN!" Žestoka svađa u studiju Hit tvita, Babić udario na Antonijevića
ŽESTOKA svađa izbila je večeras u studiju televizije "Pink" u emisiji Hit Tvit gde gostuju predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, pravnik Milan Antonijević i biznismen Branko Babić.
16. 11. 2025. u 21:55
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)