SRBI SA KiM ISPRED SKUPŠTINE! Dočekalo ih skoro 50.000 građana - veličanstveni prizori (FOTO/VIDEO))

VELIKI BROJ LjUDI danas dočekuje 200 Srba koji već osmi dan pešače ka Novom Sadu na veliki narodni skup protiv blokada. Među pešacima su sugrađani sa Kosova i Metohije, ali i centralne Srbije, Raške, Kraljeva, Čačka, Gornjeg Milanovca, Ljiga, Lazarevca i drugih gradova

Foto Novosti/D. M./I.M.

Vučević: Braćo i sestre, praštajte nam što vas ne čuvamo dovoljno

Foto Novosti

- Ja vas molim, ne zato što su prepešačili stotine kilometara, što su krenuli sa razapetog KiM da dođu do našeg glavnog grada pa da nastave na sever. Pre svega što čuvaju srpsko ime i prezime, čuvaju Srbiju već 26 godina na okupiranom KiM, da ih pozdravimo velikim aplauzom. Nije sramota pozdraviti braću i sestre koji žive tamo gde je najteže. I koji žive za sve nas kad je najteže. Hvala vam što ste sa nama. Braćo i sestre, praštajte nam što vas ne čuvamo dovoljno. Što smo se bavili koja je ulica slobodna po Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Valjevu, Somboru.. Što smo se bavili da li đaci da uče, a studenti da polažu ispite. Što su do tad hapsili, upucavali Srbe na KiM, a gledali da razvlaste Republiku Srpsku. Praštajte nam što smo se bavili trivijalnim stvarima, tobože baveći se pravdom onom koju nameću blokaderi, a rušeći suštinski državu. Ana je rekla, taj njen govora je bio ključan. Sjajan. Neki kažu da ima dve Srbije. Oni i mi. Blokaderi, anti blokaderi, levi, desni. Nema dve Srbije, Srbija je jedna, nedeljiva. I blokaderi su naše braća i sestre. I mi moramo za njih da budemo odgovorni i videćete, kajaće se jednog dana. Kajaće se za svaku ružnu reč koju su uputili bilo kom čoveku koji drugačije misli od njih. Posebno će se kajati onaj koji je rekao bilo koju ružnu reč Srbima sa KiM nazivajući ga šiptarom. Vi junake da vređate, vi koji živite mirno i slobodno vređate ljude koji su svakog dana životno ugroženi. Ja vas molim da čuvamo mir. Nikada više! Nikada više kao što nam se nažalost dešavalo u istoriji da se desi da udari brat na brata, nego da bude brat za brata, da se čuvamo, da se sabiramo, da se ne delimo. Ne moramo isto da mislimo, ne moramo da navijamo za isti klub, glasamo za istu politiku ali Srbija je jedna. I ovo je jedan narod, nedeljiv, slobodarski, hrabar. Narod koji ima obavezu prema precima i dužnost prema potomcima, da im sačuvamo Srbiju slobodnu, nezavisnu, onakvu kako je zapisano u suštini našeg imena u grbu, zastavi, u otadžbini. Vas braćo i sestre molim, nađite vremena, strpljenja da se vidimo za nekih desetak dana, da se vidimo u srpskoj Atini. Na severu. Da kažemo stop separatizmu Dinka Gruhonjića i da im kažemo nisu Srbi i ostali Sloveni u Karlovcima 1848. godinu pravili Srpsku Vojvodinu da bi je vi rasturali nego da bi se ujedinili sa Maticom i bili svi zajedno od Šar planine do Palićkog jezera. Da čuvamo svaki pedalj naše zemlje. Svi zajedno! Svi ravnopravno, kao jedan. I predsedniče Republike, uz Vas smo jer čuvate Srbiju kao slobodnu i nezavisnu državu. Niste sami i nema predaje, nikada i nikome! Niko i nikada ne sme da potpiše nezavisnost KiM! To je naš zavet Nikome i nikada ne damo Vojvodinu. Čuvaćemo Republiku Srpsku u skladu sa Dejtonom i svaki građanin Srbije je ravnopravan. Apsolutno ravnopravan, a tebe Uglješa i braćo junaci veterani, kao i gospođu Dijanu Hrku molim, prekinite štrajk glađu ako hoćete da dođemo do istine, do pravde trebaju nam vaši životi, trebate nam zdravi i živi. To je naša bratska hrišćanska molba. Dosta je bilo žrtava, treba nam više dece. Treba nam radosti, treba nam pobeda, treba nam lepih vesti. Dosta je bilo kišnih dana, vreme je da sunce sine, da zora svane, da se Srbija probudi.

