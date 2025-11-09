KIŠA NE STAJE: Evo kakvo nas vreme danas očekuje
VREME u Srbiji nakon maglovitog jutra tokom dana umereno i potpuno oblačno vreme, na jugu i jugozapadu mestimično sa slabom kišom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Vetar slab do umeren južni, na severu slab severni.
Najniža temperatura od 3 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 11 do 16.
Tokom večeri i noći kiša se očekuje i u ostalim predelima Srbije, osim na severu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme.
Vreme u Beogradu
Ujutru u nižim delovima grada moguća kratkotrajna magla.
Tokom dana umereno i potpuno oblačno uz slab promenljiv vetar.
Najniža temperatura od 3 do 6 stepeni, a najviša dnevna oko 14.
Tokom večeri i noći biće oblačno vreme sa kišom.
Vreme narednih dana
U ponedeljak se očekuje oblačno vreme sa kišom, osim na severu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme.
Prestanak padavina uslediće uveče i tokom noći.
U utorak se očekuje postepeno razvedravanje, a od srede jutra će biti hladna, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, dok će tokom dana biti suvo sa sunčanim periodima.
(Sputnjik)
