(UŽIVO) SRBI SA KOSMETA STIGLI U BEOGRAD: Sve spremno za doček ispred Narodne Skupštine (FOTO/VIDEO)
VELIKI BROJ LjUDI danas dočekuje 200 Srba koji već osmi dan pešače ka Novom Sadu na veliki narodni skup protiv blokada. Među pešacima su sugrađani sa Kosova i Metohije, ali i centralne Srbije, Raške, Kraljeva, Čačka, Gornjeg Milanovca, Ljiga, Lazarevca i drugih gradova
Miloš Vučević i građani čekaju Srbe sa KiM ispred Muzeja Jugoslavije
Kako je ranije najavljeno, oni će oko 17 časova da stignu ispred Doma Narodne skupštine.
Za pešake sa KiM i iz Centralne Srbije nema mnogo odmora, oni već sutra nastavljaju svoj pohod ka cilju, a to je Novi Sad i veliki narodni skup protiv blokada.
PORUKA SRBINA SA KOSMETA KOJI PEŠAČI DO NOVOG SADA: "Postavili smo domaći zadatak za slogu i jedinstvo"
– Ovo je veliki podvig i zadali smo domaći zadatak za slogu, jedinstvo i bratstvo. Veliki broj ljudi nas dočekuje svuda, pokazujući koliko je važno da budemo zajedno i da jedni druge podržavamo – rekao je Srbin sa Kosmeta koji pešači do Novog Sada.
Njegove reči odjeknule su kao snažna poruka narodu, dok se kolona putnika iz dana u dan susreće sa toplim prijemima građana, od Kraljeva do Beograda, a na svakom koraku im se pridružuju ljudi iz različitih krajeva Srbije. Njihovo zajedništvo postalo je simbol otpora zaboravu i dokaz da narod sa Kosmeta nije sam.
Student Luka Lalošević je izjavio da sa ljudima sa Kosova pešači od Meljaka.
- Našoj braći smo se pridružili i pešačimo do Skupštine. Želimo da pokažemo jedinstvo, slogu, da želimo da idemo napred, da se blokade u našoj zemlji prekinu.
To su pokazali i građani koji su nas usput pozdravljali sa prozora, ispred kuća- rekao je Luka.
Srbima koji su prepešačili više od 200 kilometara Miloš Simić, predsednik opstine Rakovica, poklonio je ikonu.
Očekuje se da će do 17 sati stići ispred Narodne Skupštine Srbije. I tamo će ih dočekati brojni građani.
Prethodno se obratio i predsednik Srbije i zamolio za mir ispred skupštine danas. Istakao je da večerašnji skup predstavlja skup podrške Srbima sa Kosova i Metohije, a ne skup podrške njemu.