Foto I. Marinković

Mrdić: Braćo i sestre, dobrodošli!

- Braćo i sestre, dragi prijatelji, dobrodošli. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju, posebno hvala našim Srbima sa KiM, našim junacima kojima nije bilo teško da 8 dana pešače od srca Srbije do glavnog grada. Hvala vam braćo! Kao što znate, borim se za pravdu i istinu o padu nadstrešnice u Novom Sadu. Kao što znate podneo sam krivičnu prijavu i dopunu krivične prijve protiv odgovornih Nebojše Bojovića i Milutina Miloševića. Tražim istinu jer to SRbija zaslužuje. To zaslužuju porodice 16 stradalih u velikoj tragediji i kao odgovor tužilaštva dobio sam preteće dopise gde su tražili da dostavim dokaze o mojoj optužbi. Dostavio sam sve posle nekoliko nedelja i nema odgovora. Nema odgovora zato što nam je državno tužilaštvo i tužilaštvo za organizovani kriminal oteto. Oteto od Srbije, oteto od naroda pod ko zna sve unutrašnjom i stranom kontrolom, ali ne pod kontrolom Srbije i naroda. Kao pravnik, poslanik političar, pre svega kao građanin naše otadžbine Srbije kao čovek, nisam više imao nikakva sredstava da primenim sem krajnje mere - štrajk glađu. Krenuo sam u štrajk dok se ne usvoje moji zahtevi, dok se ne procesuirani za pad nadstrešnice Nebojiša Bojović, Milutin Milošević i njihovi zaštitnici i saučesnici i drugi zahtev da tužilaštva rade u skledu sa Ustavom Srbije i Zakonima Srbije - rekao je.

- Oni su i bezbožnici i neprijatelji Srbije. U njima nema ništa patriotsko. Mrze sve nas prisutne zato što volimo Srbiju i što volimo našu otadžbinu- dodao je.

Foto Novosti

Brnabić: Ne želimo nikome zlo, samo želimo našu Srbiju

- Pre svega dragi Vlado i Miloše, svi vi mladi ljudi zbog kojih je svima nama čast što nas nazivaju Ćacijima, hvala vama za vašu borbu i hval ašto ste kao generacija mladih ljudi, nove generacije, pokazali da Srbija ima budućnost i da će se bez obzira na snagu koja je protiv nje uvek izboriti za ono što su čuvali naši preci. Za slobodu, slobodu misli, za borbu, za hrabar i dostojanstven život. Želim posebno da se zahvalim našoj braći i sestrama džsa KiM, našem narodu na KiM, onima koji su uz svoju Srbiju uvek a posebno kada je najteže. I što su uvek uz našeg predsednika Aleksandra Vučića. I kada je lako i kada je teško, i kada treba da se bori i kada treba da se bori u međunarodnoj zajednici za istinu i pravdu i večeras ste sa nama i hvala vam. Želim da se zahvalim svim slobodnim građanima, slobodnom narodu ovde u Pionirskom parku, u onome što oni pogrdno zovu Ćacilend a mi ponosno zovemo Ćacilend.

