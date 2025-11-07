HITNO UPOZORENJE MUP-A GRAĐANIMA: U toku je novi oblik internet prevare
MINISTARSTVO unutrašnjih poslova Republike Srbije, Uprava za tehniku, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, upozorava građane da je u opticaju novi oblik internet prevare („fišing“ kampanja) u kojoj se građanima šalju lažni mejlovi i dokumenti koji se predstavljaju kao zvanična prepiska MUP-a Republike Srbije, tužilaštva za visokotehnološki kriminal ili drugih državnih organa.
U ovim porukama se lažno navodi da je protiv primaoca pokrenuta istraga zbog navodnog posećivanja zabranjenih internet stranica, kao i da je neophodno da u roku od 24 sata odgovori ili dostavi podatke.
U nekim slučajevima se u prilogu nalaze falsifikovana pisma sa lažnim potpisima i pečatima, koja sadrže ozbiljne optužbe i navodne službene naloge za istragu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova ističe da - državni organi nikada ne komuniciraju putem mejla na ovakav način sa građanima, ne traže lične podatke, lozinke ili bilo kakve zvanične odgovore elektronskim putem, i ne šalju sudske naloge, pozive ili obaveštenja putem običnih ili masovnih imejlova.
Svrha ovih poruka je prevara građana i pokušaj pribavljanja ličnih podataka, novca ili instalacije zlonamernih programa (malvera) na računar ili mobilni telefon.
Ovakve aktivnosti najčešće potiču iz inostranstva i sprovode se u vidu „nigerijskih“ ili „fišing“ prevara, sa ciljem da se izazove strah i navede žrtva da postupi po uputstvima prevaranata.
Pozivamo građane da ne otvaraju priloge ili linkove u ovakvim porukama, ne odgovaraju na takve mejlove, i da ih odmah obrišu ili prijave Službi za borbu protiv visokotehnološkog kriminala na adresu vtk@mup.gov.rs.
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONI SU TVOJE ŽRTVE!" Papa javno prozvao Trampa zbog situacija u "srpskom" gradu
PAPA Lav pozvao je na "duboko razmišljanje" o načinu na koji se migranti tretiraju u Sjedinjenim Državama, rekavši da su mnogi ljudi "duboko pogođeni" politikom masovnih deportacija.
06. 11. 2025. u 12:50
Komentari (0)