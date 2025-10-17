VUČIĆ NAJAVIO VELIKU VEST: Do kraja naredne godine u Srbiji verovatno ruska vakcina protiv raka - Proizvodićemo je i sami

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostuje u Nacionalnom dnevniku na televiziji Pink. Predsednik je najavio vrlo važnu vest za sve građane Srbije, a naročito za one obolele od raka kojih u našoj zemlji ima mnogo. Naime, kako kaže, Srbija će sa Rusima raditi na vakcini protiv raka, koju oni trenutno istražuju.

Foto: Profimedia

Dodao je i da Rusi razvijaju vakcinu protiv raka, drugačiju od svih do sada.

- Imamo veliki broj ljudi koji je oboleo od raka - naveo je on.

- Oni imaju već 30 ljudi u terminalnoj fazi kojoj pokušavaju da pomognu. Ova vakcina pomaže bolesnim ljudima, ona nije preventivna. Rusi veruju da bi to moglo da bude oko 80% uspešno. Mi ćemo se uključiti sa njima u proces kada oni budu spremni, kada oni budu dozvolili sve - naveo je Vučić.

Kaže da je u pitanju jedan ozbiljan proces.

- Ne možemo da proizvodimo još, Rusi nisu doneli sve dozvole, ne možemo da se igramo sa tim. Pripremićemo i lekare, i odeljenja, i da tu budemo spremni da možemo da prihvatimo to. Manja radijacija koja je korišćena krajem devedesetih, 99. godine - izotopi uđu u organizam i polako stvaraju maligna oboljenja. Ja sam ovo laički objasnio kako sam čuo. Ono što znam je da imamo veći broj malignih oboljenja nego ljudi u drugim zemljama. To je i na terenima gde je bilo manji broj akcija NATO i posebno tamo gde imamo veći nivo NATO akcija. Moramo da pokušamo da lečimo ljude. Ulažem velike nade da će ta vakcina za godinu i nešto, do kraja sledeće godine biti dostupna našim građanima. To ne zavisi od mene, ali na nama je da sve to obezbedimo i onda ćemo dobiti deo supstance od njih da možemo sami da proizvodimo, kao što se to radilo u vreme korona virusa, a onda ćemo da se osposobimo da sami to radimo. Cena tog jednog preparata je 100 hiljada evra. Mora da bude toliko skupo, ali je toliko značajno da bismo mi bili spremni da izdvojimo toliki novac da lečimo hiljade i hiljade pacijenata. Ako se pokaže delotvorno ta cena će ići još gore. Pošto to ljudi ne mogu da izdvoje da plaćaju, videćemo kako da država tu pomogne. Ja sam pod utiskom, za mene je zdravlje ljudi u Srbiji najvažnija tema. Ja sam toliko bio srećan što ovu vrstu nadanja mogu da podelim sa ljudima - zaključio je on.