Foto Novosti

Zato što Ćaci misle svojom glavom. Ćaci ne kažu kad mu kažu da skoči. Zato što ste vi ljudi ovde u Pionorskom parku, vi ovde u Ćacilendu koji ste branili i branite, i mir i stabilnost i pre svega Ustavni poredak RS, državotvornost naše zemlje. Volju, demokratsku volju našeg naroda i svih naših građana. Nikada niko iz Ćacilenda nije napao nekog drugog. Upravo suprotno. Ovde su pucali blokaderi na ljude, vređali ih od prvog dana, pokušavali da ih ponižavaju.. Juče smo čuli čoveka koji je verovali ili ne, jedan od urednika javnog servisa RTS-a koji je poželeo svima nama ovde da nam deca umiru u najgorim mukama od raka. I zbog čega su pucali na ljude ovde ? Zbog čega su ih pucali? Zbog čega su poželeli da im deca umru u najgorim mukama? Jer se razlikuju u mišljenju od blokadera, jer mislite svojom glavom i bili hrabri da kažete vaše mišljenje i da branite slobodnu, samostalnu, nezavisnu, dostojanstvenu i pobedničku Srbiju. Želim da večeras poručim na isti način na koji je to toliko puta u poslednjih 12 meseci radio predsednik, da ćemo uprkos svemu tome mi ovde, nastaviti da čuvamo mir, da pozivamo na stabilnost i razgovor i na dijalog. I da nikome ne želimo zlo. I da nećemo mržnju koja se sipa svakoga dana u naše društvo. Da želimo samo našu Srbiju, jednu, jedinstvenu, nedeljivu, pobedničku, samostalnu, nezavisnu i slobodnu. Živela Srbija

Foto Novosti

Žarko Milovanović iz Kosovske Mitrovice

- Krenuli smo na ovaj dug put da podržimo našeg predsednika Aleksandra Vučića, našu državu Srbiju. Naš predsednik uvek je bio tu uz nas, pogotovo za nas Srbe sa KiM. Želimo da pošaljemo jasnu poruku ovim pešačenjem da smo za jedinstvo, mir, za slogu, da smo protiv bilo kog nasilja i bilo kakve podele. Osmi je dan kako pešačimo i nijenam tšeko. Imamo svoj cilj i želim da se u ime cele grupe zahvalim na ovom veličanstvenom i toplom dočeku. Ovako nešto nikad nismo doživeli. Hvala našoj braći na KiM, živela Srbija

