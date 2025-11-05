SRBI SA KiM ISPRED SKUPŠTINE! Dočekalo ih skoro 50.000 građana - veličanstveni prizori (FOTO/VIDEO))
VELIKI BROJ LjUDI danas dočekuje 200 Srba koji već osmi dan pešače ka Novom Sadu na veliki narodni skup protiv blokada. Među pešacima su sugrađani sa Kosova i Metohije, ali i centralne Srbije, Raške, Kraljeva, Čačka, Gornjeg Milanovca, Ljiga, Lazarevca i drugih gradova
Vučević: Braćo i sestre, praštajte nam što vas ne čuvamo dovoljno
- Ja vas molim, ne zato što su prepešačili stotine kilometara, što su krenuli sa razapetog KiM da dođu do našeg glavnog grada pa da nastave na sever. Pre svega što čuvaju srpsko ime i prezime, čuvaju Srbiju već 26 godina na okupiranom KiM, da ih pozdravimo velikim aplauzom. Nije sramota pozdraviti braću i sestre koji žive tamo gde je najteže. I koji žive za sve nas kad je najteže. Hvala vam što ste sa nama. Braćo i sestre, praštajte nam što vas ne čuvamo dovoljno. Što smo se bavili koja je ulica slobodna po Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Valjevu, Somboru.. Što smo se bavili da li đaci da uče, a studenti da polažu ispite. Što su do tad hapsili, upucavali Srbe na KiM, a gledali da razvlaste Republiku Srpsku. Praštajte nam što smo se bavili trivijalnim stvarima, tobože baveći se pravdom onom koju nameću blokaderi, a rušeći suštinski državu. Ana je rekla, taj njen govora je bio ključan. Sjajan. Neki kažu da ima dve Srbije. Oni i mi. Blokaderi, anti blokaderi, levi, desni. Nema dve Srbije, Srbija je jedna, nedeljiva. I blokaderi su naše braća i sestre. I mi moramo za njih da budemo odgovorni i videćete, kajaće se jednog dana. Kajaće se za svaku ružnu reč koju su uputili bilo kom čoveku koji drugačije misli od njih. Posebno će se kajati onaj koji je rekao bilo koju ružnu reč Srbima sa KiM nazivajući ga šiptarom. Vi junake da vređate, vi koji živite mirno i slobodno vređate ljude koji su svakog dana životno ugroženi. Ja vas molim da čuvamo mir. Nikada više! Nikada više kao što nam se nažalost dešavalo u istoriji da se desi da udari brat na brata, nego da bude brat za brata, da se čuvamo, da se sabiramo, da se ne delimo. Ne moramo isto da mislimo, ne moramo da navijamo za isti klub, glasamo za istu politiku ali Srbija je jedna. I ovo je jedan narod, nedeljiv, slobodarski, hrabar. Narod koji ima obavezu prema precima i dužnost prema potomcima, da im sačuvamo Srbiju slobodnu, nezavisnu, onakvu kako je zapisano u suštini našeg imena u grbu, zastavi, u otadžbini. Vas braćo i sestre molim, nađite vremena, strpljenja da se vidimo za nekih desetak dana, da se vidimo u srpskoj Atini. Na severu. Da kažemo stop separatizmu Dinka Gruhonjića i da im kažemo nisu Srbi i ostali Sloveni u Karlovcima 1848. godinu pravili Srpsku Vojvodinu da bi je vi rasturali nego da bi se ujedinili sa Maticom i bili svi zajedno od Šar planine do Palićkog jezera. Da čuvamo svaki pedalj naše zemlje. Svi zajedno! Svi ravnopravno, kao jedan. I predsedniče Republike, uz Vas smo jer čuvate Srbiju kao slobodnu i nezavisnu državu. Niste sami i nema predaje, nikada i nikome! Niko i nikada ne sme da potpiše nezavisnost KiM! To je naš zavet Nikome i nikada ne damo Vojvodinu. Čuvaćemo Republiku Srpsku u skladu sa Dejtonom i svaki građanin Srbije je ravnopravan. Apsolutno ravnopravan, a tebe Uglješa i braćo junaci veterani, kao i gospođu Dijanu Hrku molim, prekinite štrajk glađu ako hoćete da dođemo do istine, do pravde trebaju nam vaši životi, trebate nam zdravi i živi. To je naša bratska hrišćanska molba. Dosta je bilo žrtava, treba nam više dece. Treba nam radosti, treba nam pobeda, treba nam lepih vesti. Dosta je bilo kišnih dana, vreme je da sunce sine, da zora svane, da se Srbija probudi.
