Društvo

(UŽIVO) SRBI SA KOSMETA STIGLI U BEOGRAD: Sve spremno za doček ispred Narodne Skupštine (FOTO/VIDEO)

В.Н.

05. 11. 2025. u 14:17 >> 15:54

VELIKI BROJ LjUDI danas dočekuje 200 Srba koji već osmi dan pešače ka Novom Sadu na veliki narodni skup protiv blokada. Među pešacima su sugrađani sa Kosova i Metohije, ali i centralne Srbije, Raške, Kraljeva, Čačka, Gornjeg Milanovca, Ljiga, Lazarevca i drugih gradova

(УЖИВО) СРБИ СА КОСМЕТА СТИГЛИ У БЕОГРАД: Све спремно за дочек испред Народне Скупштине (ФОТО/ВИДЕО)

Foto D. Milovanović

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto I. Marinković

Foto I. Marinković

Foto I. Marinković

Foto I. Marinković

Vučević: "Ovo je bio bratski susret, možda ima tu ima snažne simbolike"

- Ovo je bio bratski susret. Možda ima tu ima snažne simbolike. Oni sa juga, ja sa severa u glavnom gradu Srbije, u Beogradu. Da pokažemo da su sve to srpske terirotirije i da želimo jedinstvenu Srbiju. To je po meni ključna poruka. Verujem da ćemo čuti od braće i sestara sa KiM šta su njihove poruke, i da se brzo vidimo i u Novom Sadu - rekao je Vučević.

FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ

-  Ključno je da odbranimo državu. Ne razumem da neko pokušava kroz priču o političkim listama, platformamma kako god, suštinski učestvuje u rušenju države. Posebno ne mogu da razumem da rade oni koji su tobože patriote i nacionalisti. I da nosite srpska obeležja i pravoslavna obeležja a idete na skupove sa Dinkom Gruhonjićem i onima koji jažu da KiM nije Srbija i da smo genocidni narod ili plačete sa onim čovekom koji je rekao da je patrijarh najveće zlo. Ne možete biti Srbin i biti patriota, a da navijate za one koji bi da rasture Srbiju. To ne znači da budete za vlast, za SNS, ali nije normalno da podržavate one koji bi da sruše državu samo jer im se neko ne sviđa ko je na vlasti. Kad budu izbori vi glasate ili se politički organizujete, učestvujete na izborima, kandidujete se i pobedite ako građani budu hteli. A da rušite sopstvenu državu zato što vam se neko ne dopada, to nema nigde. To ne radi nijedan narod samom sebi. 

FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ

Rekao za Tanjug da će biti više desetine hiljada ljudi, ali da je najvažnije da su došli Srbi sa KiM.

FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ

- Rekao bih da njihovi marševi su neki vid opomene svima nama, neki apel i molba da se svi malo saberemo, da malo zastanemo, da ne bude ludilo, da ne puca Srbin na Srbina. Ja stvarno ne mogu to da prihvatim, ne mogu da razumem uopšte. Doćiće izbori, biće izbora, birajte koga hoćete. To je najlepši deo demokatrije ustvari, da imate prava na svoj stav, mišljenje, političku opciju. 

Foto D. Milovanović

Lončar: Oni nama daju snagu da izdržimo, umesto mi njima

- Ja mislim da je ovo najmanje šta možemo da uradimo za naše prijatelje, za našu braću sa KiM. Mislim da će njima biti drago kad vide koliko ljudi želi da ih pozdravi, želi da im se zahvali za to što rade za Srbiju, za predsednika Vučića, za sve nas. Siguran sam da su u mnogo goroj poziciji nego mi, ali pokazuju da njihov duh, snaga i želja da se problemi reše su toliki da to niko ne može da uništi, ni da spreči. Oni nama daju snagu da izdržimo, umesto mi njima, da istrajemo i da se izborima sa svima koji žele da Srbiju zaustave - rekao je Lončar za Informer. 

Govorio je i o slici dve Srbije. 

