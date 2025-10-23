HEMOFARMOV ESG FESTIVAL POSTAVIO BEOGRAD NA MAPU ODRŽIVOSTI

HEMOFARM organizovao drugi ESG Festival • Tokom prvog dana festivala u Muzeju nauke i tehnike organizovani brojni paneli, a Hemofarm je predstavio i svoj 13. Izveštaj o održivom razvoju • U nedelju, na Svetski dan održivog razvoja, vrata Muzeja nauke i tehnike otvorena za sve građane

Hemofarm

Kompanija Hemofarm organizovala je drugi ESG festival u Muzeju nauke i tehnike koji se ove nedelje održava u periodu od 23. do 26. oktobra u Beogradu. Ovogodišnji festival je već prvog dana kroz panele okupio organizacije i pojedince koji dele znanje, razmenjuju iskustva, prikazuju dobre prakse i podstiču nove inicijative sa merljivim rezultatima za zajednicu i privredu.

Generalni direktor kompanije Hemofarm Ronald Zeliger istakao je da održivost nije jednokratan „skok“ uz milionske izdatke, već kontinuiran niz pametnih, malih odluka koje se ugrađuju u svaku investiciju i korak napred.

Hemofarm Ronald Zelinger, generalni direktor Hemofarm



- Želimo da unapredimo sinergiju i da pomognemo kompanijama da rade prave stvari, da ih podržimo, a za to je potrebno da se usaglasimo - rekao je Zeliger.

Ronald Zeliger je takođe istakao da je potrebno da pokrenemo otvorenu diskusiju, i zato je neophodno da zajedno učestvujemo u održivom razvoju i učinimo da se stvari zaista dogode.

Nedelja (26. oktobar): Otvorena vrata Muzeja & porodični ESG dan U nedelju, 26. oktobra, povodom Svetskog dana održivog razvoja, Muzej nauke i tehnike otvara vrata za sve posetioce. Program obuhvata dečju predstavu „Nešto zeleno”, vođene ture u Muzeju i naučne eksperimente za decu. U aktivacionim zonama posetioci će moći da razgovaraju o doniranju organa i transplantaciji i da urade brzu proveru zdravstvenog stanja uz savete za prevenciju. Svi građani su pozvani da dođu u Muzej nauke i tehnike ovog vikenda.

- Održivost je zapravo baza za sve u budućnosti. Ne radi se o tome da sada uložimo milione evra pa da sledeće godine budemo „super“. Radi se o postepenom pristupu i putovanju na kojem se nalazimo. Mi smo ovde da zajedno sa drugim kompanijama i ekspertima, prikažemo šta zajedno možemo da uradimo na ekonomskom i društvenom planu sa donosiocima odluka. Ono što nas posebno raduje jeste nedelja, kada je dan otvorenih vrata i to je naš poklon Srbiji u želji da informišemo i edukujemo. Dođite sa porodicom i prijateljima u Muzej nauke i tehnike, jer će biti veoma zanimljivo - istakao je Zeliger.

Na festivalu su po prvi put uručena priznanja ESG Stars kompanijama i organizacijama za dugoročni doprinos održivom razvoju na lokalnom nivou. Priznanja su dobile kompanije Delta holding, Coca-Cola HBC, Ernst & Young, KMPG, PwC, kao i Privredna komora Srbije.

Hemofarm Otvoren Hemofarmov ESG festival u Beogradu



Tokom prvog dana ESG festivala organizovano je 8 sati programa na tri panela, tri radionice i tri ESG razgovora što je bila odlična platforma za otvoren dijalog. Predstavljena su konkretna ESG rešenja za neposrednu primenu u praksi, uz naglasak na zdravlje kao zajedničku vrednost kroz prevenciju, odgovornost i održivost. Tokom prepodnevnog dela bilo je reči o klimatskim strategijama koje „rade“, dok je popodnevni panel okupio predstavnike Ministarstva zdravlja i STADA grupe. Frank Štaud, izvršni potpredsednik STADA grupe upoznao je javnost sa zdrastvenim navikama građana Evrope u 2025. godini, prema poslednjem Zdravstvenom izveštaju te kompanije.

Hemofarm predstavio 13. Izveštaj o održivom razvoju Ronald Zeliger istakao je da je 13. Izveštaj o održivom razvoju „odraz Hemofarmove održive transformacije.“.

Tokom trećeg panela održan je razgovor i na temu veštačke inteligencije i održivog razvoja između Tobiasa Gintera, senior potpredsednika STADA Grupe i Milana Gospića, CEO Microsoft Garage Serbia.

Hemofarm Panel "Klimatske strategije koje rade"



Na ESG festivalu Hemofarma učestvuje više od 20 kompanija, institucija i organizacija civilnog društva, dok je preko 40 pojedinaca uzelo učešće na panelima i radionicama.