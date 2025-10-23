HEMOFARMOV ESG FESTIVAL POSTAVIO BEOGRAD NA MAPU ODRŽIVOSTI
HEMOFARM organizovao drugi ESG Festival • Tokom prvog dana festivala u Muzeju nauke i tehnike organizovani brojni paneli, a Hemofarm je predstavio i svoj 13. Izveštaj o održivom razvoju • U nedelju, na Svetski dan održivog razvoja, vrata Muzeja nauke i tehnike otvorena za sve građane
Kompanija Hemofarm organizovala je drugi ESG festival u Muzeju nauke i tehnike koji se ove nedelje održava u periodu od 23. do 26. oktobra u Beogradu. Ovogodišnji festival je već prvog dana kroz panele okupio organizacije i pojedince koji dele znanje, razmenjuju iskustva, prikazuju dobre prakse i podstiču nove inicijative sa merljivim rezultatima za zajednicu i privredu.
Generalni direktor kompanije Hemofarm Ronald Zeliger istakao je da održivost nije jednokratan „skok“ uz milionske izdatke, već kontinuiran niz pametnih, malih odluka koje se ugrađuju u svaku investiciju i korak napred.
- Želimo da unapredimo sinergiju i da pomognemo kompanijama da rade prave stvari, da ih podržimo, a za to je potrebno da se usaglasimo - rekao je Zeliger.
Ronald Zeliger je takođe istakao da je potrebno da pokrenemo otvorenu diskusiju, i zato je neophodno da zajedno učestvujemo u održivom razvoju i učinimo da se stvari zaista dogode.
Nedelja (26. oktobar): Otvorena vrata Muzeja & porodični ESG dan
U nedelju, 26. oktobra, povodom Svetskog dana održivog razvoja, Muzej nauke i tehnike otvara vrata za sve posetioce. Program obuhvata dečju predstavu „Nešto zeleno”, vođene ture u Muzeju i naučne eksperimente za decu. U aktivacionim zonama posetioci će moći da razgovaraju o doniranju organa i transplantaciji i da urade brzu proveru zdravstvenog stanja uz savete za prevenciju. Svi građani su pozvani da dođu u Muzej nauke i tehnike ovog vikenda.
- Održivost je zapravo baza za sve u budućnosti. Ne radi se o tome da sada uložimo milione evra pa da sledeće godine budemo „super“. Radi se o postepenom pristupu i putovanju na kojem se nalazimo. Mi smo ovde da zajedno sa drugim kompanijama i ekspertima, prikažemo šta zajedno možemo da uradimo na ekonomskom i društvenom planu sa donosiocima odluka. Ono što nas posebno raduje jeste nedelja, kada je dan otvorenih vrata i to je naš poklon Srbiji u želji da informišemo i edukujemo. Dođite sa porodicom i prijateljima u Muzej nauke i tehnike, jer će biti veoma zanimljivo - istakao je Zeliger.
Na festivalu su po prvi put uručena priznanja ESG Stars kompanijama i organizacijama za dugoročni doprinos održivom razvoju na lokalnom nivou. Priznanja su dobile kompanije Delta holding, Coca-Cola HBC, Ernst & Young, KMPG, PwC, kao i Privredna komora Srbije.
Tokom prvog dana ESG festivala organizovano je 8 sati programa na tri panela, tri radionice i tri ESG razgovora što je bila odlična platforma za otvoren dijalog. Predstavljena su konkretna ESG rešenja za neposrednu primenu u praksi, uz naglasak na zdravlje kao zajedničku vrednost kroz prevenciju, odgovornost i održivost. Tokom prepodnevnog dela bilo je reči o klimatskim strategijama koje „rade“, dok je popodnevni panel okupio predstavnike Ministarstva zdravlja i STADA grupe. Frank Štaud, izvršni potpredsednik STADA grupe upoznao je javnost sa zdrastvenim navikama građana Evrope u 2025. godini, prema poslednjem Zdravstvenom izveštaju te kompanije.
Hemofarm predstavio 13. Izveštaj o održivom razvoju
Ronald Zeliger istakao je da je 13. Izveštaj o održivom razvoju „odraz Hemofarmove održive transformacije.“.
Tokom trećeg panela održan je razgovor i na temu veštačke inteligencije i održivog razvoja između Tobiasa Gintera, senior potpredsednika STADA Grupe i Milana Gospića, CEO Microsoft Garage Serbia.
Na ESG festivalu Hemofarma učestvuje više od 20 kompanija, institucija i organizacija civilnog društva, dok je preko 40 pojedinaca uzelo učešće na panelima i radionicama.
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)