Mrdić: Braćo i sestre, dobrodošli!
- Braćo i sestre, dragi prijatelji, dobrodošli. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju, posebno hvala našim Srbima sa KiM, našim junacima kojima nije bilo teško da 8 dana pešače od srca Srbije do glavnog grada. Hvala vam braćo! Kao što znate, borim se za pravdu i istinu o padu nadstrešnice u Novom Sadu. Kao što znate podneo sam krivičnu prijavu i dopunu krivične prijve protiv odgovornih Nebojše Bojovića i Milutina Miloševića. Tražim istinu jer to SRbija zaslužuje. To zaslužuju porodice 16 stradalih u velikoj tragediji i kao odgovor tužilaštva dobio sam preteće dopise gde su tražili da dostavim dokaze o mojoj optužbi. Dostavio sam sve posle nekoliko nedelja i nema odgovora. Nema odgovora zato što nam je državno tužilaštvo i tužilaštvo za organizovani kriminal oteto. Oteto od Srbije, oteto od naroda pod ko zna sve unutrašnjom i stranom kontrolom, ali ne pod kontrolom Srbije i naroda. Kao pravnik, poslanik političar, pre svega kao građanin naše otadžbine Srbije kao čovek, nisam više imao nikakva sredstava da primenim sem krajnje mere - štrajk glađu. Krenuo sam u štrajk dok se ne usvoje moji zahtevi, dok se ne procesuirani za pad nadstrešnice Nebojiša Bojović, Milutin Milošević i njihovi zaštitnici i saučesnici i drugi zahtev da tužilaštva rade u skledu sa Ustavom Srbije i Zakonima Srbije - rekao je.
- Oni su i bezbožnici i neprijatelji Srbije. U njima nema ništa patriotsko. Mrze sve nas prisutne zato što volimo Srbiju i što volimo našu otadžbinu- dodao je.
Brnabić: Ne želimo nikome zlo, samo želimo našu Srbiju
- Pre svega dragi Vlado i Miloše, svi vi mladi ljudi zbog kojih je svima nama čast što nas nazivaju Ćacijima, hvala vama za vašu borbu i hval ašto ste kao generacija mladih ljudi, nove generacije, pokazali da Srbija ima budućnost i da će se bez obzira na snagu koja je protiv nje uvek izboriti za ono što su čuvali naši preci. Za slobodu, slobodu misli, za borbu, za hrabar i dostojanstven život. Želim posebno da se zahvalim našoj braći i sestrama džsa KiM, našem narodu na KiM, onima koji su uz svoju Srbiju uvek a posebno kada je najteže. I što su uvek uz našeg predsednika Aleksandra Vučića. I kada je lako i kada je teško, i kada treba da se bori i kada treba da se bori u međunarodnoj zajednici za istinu i pravdu i večeras ste sa nama i hvala vam. Želim da se zahvalim svim slobodnim građanima, slobodnom narodu ovde u Pionirskom parku, u onome što oni pogrdno zovu Ćacilend a mi ponosno zovemo Ćacilend.
