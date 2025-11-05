(UŽIVO) SRBI SA KOSMETA STIGLI U BEOGRAD: Sve spremno za doček ispred Narodne Skupštine (FOTO/VIDEO)

Foto Novosti

Vučević: "Ovo je bio bratski susret, možda ima tu ima snažne simbolike"

- Ovo je bio bratski susret. Možda ima tu ima snažne simbolike. Oni sa juga, ja sa severa u glavnom gradu Srbije, u Beogradu. Da pokažemo da su sve to srpske terirotirije i da želimo jedinstvenu Srbiju. To je po meni ključna poruka. Verujem da ćemo čuti od braće i sestara sa KiM šta su njihove poruke, i da se brzo vidimo i u Novom Sadu - rekao je Vučević.

- Ključno je da odbranimo državu. Ne razumem da neko pokušava kroz priču o političkim listama, platformamma kako god, suštinski učestvuje u rušenju države. Posebno ne mogu da razumem da rade oni koji su tobože patriote i nacionalisti. I da nosite srpska obeležja i pravoslavna obeležja a idete na skupove sa Dinkom Gruhonjićem i onima koji jažu da KiM nije Srbija i da smo genocidni narod ili plačete sa onim čovekom koji je rekao da je patrijarh najveće zlo. Ne možete biti Srbin i biti patriota, a da navijate za one koji bi da rasture Srbiju. To ne znači da budete za vlast, za SNS, ali nije normalno da podržavate one koji bi da sruše državu samo jer im se neko ne sviđa ko je na vlasti. Kad budu izbori vi glasate ili se politički organizujete, učestvujete na izborima, kandidujete se i pobedite ako građani budu hteli. A da rušite sopstvenu državu zato što vam se neko ne dopada, to nema nigde. To ne radi nijedan narod samom sebi.

Rekao za Tanjug da će biti više desetine hiljada ljudi, ali da je najvažnije da su došli Srbi sa KiM.

- Rekao bih da njihovi marševi su neki vid opomene svima nama, neki apel i molba da se svi malo saberemo, da malo zastanemo, da ne bude ludilo, da ne puca Srbin na Srbina. Ja stvarno ne mogu to da prihvatim, ne mogu da razumem uopšte. Doćiće izbori, biće izbora, birajte koga hoćete. To je najlepši deo demokatrije ustvari, da imate prava na svoj stav, mišljenje, političku opciju.

Lončar: Oni nama daju snagu da izdržimo, umesto mi njima

- Ja mislim da je ovo najmanje šta možemo da uradimo za naše prijatelje, za našu braću sa KiM. Mislim da će njima biti drago kad vide koliko ljudi želi da ih pozdravi, želi da im se zahvali za to što rade za Srbiju, za predsednika Vučića, za sve nas. Siguran sam da su u mnogo goroj poziciji nego mi, ali pokazuju da njihov duh, snaga i želja da se problemi reše su toliki da to niko ne može da uništi, ni da spreči. Oni nama daju snagu da izdržimo, umesto mi njima, da istrajemo i da se izborima sa svima koji žele da Srbiju zaustave - rekao je Lončar za Informer.

Govorio je i o slici dve Srbije.

- Došli smo do toga, i najgore je što ne možemo da pričamo jedni sa drugima. Odnosno ne želimo i niko neće da čuje drugu stranu. Došli smo do toga da smatramo da smo svi mi u pravu i da ne želimo da saslušamo nikog drugog. Smatram da će to morati da se promeni ako želimo dobro Srbiji. Te stvari ne mogu da donesu ništa dobro, tome se raduju samo naši neprijatelji , a njih je..Videli smo, nismo se nadali toliko, da toliko žele zlo Srbiji. Pojavili su se sa svih strana, utiču i manipulišu ljudima.. Da se pređe taj prag, granica da želite da uništite državu, da uništite buduća pokoljena time što ćete uviti zemlju u crno, što hoćete građanski rat, što pucate na ljude, što palite, što napadate policiju, želite da iscenirate da vas je neko otrovao da bi izazvali smrt Aleksandra Vučića, političku kakvu god, njemu ne bi bilo života posle toga. I onda kad sve to narod vidi, da nemaju više podršku, da ljudi neće više da učestvuju u tome što oni rade, e onda se oni opredele za plan B, plan C, za te njihove pristalice koje će sve uraditi za novac, da li pod uticajem nekih sredstava, ne razmišljajući. Čuli ste šta je predsednik rekao, moli sve ako je to moguće na strpljenje, razumevanje. On u ovoj prilici insistira da mi razumemo za te ljude, da to što rade, oni nisu svesni šta rade. Njihov jedini cilj je srušiti Vučića, doći do državne kase, uzeti novac za sebe. Oni ne predlažu ništa narodu.

