Društvo

HUMANITARNI PUT PRIPADNIKA MUP: Posle više od 10 dana pešačenja, nastavljaju put ka Hilandaru (VIDEO)

Novosti online

19. 10. 2025. u 15:16

TROJICA pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Vladimir Penezić, Strahinja Bjelić i Marko Marinković koji su pre više od deset dana krenuli na put za "decu leptire", stigli su u Grčku.

ХУМАНИТАРНИ ПУТ ПРИПАДНИКА МУП: После више од 10 дана пешачења, настављају пут ка Хиландару (ВИДЕО)

Foto: Printskrin MUP

Na Instagram stranici "mupsrbije" osvanuo je video trojice pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kako se hrabro drže u svojoj borbi. 

Kako su iz ministarstva napisali u opisu objave, oni sada nastavljaju peške ka manatiru Hilandar.

- Nastavljaju peške ka manastiru Hilandar. Ne zato što traže priznanje. Već zato što hodaju za one koji ne mogu, za "decu leptire", mališane čija je koža krhka kao krilo leptira, a hrabrost veća od svih prepreka. Njihov put je zavet humanosti. A na nama je samo jedno pitanje - da li ćemo ih pustiti da hodaju sami? Pošaljite SMS poruku 1 na 3808 (više informacija nalazi se na instagram profilu "Peške do Hilandara") - piše u opisu objave.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
MUP

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 15

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPEKTAKL NA ENFILDU: Posrnuli Liverpul u panici, Junajted gleda na to kao šansu za veliki povratak!

SPEKTAKL NA "ENFILDU": Posrnuli Liverpul u panici, Junajted gleda na to kao šansu za veliki povratak!