Zato što Ćaci misle svojom glavom. Ćaci ne kažu kad mu kažu da skoči. Zato što ste vi ljudi ovde u Pionorskom parku, vi ovde u Ćacilendu koji ste branili i branite, i mir i stabilnost i pre svega Ustavni poredak RS, državotvornost naše zemlje. Volju, demokratsku volju našeg naroda i svih naših građana. Nikada niko iz Ćacilenda nije napao nekog drugog. Upravo suprotno. Ovde su pucali blokaderi na ljude, vređali ih od prvog dana, pokušavali da ih ponižavaju.. Juče smo čuli čoveka koji je verovali ili ne, jedan od urednika javnog servisa RTS-a koji je poželeo svima nama ovde da nam deca umiru u najgorim mukama od raka. I zbog čega su pucali na ljude ovde ? Zbog čega su ih pucali? Zbog čega su poželeli da im deca umru u najgorim mukama? Jer se razlikuju u mišljenju od blokadera, jer mislite svojom glavom i bili hrabri da kažete vaše mišljenje i da branite slobodnu, samostalnu, nezavisnu, dostojanstvenu i pobedničku Srbiju. Želim da večeras poručim na isti način na koji je to toliko puta u poslednjih 12 meseci radio predsednik, da ćemo uprkos svemu tome mi ovde, nastaviti da čuvamo mir, da pozivamo na stabilnost i razgovor i na dijalog. I da nikome ne želimo zlo. I da nećemo mržnju koja se sipa svakoga dana u naše društvo. Da želimo samo našu Srbiju, jednu, jedinstvenu, nedeljivu, pobedničku, samostalnu, nezavisnu i slobodnu. Živela Srbija
Žarko Milovanović iz Kosovske Mitrovice
- Krenuli smo na ovaj dug put da podržimo našeg predsednika Aleksandra Vučića, našu državu Srbiju. Naš predsednik uvek je bio tu uz nas, pogotovo za nas Srbe sa KiM. Želimo da pošaljemo jasnu poruku ovim pešačenjem da smo za jedinstvo, mir, za slogu, da smo protiv bilo kog nasilja i bilo kakve podele. Osmi je dan kako pešačimo i nijenam tšeko. Imamo svoj cilj i želim da se u ime cele grupe zahvalim na ovom veličanstvenom i toplom dočeku. Ovako nešto nikad nismo doživeli. Hvala našoj braći na KiM, živela Srbija
Miloš Vučević i građani čekaju Srbe sa KiM ispred Muzeja Jugoslavije
Kako je ranije najavljeno, oni će oko 17 časova da stignu ispred Doma Narodne skupštine.
Za pešake sa KiM i iz Centralne Srbije nema mnogo odmora, oni već sutra nastavljaju svoj pohod ka cilju, a to je Novi Sad i veliki narodni skup protiv blokada.
PORUKA SRBINA SA KOSMETA KOJI PEŠAČI DO NOVOG SADA: "Postavili smo domaći zadatak za slogu i jedinstvo"
– Ovo je veliki podvig i zadali smo domaći zadatak za slogu, jedinstvo i bratstvo. Veliki broj ljudi nas dočekuje svuda, pokazujući koliko je važno da budemo zajedno i da jedni druge podržavamo – rekao je Srbin sa Kosmeta koji pešači do Novog Sada.
Njegove reči odjeknule su kao snažna poruka narodu, dok se kolona putnika iz dana u dan susreće sa toplim prijemima građana, od Kraljeva do Beograda, a na svakom koraku im se pridružuju ljudi iz različitih krajeva Srbije. Njihovo zajedništvo postalo je simbol otpora zaboravu i dokaz da narod sa Kosmeta nije sam.
Student Luka Lalošević je izjavio da sa ljudima sa Kosova pešači od Meljaka.
- Našoj braći smo se pridružili i pešačimo do Skupštine. Želimo da pokažemo jedinstvo, slogu, da želimo da idemo napred, da se blokade u našoj zemlji prekinu.
To su pokazali i građani koji su nas usput pozdravljali sa prozora, ispred kuća- rekao je Luka.
Srbima koji su prepešačili više od 200 kilometara Miloš Simić, predsednik opstine Rakovica, poklonio je ikonu.
Očekuje se da će do 17 sati stići ispred Narodne Skupštine Srbije. I tamo će ih dočekati brojni građani.
Prethodno se obratio i predsednik Srbije i zamolio za mir ispred skupštine danas. Istakao je da večerašnji skup predstavlja skup podrške Srbima sa Kosova i Metohije, a ne skup podrške njemu.
Preporučujemo
KASAPIN IRAKA I KUM "TZV. KOSOVA": Šta je Srbima bio Dik Čejni
04. 11. 2025. u 21:41
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
MNOGO JE LUDA, BRATE, BEŽI! Šaban ubeđivao voditelja da ne ženi pevačicu: "Nađi neku finu!"
POKOJNI kralj narodne muzike, Šaban Šaulić, bio je čovek koga su svi obožavali, a mnogi i dan-danas pamte njegove savete i kritike.
05. 11. 2025. u 10:44
Komentari (0)