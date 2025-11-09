Društvo

KIŠA NE STAJE: Evo kakvo nas vreme danas očekuje

Novosti online

09. 11. 2025. u 00:00

VREME u Srbiji nakon maglovitog jutra tokom dana umereno i potpuno oblačno vreme, na jugu i jugozapadu mestimično sa slabom kišom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

КИША НЕ СТАЈЕ: Ево какво нас време данас очекује

Foto: M.S.

Vetar slab do umeren južni, na severu slab severni.

Najniža temperatura od 3 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 11 do 16.

Tokom večeri i noći kiša se očekuje i u ostalim predelima Srbije, osim na severu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme.

Vreme u Beogradu

Ujutru u nižim delovima grada moguća kratkotrajna magla.

Tokom dana umereno i potpuno oblačno uz slab promenljiv vetar.

Najniža temperatura od 3 do 6 stepeni, a najviša dnevna oko 14.

Tokom večeri i noći biće oblačno vreme sa kišom.

Vreme narednih dana

U ponedeljak se očekuje oblačno vreme sa kišom, osim na severu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme.

Prestanak padavina uslediće uveče i tokom noći.

U utorak se očekuje postepeno razvedravanje, a od srede jutra će biti hladna, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, dok će tokom dana biti suvo sa sunčanim periodima.



Fudbal
