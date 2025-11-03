Ministar Gašić prisustvovao obeležavanju 77 godina rada Vojnotehničkog instituta (FOTO)
MINISTAR odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas u amfiteatru Vojnotehničkog instituta svečanosti kojom je obeleženo 77 godina rada i postojanja te najznačajnije domaće naučnoistraživačke ustanove u oblasti odbrambenih tehnologija.
Današnjoj svečanosti prisustvovao je ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint.
Ministar odbrane istakao je da se odbrambena moć jedne zemlje temelji prevashodno na dve komponente, a to su moralna snaga odnosno volja naroda da bezuslovno i beskompromisno brani pravo na sopstveni životni prostor, slobodu i nacionalno dostojanstvo i sposobnost izgradnje vojne sile za efikasno suprotstavljanje svakoj egzistencijalnoj pretnji.
- Ove dve komponente, iako na prvi pogled različite, međusobno su povezane. Na svesti o vrednosti onoga što branimo gradimo nastojanje da sebe učinimo sposobnim za taj zadatak. A sila kojom raspolažemo, sa druge strane, učvršćuje nas u uverenju da je cilj kome stremimo ostvariv. Danas nas okuplja svečan i značajan povod - Dan Vojnotehničkog instituta. Reč je o instituciji čija misija je, pre svega i iznad svega - sticanje, razvoj i unapređenje specifičnih znanja potrebnih za izgradnju tehničko-tehnoloških sposobnosti za odbranu Republike Srbije.
Stručnjaci ove ustanove čine jezgro pameti koja nas čini kadrima da osmislimo, razvijemo i proizvedemo najsavremenije borbene sisteme i sredstva za Vojsku Srbije – naglasio je ministar odbrane dodavši da je Vojnotehnički institut jezgro i osnova nacionalne nezavisnosti u domenu odbrambenih tehnologija.
On je podsetio na nedavno održanu veliku vojnu paradu ”Snaga jedinstva”, kao i na najveću do sada međunarodnu smotru naoružanja i vojne opreme ”Partner 2025”.
- Svaki pripadnik Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, svaki građanin naše zemlje bio je srećan i ponosan pred prizorom nepreglednih ešelona savremene borbene tehnike. Mnoga od tih sredstava osmislili su i razvili naučnici i istraživači Vojnotehničkog instituta, a proizvele fabrike domaće namenske industrije. Videli smo, dakle, u punom svetlu, sliku i priliku obe temeljne komponente naše odbrambene moći. Pokazali smo da znamo šta branimo i da to, ako zatreba, imamo čime da branimo – rekao je ministar Gašić.
Tom prilikom, ministar odbrane istakao je da se danas na 77. godišnjicu Vojnotehničkog instituta odaje priznanje stručnjacima koji su „prethodnih decenija svojoj državi, vojsci i narodu darovali mnoštvo pronalazaka i izuzetnih tehnoloških rešenja, kao i onima koji su se danas prihvatili tog strateški važnog zadatka“.
- Znajući koliko je pamet ovih ljudi i svih njihovih prethodnika dobrog i korisnog donela sistemu odbrane, jedina želja i poruka današnje svečanosti je da sa tim poslom, posvećeno i profesionalno nastave. Vi ste, više od bilo koga, svesni eksplozivne dinamike razvoja i upotrebe borbenih sredstava. Na žalost, savremenici smo nekoliko velikih regionalnih sukoba koji su u mnogo čemu promenili filozofiju ratovanja. Ono što se, do pre jedne decenije, smatralo naučnom fantastikom, danas je realnost. A odbrambena sposobnost države zasniva se na spremnosti i sposobnosti da tu realnost brzo prihvati i što brže primeni u opremanju i obuci svojih oružanih snaga – rekao je ministar Gašić.
Na kraju svog obraćanja on je rekao da su pripadnici Vojnotehničkog instituta pokazali izuzetnu sposobnost adaptacije na nove tehnološke okolnosti i ponudili rešenja koja Vojsci Srbije omogućavaju da ne zaostane u razvoju za najsnažnijim armijama Evrope i sveta.
- Ministarstvo odbrane uz snažnu podršku državnog rukovodstva, predsednika Republike, sa najvećom pažnjom prati vaš rad i dostignuća. Spremni smo, zato, da u svakom mogućem smislu pružimo podršku radu i razvoju ove institucije kao i kvalitetu života i rada njenih pripadnika. Sa velikim poštovanjem prema rezultatima vašeg rada, još jednom vam čestitam Dan Vojnotehničkog instituta. Neka vas i u budućim godinama ka najvećim dostignućima vodi jedinstvo vrhunskih intelektualnih potencijala i ljubav prema otadžbini – naglasio je ministar Gašić.
Direktor instituta pukovnik dr Ivan Pokrajac povodom obeležavanja 77 godina rada te ustanove uručio je Veliku plaketu Vojnotehničkog instituta ministru odbrane Bratislavu Gašiću.
U svom obraćanju pukovnik Pokrajac najpre je podsetio prisutne na dugu istoriju Vojnotehničkog instituta koja je iznedrila brojne stručnjake u oblasti odbrambenih tehnologija, a da je danas VTI najveća vojno-naučna i istraživačka ustanova u Srbiji.
- Rezultati rada Vojnotehničkog instituta mogli su se videti i za vreme vojne parade „Snaga jedinstva“. Na ovoj paradi prikazano je više različitih sredstava, naoružanja i vojne opreme koji su razvijeni ili usavršavani i modernizovani u Vojnotehničkom institutu kao što su usavršeni protivavionski sistem „bofors“, sistemi za prikazivanje ciljeva „tragač“, bespilotne letelice „osice“ i „vrabac“ i mnogi drugi sistemi. Takođe, Vojnotehnički institut je kao i prethodnih godina bio najveći izlagač na Međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme „Partner 2025“. U cilju kontinuiteta naučnoistraživačkog rada, a u skladu sa potrebama Vojske Srbije Ministarstvo odbrane obezbeđuje povoljnu klimu za modernizaciju postojećih i razvoj novih sredstava naoružanja i vojne opreme na čemu smo veoma zahvalni ministarstvu i državi Srbiji – istakao je pukovnik Pokrajac.
U znak priznanja za izuzetan doprinos u realizaciji ciljeva i zadataka dodeljena je plaketa „Arhimed“ načelniku Uprave za odbrambene tehnologije Sektora za materijalne resurse general-majoru Slavku Rakiću.
Za izuzetnu poslovnu saradnju u protekloj godini direktor VTI uručio je zahvalnice kompaniji „Sloboda“ AD Čačak, Institutu Mihajlo Pupin, kompaniji Dedra-tim Beograd i firmi Brza voda, a za uspešnu poslovnu saradnju plaketa Vojnotehničkog instituta dodeljena je Vazduhoplovnom zavodu Moma Stanojlović, preduzeću FAP Priboj i Institutu Vlatakom. Obeležavanju jubileja prisustvovali su članovi kolegijuma ministra odbrane, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i brojni saradnici Vojnotehničkog instituta i gosti.