- Došli smo do toga, i najgore je što ne možemo da pričamo jedni sa drugima. Odnosno ne želimo i niko neće da čuje drugu stranu. Došli smo do toga da smatramo da smo svi mi u pravu i da ne želimo da saslušamo nikog drugog.  Smatram da će to morati da se promeni ako želimo dobro Srbiji.  Te stvari ne mogu da donesu ništa dobro, tome se raduju samo naši neprijatelji , a njih je..Videli smo, nismo se nadali toliko, da toliko žele zlo Srbiji. Pojavili su se sa svih strana, utiču i manipulišu ljudima.. Da se pređe taj prag, granica da želite da uništite državu, da uništite buduća pokoljena time što ćete uviti zemlju u crno, što hoćete građanski rat, što pucate na ljude, što palite, što napadate policiju, želite da iscenirate da vas je neko otrovao da bi izazvali smrt Aleksandra Vučića, političku kakvu god, njemu ne bi bilo života posle toga. I onda kad sve to narod vidi, da nemaju više podršku, da ljudi neće više da učestvuju u tome što oni rade, e onda se oni opredele za plan B, plan C, za te njihove pristalice koje će sve uraditi za novac, da li pod uticajem nekih sredstava, ne razmišljajući. Čuli ste šta je predsednik rekao, moli sve ako je to moguće na strpljenje, razumevanje. On u ovoj prilici insistira da mi razumemo za te ljude, da to što rade, oni nisu svesni šta rade. Njihov jedini cilj je srušiti Vučića, doći do državne kase, uzeti novac za sebe. Oni ne predlažu ništa narodu. 

Foto I. Marinković

Foto I. Marinković

Foto I. Marinković

Foto I. Marinković

Foto I. Marinković

Sve spremno za doček

U toku su poslednje pripreme za doček, a građani u kolonama pristižu iz različitih pravaca i već je ispunjen plato isped Doma Narodne skupštine.

Foto Novosti

Foto Novosti

Miloš Vučević i građani čekaju Srbe sa KiM ispred Muzeja Jugoslavije

Foto Z. Jovanović

Foto Z. Jovanović

Foto Z. Jovanović

Foto Z. Jovanović

Foto Z. Jovanović

Foto Z. Jovanović

Foto Z. Jovanović

Foto Z. Jovanović

Kako je ranije najavljeno, oni će oko 17 časova da stignu ispred Doma Narodne skupštine.

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Za pešake sa KiM i iz Centralne Srbije nema mnogo odmora, oni već sutra nastavljaju svoj pohod ka cilju, a to je Novi Sad i veliki narodni skup protiv blokada.

PORUKA SRBINA SA KOSMETA KOJI PEŠAČI DO NOVOG SADA: "Postavili smo domaći zadatak za slogu i jedinstvo"

– Ovo je veliki podvig i zadali smo domaći zadatak za slogu, jedinstvo i bratstvo. Veliki broj ljudi nas dočekuje svuda, pokazujući koliko je važno da budemo zajedno i da jedni druge podržavamo – rekao je Srbin sa Kosmeta koji pešači do Novog Sada.

Njegove reči odjeknule su kao snažna poruka narodu, dok se kolona putnika iz dana u dan susreće sa toplim prijemima građana, od Kraljeva do Beograda, a na svakom koraku im se pridružuju ljudi iz različitih krajeva Srbije. Njihovo zajedništvo postalo je simbol otpora zaboravu i dokaz da narod sa Kosmeta nije sam.

Foto: Фото: Новости

POGLEDAJ GALERIJU

Student Luka Lalošević je izjavio da sa ljudima sa Kosova pešači od Meljaka.

- Našoj braći smo se pridružili i pešačimo do Skupštine. Želimo da pokažemo jedinstvo, slogu, da želimo da idemo napred, da se blokade u našoj zemlji prekinu.

To su pokazali i građani koji su nas usput pozdravljali sa prozora, ispred kuća- rekao je Luka.

Srbima koji su prepešačili više od 200 kilometara Miloš Simić, predsednik opstine Rakovica, poklonio je ikonu.

Očekuje se da će do 17 sati stići ispred Narodne Skupštine Srbije. I tamo će ih dočekati brojni građani.

Prethodno se obratio i predsednik Srbije i zamolio za mir ispred skupštine danas. Istakao je da večerašnji skup predstavlja skup podrške Srbima sa Kosova i Metohije, a ne skup podrške njemu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAPAD U ŠOKU! Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!

ZAPAD U ŠOKU! Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!