BUDIMO HUMANI: Luki Matiću je potrebna pomoć

LUKA Matić iz Ćuprije rođen je 13. marta 1999. godine, Završio je Gimnaziju u Ćupriji, nakon toga upisao DIF u Nišu.

Njegova borba počinje početkom godine sa trnjenjem leve ruke i prstiju, premorom, nesanicom, a usledio je pad desnog očnog kapka. Posle nekoliko dana primetio je i otok na levom testisu.

U Univerzitetski klinički centar Srbije otišao je 1. marta i dobio dijagnozu lymphoma burkitt - C83.7, Burkitov limfom. Dva dana kasnije urađena je orhiektomija, odnosno odstranjen levi testis, zatim se lečenje nastavlja u UKCS, odeljenje limfoma Klinike za hematologiju, gde je primio 7 ciklusa hemioterapije.

Od tada mu se stanje iz dana u dan pogoršavalo, a poboljšanje je bilo samo trenutno.

U Tursku je transportovan 22. oktobra da bi nastavio lečenje.

Novčana sredstva su potrebna za hematološki pregled, PET i CT skener, reviziju histopatološkog nalaza, analizu aspirata, koštane srži na AMS, ekspresija MYC, Fish analiza za prisustvo hromozomskih translokacija 8:14, 2:8, 8:22, usluge aviosaniteta, kao i za troškove puta i smeštaja.

Kako se navodi na sajtu Fondacije, Luki je potrebno 12.331.800,00 dinara, a do 7. novembra je uplaćeno 34 odsto potrebne sume.

Luki možemo da pomognemo putem Fondacije Pokreni život:

Upiši 389 i pošalji na 3800

Jednokratna pomoć 200 dinara

Uplatom na dinarski račun

160-6000002352012-84

Uplatom na devizni račun

160-6000002352199-08