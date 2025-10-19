HUMANITARNI PUT PRIPADNIKA MUP: Posle više od 10 dana pešačenja, nastavljaju put ka Hilandaru (VIDEO)

TROJICA pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Vladimir Penezić, Strahinja Bjelić i Marko Marinković koji su pre više od deset dana krenuli na put za "decu leptire", stigli su u Grčku.

Foto: Printskrin MUP

Na Instagram stranici "mupsrbije" osvanuo je video trojice pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kako se hrabro drže u svojoj borbi.

Kako su iz ministarstva napisali u opisu objave, oni sada nastavljaju peške ka manatiru Hilandar.

- Nastavljaju peške ka manastiru Hilandar. Ne zato što traže priznanje. Već zato što hodaju za one koji ne mogu, za "decu leptire", mališane čija je koža krhka kao krilo leptira, a hrabrost veća od svih prepreka. Njihov put je zavet humanosti. A na nama je samo jedno pitanje - da li ćemo ih pustiti da hodaju sami? Pošaljite SMS poruku 1 na 3808 (više informacija nalazi se na instagram profilu "Peške do Hilandara") - piše u opisu objave.