Društvo

DANAS I DO 24, A ONDA NOĆ DONOSI POTPUNI PREOKRET: Obilne padavine sutra u Srbiji - u ovaj kraj stiže sneg

В. Н.

17. 11. 2025. u 10:16

U SRBIJI danas umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili kratkotrajnim pljuskom, a na istoku zemlje ujutro magla i niska oblačnost, koja će se zadržati duže u toku dana.

ДАНАС И ДО 24, А ОНДА НОЋ ДОНОСИ ПОТПУНИ ПРЕОКРЕТ: Обилне падавине сутра у Србији - у овај крај стиже снег

Foto Shutterstock

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), duvaće umeren i jak južni vetar, u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno i sa olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 17 do 24 stepena, u Negotinskoj Krajini oko 10 stepeni. Uveče i noću jače naoblačenje, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegde mogu biti praćeni i grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na umeren i jak severozapadni uz osetan pad temperature.

Foto: N: Živanović

Osetno hladnije uz obilne padavine

Sutra (18.11.) oblačno i osetno hladnije. Na severu Vojvodine suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom koja će u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije preći u sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Obilnije padavine se očekuju na jugozapadu i jugu gde se u većini mesta očekuje od 20 do 40 mm kiše, a na području Kosova i Metohije lokalno i više. Vetar umeren i jak, severozapadni, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 7 do 12 stepeni.

U sredu (19.11.) oblačno i hladno u većem delu zemlje suvo, a samo još na jugu, jugoistoku i istoku mestimično sa kišom, a na krajnjem jugu i jugoistoku lokalno i sa većom količinom padavina od 20 do 40 mm za 24h.

Od četvrtka (20.11.) umereno do potpuno oblačno i toplije, povremeno sa kišom, koja se u petak (21.11.) očekuje u celoj zemlji, dok će u ostalim danima biti samo lokalna pojava. 

BONUS VIDEO: "SANjAO SAM O OVOME": Aleksandar Stanković oduševljen nakon prvenca za Srbiju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SNAGOM DIVOVA PALČIĆI IZRASTU U VELIKE LJUDE: U Srbiji značajno smanjena smrtnost prevremeno rođene dece, sa 12 na 2,54 odsto
Društvo

0 0

SNAGOM DIVOVA PALČIĆI IZRASTU U VELIKE LJUDE: U Srbiji značajno smanjena smrtnost prevremeno rođene dece, sa 12 na 2,54 odsto

U SRBIJI se svake godine pre termina rodi oko 4.000 beba, a u svetu čak 15 miliona. Povodom Svetskog dana prevremeno rođene dece, juče je ubeogradskom parku Manjež zasađeno 17 stabala lipe. Broj lipa simbolizuje 17. novembar koji je posvećen deci rođenoj pre termina, a kao i svakegodine obeležen je i u Institutu za neonatologiju u Beogradu, druženjemosoblja ove ustanove sa bebama i njihovim roditeljima.

18. 11. 2025. u 12:58

Politika
Tenis
Fudbal
LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske

LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske