DANAS I DO 24, A ONDA NOĆ DONOSI POTPUNI PREOKRET: Obilne padavine sutra u Srbiji - u ovaj kraj stiže sneg

U SRBIJI danas umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili kratkotrajnim pljuskom, a na istoku zemlje ujutro magla i niska oblačnost, koja će se zadržati duže u toku dana.

Foto Shutterstock

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), duvaće umeren i jak južni vetar, u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno i sa olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 17 do 24 stepena, u Negotinskoj Krajini oko 10 stepeni. Uveče i noću jače naoblačenje, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegde mogu biti praćeni i grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na umeren i jak severozapadni uz osetan pad temperature.

Foto: N: Živanović

Osetno hladnije uz obilne padavine

Sutra (18.11.) oblačno i osetno hladnije. Na severu Vojvodine suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom koja će u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije preći u sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Obilnije padavine se očekuju na jugozapadu i jugu gde se u većini mesta očekuje od 20 do 40 mm kiše, a na području Kosova i Metohije lokalno i više. Vetar umeren i jak, severozapadni, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 7 do 12 stepeni.

U sredu (19.11.) oblačno i hladno u većem delu zemlje suvo, a samo još na jugu, jugoistoku i istoku mestimično sa kišom, a na krajnjem jugu i jugoistoku lokalno i sa većom količinom padavina od 20 do 40 mm za 24h.

Od četvrtka (20.11.) umereno do potpuno oblačno i toplije, povremeno sa kišom, koja se u petak (21.11.) očekuje u celoj zemlji, dok će u ostalim danima biti samo lokalna pojava.

