Društvo

BUDIMO HUMANI: Luki Matiću je potrebna pomoć

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 11. 2025. u 20:36

LUKA Matić iz Ćuprije rođen je 13. marta 1999. godine, Završio je Gimnaziju u Ćupriji, nakon toga upisao DIF u Nišu.

БУДИМО ХУМАНИ: Луки Матићу је потребна помоћ

Foto printskrin

Njegova borba počinje početkom godine sa trnjenjem leve ruke i prstiju, premorom, nesanicom, a usledio je pad desnog očnog kapka. Posle nekoliko dana primetio je i otok na levom testisu.

U Univerzitetski klinički centar Srbije otišao je 1. marta i dobio dijagnozu lymphoma burkitt - C83.7, Burkitov limfom. Dva dana kasnije urađena je orhiektomija, odnosno odstranjen levi testis, zatim se lečenje nastavlja u UKCS, odeljenje limfoma Klinike za hematologiju, gde je primio 7 ciklusa hemioterapije.

Foto printskrin

Od tada mu se stanje iz dana u dan pogoršavalo, a poboljšanje je bilo samo trenutno.

U Tursku je transportovan 22. oktobra da bi nastavio lečenje.

Novčana sredstva su potrebna za hematološki pregled, PET i CT skener, reviziju histopatološkog nalaza, analizu aspirata, koštane srži na AMS, ekspresija MYC, Fish analiza za prisustvo hromozomskih translokacija 8:14, 2:8, 8:22, usluge aviosaniteta, kao i za troškove puta i smeštaja.

Kako se navodi na sajtu Fondacije, Luki je potrebno 12.331.800,00 dinara, a do 7. novembra je uplaćeno 34 odsto potrebne sume.

Luki možemo da pomognemo putem Fondacije Pokreni život:

Foto printskrin

Upiši 389 i pošalji na 3800

Jednokratna pomoć 200 dinara

Uplatom na dinarski račun

160-6000002352012-84

Uplatom na devizni račun

160-6000002352199-08

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NOVI RADARI BELEŽIĆE TRI PREKRŠAJA: Vozači ih neće videti - niko neće moći ni da ih upozori, pa ni Viber grupe
Društvo

0 13

NOVI RADARI BELEŽIĆE TRI PREKRŠAJA: Vozači ih neće videti - niko neće moći ni da ih upozori, pa ni Viber grupe

POMOĆNIK direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS) Mirko Koković izjavio je da će novi mobilni i stacionarni radari, koji će biti postavljeni na putevima u Srbiji, beležiti tri greške koje se često prave u saobraćaju i zbog kojih stradaju ljudi, a to su prekoračenje brzine, nevezivanje sigurnosnog pojasa i korišćenje mobilnog telefona.

13. 11. 2025. u 10:42

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OVO IMA SAMO U SRBIJI: Meliha vozi Ženski taksi - u njega mogu da uđu samo žene i deca (VIDEO)
Društvo

0 0

OVO IMA SAMO U SRBIJI: Meliha vozi "Ženski taksi" - u njega mogu da uđu samo žene i deca (VIDEO)

U SRCU Novog Pazara, grada poznatog po snažnim i hrabrim ženama, pokrenuta je inicijativa koja menja svakodnevicu i ruši predrasude - prvi ženski taksi servis, namenjen isključivo ženama i deci. Ideju je pokrenula Meliha Mavrić Kambović, koja ističe da ovo nije samo poslovni poduhvat, već i poruka o hrabrosti, poverenju i međusobnoj podršci među ženama.

13. 11. 2025. u 17:04

Politika
Tenis
Fudbal
IMAM JEDNU STRAŠNU VEST Šešelj o samoubistvu poznatog srpskog političara

"IMAM JEDNU STRAŠNU VEST" Šešelj o samoubistvu poznatog srpskog političara