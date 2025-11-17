BEZ ĆIRILICE JE LAKO IZGUBITI IDENTITET: Promovisana knjiga "Srpski jezik i ćirilica - ogledalo srpsko" prof. Sreta Tanasića

KNjIGA "Srpski jezik i ćirilica - ogledalo srpsko" autora prof. dr Sreta Tanasića, koja je objavljena u ediciji "Rasprave" novosadskog izdavača "Prometej", nedavno je promovisana u Kulturnom centru "Čukarica".

privatna arhiva

Na promociji je razgovor sa autorom i publikom vodio dr Mileta Aćimović Ivkov, a knjiga koja govori o mnogobrojnim problemima vezanim za srpski jezik i naše nacionalno pismo privukla je veliku pažnju kulturne javnosti. Autor knjige prof. Tanasić ocenio je da su srpski jezik i ćirilica kao identitetski temelji srpskog naroda na udaru sa svih strana.

- Iako je srpska ćirilica jedno od najsavršenijih pisama na svetu, od nas se traži da se nje odreknemo kao nečega što je prevaziđeno. Razlog za te zahteve leži u činjenici da ćirilica ima nemerljiv značaj u srpskoj kulturi i predstavlja jedan od temeljnih stubova srpskog identiteta i kulturnog obrasca - rekao je autor koji je, inače, u naučnoj i široj javnosti poznat po beskompromisnom zalaganju da srpski jezik i njegovo pismo ćirilica vrate status koji bi trebalo da imaju kao najznačajnije identitetske odrednice našeg naroda.

Tanasić je podsetio da smo na ćirilici, na srpskoj verziji staroslovenskog, u srednjem veku stvorili blistavu kulturu, a tim pismom napisano je i Miroslavljevo jevanđelje - jedan od "najskupljih dragulja" u svetskoj riznici kulture.

- Tu je još dug spisak blistavih spomenika - navodi Tanasić i upozorava da te bisere naše kulture pokušavaju da prisvoje i proglase za tuđe.

Merodavan tumač stanja SRETO Tanasić, koji je i predsednik Odbora za standardizaciju srpskog jezika i član Saveta za srpski jezik pri Vladi Srbije i pri Vladi Republike Srpske, napisao je i knjigu "Tako sam govorio zarad sutra". U njoj je akademik Predrag Piper napisao da je Tanasić, pored toga što je jedan od najznačajnijih srpskih sintaksičara s kraja prošlog i početka ovog veka, i jedan od najmerodavnijih tumača stanja i procesa u savremenom srpskom jeziku. - Tanasić je poznat kao stručnjak po svojoj odmerenosti, ali i po čvrstoj argumentaciji i jasnom stavu kad je reč o značaju jezika za nacionalni i lični identitet - napisao je akademik Piper.

Takođe, istakao je on, stvorili smo bogatu kulturu na srpskom narodnom jeziku i ćirilici. Istina, nešto je stvoreno i na latinici, i to svakako ne smemo da odbacujemo. A i to se uporno pokušava prisvojiti. Tako je Tanasić podsetio na "Srpski molitvenik" iz 1512. godine, koji je najstarija knjiga štampana na srpskom narodnom jeziku i ćirilici za Srbe katolike u Dubrovniku i drugde.

- Danas se on proglašava za "hrvatski" molitvenik - napomenuo je Tanasić. - Kada su Srbi katolici sa ćirilice "prevedeni" na latinicu, bila su otvorena sva vrata da se prevedu u hrvatski nacionalni korpus, što se i desilo. To je i najbolji odgovor onima koji nas uveravaju da nam ćirilica i ne znači mnogo.

Ovaj lingvista je naglasio da je dugo trajala borba da se Srbi katolici odvoje od ćirilice, nisu je oni svojom voljom napustili, kao što se nisu svojom voljom odrekli ni svoje srpske nacionalne pripadnosti.

- Težak je, dug i bolan bio njihov put u tuđinu - kaže Tanasić.

Osim o ovoj temi, na promociji knjige govorilo se i o rastakanju srpskog jezika usled potrebe da se veštački stvorene nacije na prostoru bivše Jugoslavije otkidanjem delova srpskog nacionalnog korpusa "utemelje u svome jeziku".

- Ne radi se tu samo o pukom nazivanju srpskog jezika drugim imenom, već i o pokušajima prisvajanja srpske pisane baštine - ističe Tanasić i naglašava da ni struka, a još manje država, nisu dovoljno odlučno branili naše kulturno blago. - Pored mnogo drugih razloga, jedan od najznačajnijih je i taj što smo na takav odnos navikavani kroz prošli vek - da srpsko nije samo srpsko, već je ili tuđe ili, u malo boljem slučaju, "naše".

Govorilo se i o lošem statusu srpskog jezika uopšte u društvu, o nebrizi o njemu u mnogim vidovima života, o nedostatku svesti o njegovom značaju kao nacionalnom jeziku, o važnosti dobrog poznavanja srpskog jezika, čestim posezanjima za stranim rečima. Posebno je istaknut loš položaj srpskog jezika u obrazovnom sistemu.

- Srpski jezik je slabo zastupljen u osnovnom i srednjem obrazovanju, dok ga na univerzitetu uopšte nema - upozorio je Tanasić.

Kao jedno od važnih pitanja pomenuto je i izdavanje nacionalnih udžbenika, a učesnici na promociji su se složili da je u obrazovanju, ako ono ima cilj da služi nacionalnim i državnim interesima, neophodno da bar udžbenike iz nacionalnih predmeta u osnovnoj i srednjoj školi izdaje državni izdavač prema ozbiljno utvrđenim kriterijumima, jer i nacionalni izdavač može da izdaje antinacionalne udžbenike. Istaknuto je i da nacionalnim udžbenicima zamena ne mogu biti bilo kakve nacionalne čitanke i da je to samozavaravanje.