TRI PODRUČJA NA UDARU OBILNIH PADAVINA: RHMZ izdao upozorenje

В. Н.

17. 11. 2025. u 11:48

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područje jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije na veliku količinu padavina, za 18. i 19. novembar.

ТРИ ПОДРУЧЈА НА УДАРУ ОБИЛНИХ ПАДАВИНА: РХМЗ издао упозорење

Foto: N: Živanović

- U utorak i sredu oblačno i osetno hladnije sa kišom koja će na području jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije biti i obilnija pa se lokalno na području Kosova i Metohije očekuje od 50 do 100 mm za 48h (za dva dana), a u regionima jugozapadne i jugoistočne Srbije od 30 do 60 mm za 48h (za dva dana) - navodi se na sajtu RHMZ-a.

Foto: TANJUG/ BRANKO LUKIĆ

Vremenska prognoza za naredne dane

U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili kratkotrajnim pljuskom, a na istoku zemlje ujutro magla i niska oblačnost, koja će se zadržati duže u toku dana.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), duvaće umeren i jak južni vetar, u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno i sa olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 17 do 24 stepena, u Negotinskoj Krajini oko 10 stepeni. Uveče i noću jače naoblačenje, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegde mogu biti praćeni i grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na umeren i jak severozapadni uz osetan pad temperature.

Sutra (18.11.) oblačno i osetno hladnije. Na severu Vojvodine suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom koja će u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije preći u sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Obilnije padavine se očekuju na jugozapadu i jugu gde se u većini mesta očekuje od 20 do 40 mm kiše, a na području Kosova i Metohije lokalno i više. Vetar umeren i jak, severozapadni, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 7 do 12 stepeni.

BONUS VIDEO: SNEG NA JABUCI USRED MAJA: Nestvarni prizori u Srbiji

