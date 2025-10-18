DA LI JE TOMINDAN CRVENO SLOVO? Jedna izreka na ovaj dan ima važno značenje
SPC i njeni vernici 19. oktobra obeležavaju Tomindan, dan posvećen Svetom apostolu Tomi.
SPC i njeni vernici 19. oktobra obeležavaju praznik Tomindan, dan posvećen Svetom apostolu Tomi koji je poznat kao apostol koji nije odmah poverovao u vaskrsenje Isusa Hrista, zbog čega postoji izraz "neverni Toma" koji ukazuje na nekoga ko nije spreman da poveruje u nečije reči sve dok se sam ne uveri u istinitost. Upravo zbog te njegove neverice, narod je dobio potvrdu tog čudesnog događaja.
Kada se, prema Svetom Pismu, Isus Hrist ponovo javio učenicima, Toma je pružio ruku i dodirnuo njegovo rebro kako bi se uverio. Još jedna priča o Svetom Tomi zabeležena u svetim knjigama jeste događaj Pokrova Presvete Bogorodice na koji je Sveti Toma zakasnio, ali kada je došao i tražio da se oproosti od Bogorodice, shvatili su da se Bogorodica uznela u nebo, a da je u grobu ostao samo sveti pokrov, koji je kasnije prenesen u Carigrad.
U našem narodu, u sušnom periodu, Svetom Tomi se upućuju molitve, jer ovaj svetac čuva pečat od oblaka i donosi dragocenu kišu. Tomindan mnoge porodice u Srbiji obeležavaju kao krsnu slavu.
Bio je vešt drvodelja, pa ga kao esnafsku slavu proslavljaju drvodelje, bačvari, kolari, stolari, užari, dunđeri, bunardžije, kaldrmdžije i zidari. U nekim krajevima veruje se da štiti od vukova.
Na Tomindan nije crveno slovo.
U našem narodu se veruje da Sveti Toma kontroliše oblake jer je, kada su apostoli delili među sobom uloge, on uzeo od oblaka pečat kako bi ljudima kišu slao kao blagodet, a ne kao uništavajuću oluju. Ipak, veruje se da će upravo ovaj svetitelj jednom na zemlju pustiti drugi potop. U tome ga trenutno sprečava Presveta Marija koja ga nadgleda.
Srbi veruju da na Tomindan ne treba nikuda putovati, pa postoji i izreka "Sveti Toma, sedi doma". Zato, svima koji su planirali neki put, savetujemo da ga ipak odlože.