Foto Novosti

Pavlović: Svi zajedno, za pravdu! - Draga braćo i sestre, želim da vas pozdravim iz dubine svoje duše ali najviše želim da dam iksrenu podršku našem narodu sa KiM, našim junacima koju su se odvažili da prepešače nekoliko stotina kilometara do ovde i tako iskažu svoju ljubav prema otadžabini i solidarnost sa svojim narodom. Svaka im čast na njihovoj hrabrosti i istrajnosti i želim da im kažem da smo svi mi ovde uz njih i uvek ćemo biti. Sa ponosom mogu da kažem da sam jedan od svedoka naše zajedničke borbe koju smo vodili u proteklih godinu dana. U toj borbi suočili smo se sa mnogim izazovima. Najveći izazov bio je da li će nepravda pobediti ili ćemo se suprostaviti svemu onom ešto je snašlo našu zemlju. I izabrali smo možda teži put. Zašto? Teži jer je put borbe, časti, odgovornosti prema našem narodu, prema nama samima i našim uverenjima. Na tom putu suočili smo se sa mnogo pritisaka, sa teškim teretom ali naša volja je bila neupitna. I sa ponosom mogu da kažem da nikad nismo posumnjali u našu borbu za pravdu, dostojanstvo, budućnost naše zemlje. To je bila ljudska borba, moralna borba. Mi smo branili pravo svakog čoveka i mlade osobe u našoj zemlji. Želim da se iskreno zahvalim svima koji su bili uz nas, i svim grđaanima koji su verovali da Srbija može i mora bolje. Takođe želim da pozdravim večeras i porodice stradalih u užasnoj tragediji koja se desila u Novom Sadu. Mi stojimo uz njih, saosećamo se sa njima i delimo njihovu bol. I dopustite mi da iskoristim priliku da kažem da sve građane pozovem da se svi ujedinimo oko zajedničkog cilja. A to je pravda. Da tražimo nešto što smo od početka tražili, pravda je možda spora ali dostižna. Možda mislite da je malo zakasnila, ali izbeći je ne možete. Zato želim da vam kažem, svi zajedno, za pravdu! Foto Novosti Počinje program Na platou ispred Doma Narodne skupštine, kao i na Trgu Nikole Pašića prisutno je skoro 50 hiljada građana sa zastavama Srbije i transparentima. Tradicionalno, za doček Srba sa KiM spremni su so i pogače i puštaju se tradicionalne srpske pesme. Među okupljenima su i predstavnici Vlade Srbije i veterani. Brnabić: "Mogu da pokušavaju, ali Srbija će ostati stabilna" - Velika zahvalnost i meni je veliko zadovoljstvo i čast što sam večeras sa njima. A posebno mi je zato što sam došla, završili smo sednicu i direktno iz Narodne skupštine, jer je ovo dom svih nas. Ovo je dom našeg naroda. I tu, ustvari, treba da se vodi borba, borba rečima borba ideja, planova i programa. Plašim se da mnogi koji nemaju planove i programe žele da pobede na neki drugi način. Ne demokratski, nego na ulici. A ovi ljudi brane Ustavni poredak Srbije. - rekla je. Rekla je da je danas sednica prošla dobro. - Kada su videli u jednom trenutku da ne mogu da blokiraju naš parlament, naš narodni dom, da ne mogu da blokiraju nasiljem, ni suzavcima, ni dimnim bombama, onda su videli da sa nama ne mogu da izađu na kraj drugačije nego da pošutuju parlament, instituciju i učestvuju u radu i da se bore rečima i idejama kada ih imaju. Dodala je da je poruka da nasilje u Srbiji neće proći. - Mogu da pokušavaju, ali Srbija će ostati stabilna. Čuvaćemo mir i ostaće jedinstvena. Foto Novosti Foto Novosti Foto I. Marinković Foto I. Marinković Foto I. Marinković Foto I. Marinković Vučević: "Ovo je bio bratski susret, možda ima tu ima snažne simbolike" - Ovo je bio bratski susret. Možda ima tu ima snažne simbolike. Oni sa juga, ja sa severa u glavnom gradu Srbije, u Beogradu. Da pokažemo da su sve to srpske terirotirije i da želimo jedinstvenu Srbiju. To je po meni ključna poruka. Verujem da ćemo čuti od braće i sestara sa KiM šta su njihove poruke, i da se brzo vidimo i u Novom Sadu - rekao je Vučević. FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ - Ključno je da odbranimo državu. Ne razumem da neko pokušava kroz priču o političkim listama, platformamma kako god, suštinski učestvuje u rušenju države. Posebno ne mogu da razumem da rade oni koji su tobože patriote i nacionalisti. I da nosite srpska obeležja i pravoslavna obeležja a idete na skupove sa Dinkom Gruhonjićem i onima koji jažu da KiM nije Srbija i da smo genocidni narod ili plačete sa onim čovekom koji je rekao da je patrijarh najveće zlo. Ne možete biti Srbin i biti patriota, a da navijate za one koji bi da rasture Srbiju. To ne znači da budete za vlast, za SNS, ali nije normalno da podržavate one koji bi da sruše državu samo jer im se neko ne sviđa ko je na vlasti. Kad budu izbori vi glasate ili se politički organizujete, učestvujete na izborima, kandidujete se i pobedite ako građani budu hteli. A da rušite sopstvenu državu zato što vam se neko ne dopada, to nema nigde. To ne radi nijedan narod samom sebi. FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ Rekao za Tanjug da će biti više desetine hiljada ljudi, ali da je najvažnije da su došli Srbi sa KiM. FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ - Rekao bih da njihovi marševi su neki vid opomene svima nama, neki apel i molba da se svi malo saberemo, da malo zastanemo, da ne bude ludilo, da ne puca Srbin na Srbina. Ja stvarno ne mogu to da prihvatim, ne mogu da razumem uopšte. Doćiće izbori, biće izbora, birajte koga hoćete. To je najlepši deo demokatrije ustvari, da imate prava na svoj stav, mišljenje, političku opciju. Foto D. Milovanović Lončar: Oni nama daju snagu da izdržimo, umesto mi njima - Ja mislim da je ovo najmanje šta možemo da uradimo za naše prijatelje, za našu braću sa KiM. Mislim da će njima biti drago kad vide koliko ljudi želi da ih pozdravi, želi da im se zahvali za to što rade za Srbiju, za predsednika Vučića, za sve nas. Siguran sam da su u mnogo goroj poziciji nego mi, ali pokazuju da njihov duh, snaga i želja da se problemi reše su toliki da to niko ne može da uništi, ni da spreči. Oni nama daju snagu da izdržimo, umesto mi njima, da istrajemo i da se izborima sa svima koji žele da Srbiju zaustave - rekao je Lončar za Informer. Govorio je i o slici dve Srbije. - Došli smo do toga, i najgore je što ne možemo da pričamo jedni sa drugima. Odnosno ne želimo i niko neće da čuje drugu stranu. Došli smo do toga da smatramo da smo svi mi u pravu i da ne želimo da saslušamo nikog drugog. Smatram da će to morati da se promeni ako želimo dobro Srbiji. Te stvari ne mogu da donesu ništa dobro, tome se raduju samo naši neprijatelji , a njih je..Videli smo, nismo se nadali toliko, da toliko žele zlo Srbiji. Pojavili su se sa svih strana, utiču i manipulišu ljudima.. Da se pređe taj prag, granica da želite da uništite državu, da uništite buduća pokoljena time što ćete uviti zemlju u crno, što hoćete građanski rat, što pucate na ljude, što palite, što napadate policiju, želite da iscenirate da vas je neko otrovao da bi izazvali smrt Aleksandra Vučića, političku kakvu god, njemu ne bi bilo života posle toga. I onda kad sve to narod vidi, da nemaju više podršku, da ljudi neće više da učestvuju u tome što oni rade, e onda se oni opredele za plan B, plan C, za te njihove pristalice koje će sve uraditi za novac, da li pod uticajem nekih sredstava, ne razmišljajući. Čuli ste šta je predsednik rekao, moli sve ako je to moguće na strpljenje, razumevanje. On u ovoj prilici insistira da mi razumemo za te ljude, da to što rade, oni nisu svesni šta rade. Njihov jedini cilj je srušiti Vučića, doći do državne kase, uzeti novac za sebe. Oni ne predlažu ništa narodu. Foto I. Marinković Foto I. Marinković Foto I. Marinković Foto I. Marinković Foto I. Marinković Sve spremno za doček U toku su poslednje pripreme za doček, a građani u kolonama pristižu iz različitih pravaca i već je ispunjen plato isped Doma Narodne skupštine. Foto Novosti

