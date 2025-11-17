Društvo

NOVA 2026. DONEĆE NEKOLIKO PRILIKA ZA ODMOR: Detaljan spisak svih neradnih dana i praznika

В. Н.

17. 11. 2025. u 13:03

KAKO se bliži kraj tekuće godine, deo prazničnog raspoloženja čine i neradni dani kojih u ovom periodu godine ne manjka.

Foto: Free Images Pixabay

Već sa završetkom januara vraćamo se uobičajenoj poslovnoj rutini, a o slobodnim danima ne razmišljamo sve do vaskršnjih i prvomajskih praznika. Verovatno nam sa te tačke gledišta deluje da neradnih dana nema baš mnogo, a da li smo u pravu?

Uprkos tome što smo navikli da oko Nove godine sledi nekoliko neradnih dana, ulazak u 2026. godinu doneće nam i prvi produženi vikend. To će biti moguće zahvaljujući činjenici da 1. i 2. januar padaju u četvrtak i petak. 

Pravoslavni Božić koji se slavi 7. januara, pada u sredu, pa će oni koji na vreme isplaniraju slobodne dane, a poslovna organizacija im to dozvoli, moći da spoje čak sedam dana odmora!

Kraća radna nedelja i u februaru

Sredinom februara se obeležava Dan državnosti Srbije (od nedelje 15. do utorka 17. februara) što ujedno znači i kraću radnu nedelju, odnosno spajanje praznika sa danima vikenda koji mu prethode.

U novoj 2026. godini vaskršnji praznici obeležavaće se od 10. do 13. aprila, odnosno od petka do ponedeljka, dok katolici Vaskrs obeležavaju nedelju dana ranije - od 3. do 6. aprila.

Ovog puta neće doći do spajanja sa prvomajskim praznicima, ali i oni će doneti tri slobodna dana, jer 1. maj pada u petak. 

Naposletku, svi građani Srbije neradno će obeležiti državni praznik 11. novembar, Dan primirja koji sledeće godine pada u sredu. Iako nam je ove godine možda više "išao na ruku" jer je padao bliže početku nedelje, svakako da znači makar kao presek radne sedmice.

Foto: Free Images Pixabay

Neradni dani i praznici u Srbiji za 2026. godinu:

    1. i 2. januar (četvrtak i petak): Nova godina – neradni dani
    7. januar (sreda): Božić (pravoslavni) – neradni dan
    27. januar (utorak): Sveti Sava – obeležava se radno
    15, 16. i 17. februar (od nedelje do utorka): Dan državnosti – neradni dani
    20. mart (petak): Prvi dan Ramazanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) – neradni dan
    3, 4, 5. i 6. april (od petka do ponedeljka): Uskršnji praznici za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica – neradni dani
    10, 11, 12. i 13. april (od petka do ponedeljka): Vaskršnji praznici (pravoslavni) – neradni dani
    22. april (sreda): Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu – obeležava se radno
    1. i 2. maj (petak i subota): Praznik rada – neradni dani
    9. maj (subota): Dan pobede – obeležava se radno
    27. maj (sreda): Prvi dan Kurbanskog bajrama za pripadnike islamske zajednice – neradni dan
    28. jun (nedelja): Vidovdan – obeležava se radno
    20. septembar (nedelja): Prvi dan Jom Kipura za pripadnike jevrejske zajednice – neradni dan
    21. oktobar (sreda): Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu – obeležava se radno
    11. novembar (sreda): Dan primirja u Prvom svetskom ratu – neradni dan
    25. decembar (petak): Prvi dan Božića za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica – neradni dan

