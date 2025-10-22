POSLEDNJI POZDRAV GENERALU: Vojska, porodica i poštovaoci ispraćaju Nebojšu Pavkovića (FOTO/ VIDEO)

GENERAL Nebojša Pavković preminuo je u ponedeljak u Beogradu, u 79. godini. U Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu u toku je sahrana slavnog generala.

Opelo Pavkoviću počelo je u 13 časova.

Na novom groblju okupio se veliki broj ljudi, među kojima su članovi porodice, rođaci, saborci i poštovaoci njegovog lika i dela.

Brojni pripadnici Vojske Srbije u uniformama, noseći vence, ispraćaju generala.

Na sahranu su došli i veterani čuvene Bitke na Košarama, koji su došli da odaju poslednju poštu svom komandantu.

Na sahranu slavnom generalu stigli su prelepi venci kao poslednji oproštaj od predsednika Aleksandra Vučića i Ministarstva odbrane.

Na vencu koji je poslao predsednik Vučić piše: "Počivaj u miru, generale. Predsednik Republike Aleksandar Vučić" .

Na sahranu Pavkoviću došao je sin predsednika Srbije, Danilo Vučić

Među prisutnima su i ministar odbrane Bratislav Gašić, general Miroslav Talijan, general Vladimir Lazarević, general Ljubiša Diković, ministar kulture Nebojša Selaković, ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, političar Aleksandar Vulin, sin Vojislava Šešelja Aleksandar Šešelj, advokat Toma Fila, političarka Vjerica Radeta, nekadašnji premijer Srbije Nikola Šainović, košarkaški trener Miroslav Nikolić, nekadašnja ministarka zdravlja Danica Grujičić, i mnogi drugi...

Komemoracija Nebojši Pavkoviću održana je danas u Domu vojske, u Beogradu.

- Bio je uzoran oficir, poštovan i od potčinjenih i od pretpostavljenih. Njegova odanost, hrabrost i vernost otadžbini ostaće primer kako se služi i brani Srbija. General Pavković bio je otac šestoro dece, neka mu je laka zemlja i večna slava - rečeno je u oproštaju od generala.

Biografija Nebojše Pavkovića

Bio je načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije od februara 2000. do juna 2002. godine, a tokom NATO agresije 1999. godine bio je komandant Treće armije Vojske Jugoslavije, koja je bila raspoređena na Kosovu i Metohiji.

Haški tribunal je Pavkovića 2009. godine osudio na 22 godine zatvora, a tužilaštvo ga je teretilo za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.

Zatvorsku kaznu je služio u Finskoj, a 28. septembra je stigao u Beograd, nakon što je Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu, na zahtev Vlade Srbije, doneo odluku da ga, zbog teškog zdravstvenog stanja, prevremeno pusti na slobodu.

Pavković je u junu 1999. godine odlikovan Ordenom slobode.

