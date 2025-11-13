DOJAVA O BOMBI U ŠKOLI NA NOVOM BEOGRADU: Zgrada hitno evakuisana, pripadnici MUP-a na terenu

JEDNA srednja tehnička škola na Novom Beogradu je evakuisana zbog dojave o postavljenoj bombi.

Z. Grumić

Kako Tanjug saznaje, dojava je bila oko 12 sati nakon čega je pozvana policija, a škola evakuisana.

Pripadnici MUP-a su na terenu i pregledaju školu.