DOJAVA O BOMBI U ŠKOLI NA NOVOM BEOGRADU: Zgrada hitno evakuisana, pripadnici MUP-a na terenu

13. 11. 2025. u 12:58

JEDNA srednja tehnička škola na Novom Beogradu je evakuisana zbog dojave o postavljenoj bombi.

ДОЈАВА О БОМБИ У ШКОЛИ НА НОВОМ БЕОГРАДУ: Зграда хитно евакуисана, припадници МУП-а на терену

Z. Grumić

Kako Tanjug saznaje, dojava je bila oko 12 sati nakon čega je pozvana policija, a škola evakuisana.

Pripadnici MUP-a su na terenu i pregledaju školu.