Foto Novosti

Miloš Vučević i građani čekaju Srbe sa KiM ispred Muzeja Jugoslavije

Foto Z. Jovanović

Foto Z. Jovanović Foto Z. Jovanović

Foto Z. Jovanović

Foto Z. Jovanović

Foto Z. Jovanović

Foto Z. Jovanović

Foto Z. Jovanović

Kako je ranije najavljeno, oni će oko 17 časova da stignu ispred Doma Narodne skupštine.

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Foto N. Skenderija

Za pešake sa KiM i iz Centralne Srbije nema mnogo odmora, oni već sutra nastavljaju svoj pohod ka cilju, a to je Novi Sad i veliki narodni skup protiv blokada.

PORUKA SRBINA SA KOSMETA KOJI PEŠAČI DO NOVOG SADA: "Postavili smo domaći zadatak za slogu i jedinstvo"

– Ovo je veliki podvig i zadali smo domaći zadatak za slogu, jedinstvo i bratstvo. Veliki broj ljudi nas dočekuje svuda, pokazujući koliko je važno da budemo zajedno i da jedni druge podržavamo – rekao je Srbin sa Kosmeta koji pešači do Novog Sada.

Njegove reči odjeknule su kao snažna poruka narodu, dok se kolona putnika iz dana u dan susreće sa toplim prijemima građana, od Kraljeva do Beograda, a na svakom koraku im se pridružuju ljudi iz različitih krajeva Srbije. Njihovo zajedništvo postalo je simbol otpora zaboravu i dokaz da narod sa Kosmeta nije sam.

Student Luka Lalošević je izjavio da sa ljudima sa Kosova pešači od Meljaka.

- Našoj braći smo se pridružili i pešačimo do Skupštine. Želimo da pokažemo jedinstvo, slogu, da želimo da idemo napred, da se blokade u našoj zemlji prekinu.

To su pokazali i građani koji su nas usput pozdravljali sa prozora, ispred kuća- rekao je Luka.

Srbima koji su prepešačili više od 200 kilometara Miloš Simić, predsednik opstine Rakovica, poklonio je ikonu.

Očekuje se da će do 17 sati stići ispred Narodne Skupštine Srbije. I tamo će ih dočekati brojni građani.

Prethodno se obratio i predsednik Srbije i zamolio za mir ispred skupštine danas. Istakao je da večerašnji skup predstavlja skup podrške Srbima sa Kosova i Metohije, a ne skup podrške njemu.