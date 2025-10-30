NOVI RADARI VIDE APSOLUTNO SVE: Kazne stižu brzinom svetlosti i do 25.000 dinara

AGENCIJA za bezbednost saobraćaja, zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova uveliko radi na postavljanju novih stacionarnih i mobilnih radara.

Novi mobilni i stacionarni radari čije uskoro uvođenje na putevima Srbije je najavila Agencija za bezbednost saobraćaja zajedno u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova - Upravom saobraćajne policije, beležiće ne samo prekoračenje brzine, već i korišćenje telefona tokom vožnje, kao i nevezivanje sigurnosnog pojasa. Na koji način će da funkcionišu, gde će biti postavljeni i da li će odmah nesavesnim vozačima da stižu kazne, otkriva profesor Saobraćajnog fakulteta, Milan Vujanić.

Šta će beležiti mobilni i stacionarni radari:

- Korišćenje mobilnih telefona

- Prekoračenje brzine

- Nekorišćenje sigurnosnog pojasa

Pomoćnik direktora ABS, Veljko Ćurčić kaže da na licu mesta neće morati da bude prisutno lice, odnosno policajac. Osim toga, ovi mobilni radari moći da se pomeraju i ljudi neće u svakom trenutku znati gde se oni nalaze.

Cilj je da se otkrije što veći broj prekršaja i s druge strane, unapredi bezbednost saobraćaja, a imajući u vidu da je od početka ove godine, na putevima Srbije poginulo 390 osoba, dok je povređenih u saobraćajnim nezgodama čak 15.320.

"Kazne će stizati bez prisustva policije"

Direktor ABS, Branko Stamatović otkrio je ranije da su uređaji već nabavljeni, a njihovo puštanje u rad se očekuje ubrzo.

"Apelujem na sve učesnike u saobraćaju - poštujte propise, jer će kazne stizati i bez prisustva policije! Poštujte propise zbog svoje bezbednosti, kao i bezbednosti svih u saobraćaju. Zalagaćemo se za promenu zakona po kojem će se bahati vozači koji voze pod dejstvom alkohola posebno sankcionisati, a novčane kazne biti znatno veće. Nema opravdanja da sednete za volan ako ste popili i jednu čašicu alkohola. Naša misija je jasna - nulta tolerancija prema bahatosti i nesavesnosti i znatno veće kazne za saobraćajne prekršaje", istakao je Stamatović.

Šta su stacionarni radari

Stacionarni radar je uređaj koji je trajno (ili skoro trajno) postavljen na jednoj lokaciji, na primer uz magistralni put, na ulazu u naseljeno mesto, kod raskrsnice sa semaforom i meriće navedena tri saobraćajna prekršaja - korišćenje mobilnih telefona, prekoračenje brzine i nekorišćenje sigurnosnog pojasa.

Prema rečima profesora Milana Vujanića, stacionarni radari već postoje u Republici Srpskoj. U pitanju su crni stubovi, malo preko 2 metara visine i u sebi imaju ugrađene kamere i što je vrlo karakteristično za njih, "ne upadaju u oko".

"Ne uočavaju se lako, a u Republici Srpskoj beleže prekoračenje brzine", dodaje profesor Vujanić.

U MUP Srpske kažu da su od 1. januara ove godine, pa do 29. marta, ovi radari zabeležili čak 51.858 saobraćajnih prekršaja.

Šta su mobilni radari

Mobilni radari su uređaji za kontrolu saobraćaja koji nisu trajno postavljeni na jednom mestu (kao što su stacionarni/ugrađeni radari), već mogu biti premješteni odnosno korišćeni na različitim lokacijama - često montirani u vozilima policije ili privremeno postavljeni na lokacijama gde je povećan rizik od saobraćajnih prekršaja.

Gde će oni i kada tačno biti postavljani, vozači neće znati, što znači da je svako u riziku da bude kažnjen ukoliko krši pravila.

Na koji način stižu kazne vozačima

Kako kaže profesor Saobraćajnog fakulteta, Milan Vujanić, mobilni radari se premeštaju s mesta na mesto i prilikom detektovanja neka od tri saobraćajna prekršaja, automatski šalju prijavu MUP. Sledeći korak je da MUP šalje prijavu vlasniku vozila, bez obzira da li je on u tom trenutku upravljao njime ili nije.

Vlasnik vozila mora da se izjasni, inače plaća 25.000 dinara

"Vlasniku vozila kojim je načinjen prekršaj, u koverti koja mu stiže na kućnu adresu, dobiće i pitanje na koje treba prvo da odgovori da li je on upravljao vozilom. Ako ne dostavi podatke ko je upravljao vozilom moraće da plati kaznu u iznosu od 25.000 dinara", objašnjava profesor Vujanić.

Kako ističe, cilj ovih radara jeste da pomognu što većem poštovanju propisa i indirektno većoj bezbednosti saobraćaja jer mnoge posledice nastaju upravo zbog nevezivanja sigurnosnog pojasa, korišćenja mobilnih telefona i prekoračenja brzine.

Kolike su kazne za ova 3 prekršaja

U slučaju nevezivanja sigurnosnog pojasa sledi kazna u iznosi od 10.000 dinara.

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje (bez "handsfree") – kazna iznosi 10.000 dinara, a ako se plati u roku od 8 dana često je polovina iznosa 5.000 dinara.

Prekoračenje brzine u naseljenim mestima:

do 10 km/h preko dozvoljene: ~3.000 dinara.



21–40 km/h preko: ~10.000 dinara.51–70 km/h: 20.000 - 40.000 din ili zatvor do 30 danapreko 70 km/h: 100.000 -120.000 din ili više, uz zabranu upravljanja vozilom, pa čak i kaznu zatvora.

